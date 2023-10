Corsair amplia la propria offerta di periferiche da gaming e svela al pubblico il nuovo M75 AIR Wireless, un mouse ultraleggero pensato per i gamer più esigenti che non vogliono compromessi di alcun tipo in fatto di prestazioni e design. L’annuncio arriva in un periodo molto ricco di novità per l’azienda californiana che solo ieri ha presentato la tastiera K70 CORE (Recensione) e un paio di settimane fa aveva stuzzicato la nostra attenzione con le promettenti memorie DDR5 ad alte prestazioni Corsair Dominator Titanium, capaci di raggiungere gli 8.000 MT/s e una capacità di ben 192 GB nei kit ad alta densità.

Ma torniamo sull’argomento mouse da gaming, un segmento di mercato molto battuto da Corsair che solo lo scorso agosto aveva svelato un altro interessante mouse, lo Scimitar Elite Wireless con sensore da 26.000 DPI e varie ottimizzazioni per i titoli MMO. Il nuovo M75 AIR Wireless non scende assolutamente di livello, anzi mira ad alzare ulteriormente lo standard con un particolare design compatto e un peso molto contenuto, l’ideale per le fasi più concitate dei giochi con una particolare predilezione per gli FPS.

Corsair M75 AIR Wireless è leggero e preciso grazie a un sensore ottico top di gamma

Corsair M75 Air Wireless si presenta con un design sagomato e moderno, rivisto in tutte le sue linee rispetto ad altri prodotti del produttore statunitense per garantire comfort in tutte le situazioni e allo stesso tempo un’estetica accattivante. La periferica è caratterizzata da una forma simmetrica e già a occhio molto compatta, non a caso con i suoi 60 grammi è il mouse più leggero realizzato da Corsair che, per renderlo così com’è, ha praticamente eliminato tutto quello che può essere superfluo (esteticamente e tecnicamente) per un mouse da gaming indirizzato a giochi di tipo FPS. Il cuore di questo mouse da gioco è senza dubbio il sensore ottico Marksman 26K da 26.000 DPI (lo stesso dello Scimitar Elite) che lo rende veloce e preciso negli spostamenti e nei micro-movimenti; quest’ultimo poi è abbinato ai pulsanti Corsair Quickstrike con ritardo nullo e a switch di tipo ottico, un binomio che va a sposare alla perfezione la tecnologia SlipStream Wireless per evitare qualsiasi ritardo o incertezza (il mouse però si interfaccia anche via bluetooth).

A bordo troviamo poi piedini 100% PTFE che offrono un’ottima scorrevolezza su qualsiasi superficie di gioco e un pulsante, collocato sempre nella parte inferiore, che serve per l’accensione/spegnimento oltre che per passare dalla modalità WiFi a quella bluetooth. Il tutto poi è condito da una batteria a elevata autonomia che garantisce sino a 100 ore di autonomia e utilizzo continuativo; questo valore si riferisce a quando usiamo il mouse con interfaccia Bluetooth, se passiamo al WiFi con SlipStream si scende a 34 ore (comunque buono), mentre volendo è anche possibile collegare il Corsair M75 Air via cavo, ovviamente sfruttando lo standard USB.

Corsair M75 Air Wireless – Scheda tecnica

Design simmetrico

Sensore ottico Marksman 26K

Sensibilità 26.000 DPI

Accelerazione sino a 60 G

Accelerazione sino a 650 IPS

Pulsanti Corsair Quickstrike

Switch ottici

Durata 100 milioni di click

Interfaccia wireless Corsair SlipStream o Bluetooth

Polling-rate ?

Peso 60 grammi

Autonomia 100 ore via Bluetooth, 34 ore con Wireless SlipStream

Piedini 100% PTFE

Garanzia 2 anni

Per celebrare il lancio di M75 Air Wireless, Corsair rende disponibile in edizione limitata anche una variante M75 AIR Launch Edition in giallo brillante, un mouse che mantiene inalterate le caratteristiche di base ma include in bundle un mouse pad in edizione limitata, piedini per il mouse in vetro e grip aggiuntivi opzionali. Il Corsair M75 AIR è disponibile presso lo shop ufficiale del produttore (a questa pagina) e presso i maggiori rivenditori a un prezzo suggerito di 149,99 euro; si può già acquistare allo stesso prezzo anche su Amazon Italia (vedi offerta).

