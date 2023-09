Torniamo a occuparci di Corsair e di memorie per l’ultima novità introdotta dall’azienda californiana in fatto di RAM DDR5 ad alte prestazioni, si tratta delle fiammanti Dominator Titanium DDR5. Ottimizzate sia per piattaforma Intel che AMD, queste RAM possono contare su chip di memoria selezionati e un sistema di dissipazione ad alto profilo che vede l’adozione della tecnologia proprietaria Corsair DHX, un binomio che garantisce basse temperature e prestazioni sino a 8.000 MT/s.

Corsair Dominator Titanium: le memorie DDR5 per chi cerca il top

Chi segue il settore della componentistica per PC e in particolare delle RAM, conoscerà sicuramente il brand Dominator di Corsair, un nome che in questi anni è stato sempre sinonimo di qualità e prestazioni, sempre con un occhio di riguardo all’estetica. Con le nuove Corsair Dominator Titanium non si cambia rotta; questi modelli vantano un’estetica accattivante grazie all’illuminazione RGB e il supporto per barre superiori completamente sostituibili, caratteristica che permette di personalizzare i moduli secondo il nostro gusto. Oltre al dissipatore in alluminio ad alto profilo con tecnologia proprietaria DHX, ogni modulo integra 11 LED RGB indirizzabili individualmente lungo la barra superiore rimovibile, controllabili e personalizzabili con il software Corsair iCUE per creare effetti luminosi avanzati che possono sincronizzarsi anche con giochi, musica e film.

Corsair in questo caso ha pensato sia agli utenti Intel che AMD, infatti a bordo è previsto sia il supporto Intel XMP 3.0 per processori Core di 12a gen e Core 13a gen, sia quello AMD EXPO per i modelli Ryzen 7000. I kit proposti dall’azienda arriveranno sino a 8.000 MT/s (in base al modello), con una capacità fino a 192 GB (ossia con quattro moduli da 48 GB) e timing che partono da CAS 30. Riguardo modelli e colorazioni, le varianti DDR5 Dominator Titanium per piattaforme Intel sono disponibili in colorazione bianca o nera, mentre quelli ottimizzati per CPU AMD sono attualmente disponibili in Cool Gray.

Per celebrare il lancio delle ultime RAM top di gamma poi, Corsair renderà disponibile una serie limitata di kit “First Edition”, caratterizzata da frequenze più spinte e timing tirati al massimo; stando a quanto dichiara lo stesso produttore, saranno disponibili solo 500 kit per SKU, ognuno dei quali numerato individualmente.

Caratteristiche tecniche DDR5 Corsair Dominator Titanium

Tipologia DRAM: DDR5 – DIMM 288 pin

Capacità: da 32 GB (2x 16 GB) a 192 GB (4x 48 GB)

Velocità: da 6.000 a 8.000 MT/s

Timing: CL 30/36 in base al modello

Supporto Intel XMP 3.0 e AMD EXPO

Dissipatore in Alluminio con tecnologia DHX

Illuminazione: a 11 zone

Software: Corsair iCUE

Piattaforma: Intel Core 12a/13a gen (chipset serie 600/700) e AMD Rzyen 7000 (chipset serie 600)

Garanzia: a vita

Disponibilità e prezzi

I nuovi kit Corsair Dominator Titanium sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore e presso i partner e rivenditori Corsair. I prezzi come potete intuire sono variabili in base a caratteristiche come capacità e frequenza; in linea di massima i prezzi suggeriti dall’azienda partono da 189,99 euro per il modello Dominator Titanium 6.000 CAS 30 da 32 GB, arrivando ai 494,99 euro della variante Dominator Titanium 6.600 C32 da 96 GB. Anche su Amazon Italia troviamo tutta la nuova gamma di memorie Corsair, tra queste le Dominator Titanium da 7.000 MT/s in taglio da 96 GB a 322,90 euro (vedi offerta).

