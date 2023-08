Corsair, azienda leader mondiale nella produzione di accessori e periferiche gaming di alta qualità, ha recentemente annunciato Scimitar Elite Wireless, la nuova versione wireless del pluripremiato mouse da gaming della omonima serie Scimitar, una vera e propria evoluzione della celebre serie progettata soprattutto per i giocatori di MMO. Questo nuovo mouse si presenta come un prodotto wireless di fascia premium, pensato per offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

Corsair Scimitar Elite Wireless è il nuovo mouse di riferimento per il gaming MMO

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Scimitar Elite Wireless è l’implementazione di una connettività wireless a bassissima latenza. Corsair utilizza la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS proprietaria, in grado di garantire una latenza inferiore al millisecondo, fondamentale per non perdere nemmeno un colpo durante le concitate battaglie degli MMO.

Oltre alla tecnologia SLIPSTREAM, il mouse supporta anche il Bluetooth, che permette di utilizzarlo senza dongle su laptop e dispositivi mobili. Nonostante si tratti di una modalità wireless – quindi non del tutto paragonabile a quella via cavo – Corsair ci tiene a far sapere che il Bluetooth garantisce comunque eccellenti prestazioni e reattività, caratteristiche che rendono questo mouse estremamente versatile in qualunque condizione di utilizzo.

Grazie alla batteria ricaricabile integrata, il mouse Scimitar Elite Wireless può durare in modalità Bluetooth fino a 150 ore disattivando la retroilluminazione. Si tratta di un’autonomia elevatissima, che consente sessioni di gioco prolungate senza doversi preoccupare di ricaricare il mouse. La ricarica avviene in modo rapido tramite USB-C, e bastano solo 60 minuti per ottenere fino a 50 ore di utilizzo; la ricarica completa richiede solo 1 ora e 30 minuti.

L’iconico design del nuovo SCIMITAR si evolve in questa nuova versione wireless: ora offre un’impugnatura sagomata perfetta per il palmo della mano. I materiali di alta qualità e le finiture rendono il mouse comodo anche dopo molte ore di utilizzo.

Sul lato del mouse troviamo il pannello a scorrimento con ben 12 pulsanti programmabili in base alle preferenze dell’utente. A questi si aggiungono gli 6 altri pulsanti standard e la rotella di scorrimento, per un totale di 18 tasti configurabili liberamente tramite il software Corsair iCUE.

Sotto la scocca, il mouse Scimitar Elite Wireless monta il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN, capace di raggiungere una precisione fino a 26.000 DPI con tracciamento 1:1. Si tratta di un sensore di fascia alta, velocissimo e preciso, perfetto per i movimenti rapidi e le rotazioni tipici degli MMO.

Non mancano poi gli switch ottici per i tasti sinistro/destro, garantiti per oltre 100 milioni di click e con una reattività ai vertici della categoria.

Una delle caratteristiche più utili di questo mouse è la presenza di 3 profili integrati, che consentono di salvare differenti configurazioni di pulsanti ed impostazioni. In questo modo è possibile passare rapidamente da un profilo all’altro in base al gioco o all’attività in corso.

Tutte le funzionalità dello Scimitar Elite Wireless sono gestibili tramite Corsair iCUE, il software proprietario che consente di personalizzare ogni aspetto del mouse e di sincronizzarlo con altri dispositivi Corsair per creare configurazioni RGB uniche.

Immagini del mouse Corsair Scimitar Elite Wireless

Per farvi un’idea del design del prodotto, potete consultare i render del nuovo mouse Corsair Scimitar Elite Wireless nella galleria sottostante.

Disponibilità e prezzo del mouse Corsair Scimitar Elite Wireless

Il nuovo mouse da gaming Corsair Scimitar Elite Wireless è già disponibile prezzo consigliato di 149,99 euro presso lo store online di Corsair o direttamente su Amazon. Il prezzo non è certamente economico, ma rispecchia la qualità premium offerta da questo mouse da gaming progettato per durare nel tempo.

Se interessati all’acquisto, qui sotto trovate il link diretto che vi riporta direttamente alla pagina del prodotto.

