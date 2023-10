Torniamo a occuparci di Corsair e di periferiche da gaming per la prova della nuovissima Corsair K70 CORE, l’ultima arrivata nell’ormai nota serie di tastiere meccaniche targate Corsair pensata per i giocatori che vogliono coniugare prestazioni, design e qualità, cercando allo stesso tempo di contenere il budget. Sia chiaro, la Corsair K70 CORE che debutta ufficialmente oggi, non è una tastiera da gioco “entry-level”, al contrario porta avanti nel migliore dei modi il nome della linea K70 che vanta a catalogo soluzioni come la Corsair K70 PRO RGB (Recensione) e molti altri modelli top di gamma validissimi; in questo caso però il produttore californiamo ha pensato a chi non ha un budget troppo elevato, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a una periferica reattiva, esteticamente gradevole e soprattutto personalizzabile via software.

A titolo d’esempio, la Corsair K70 PRO RGB che avevamo provato si colloca sulla fascia dei 200 euro, questa K70 CORE costa la metà, ma nonostante questo ritroviamo molte delle peculiarità presenti sui modelli K70 più costosi a cui ci ha abituati il produttore in questi ultimi anni. Non possiamo dire che non ci sia qualche compromesso, ma visto il prezzo converrete anche voi che è praticamente inevitabile per ridurre i costi finali del prodotto (anche se possiamo anticiparvi che Corsair sembra aver fatto del suo meglio).

Corsair K70 CORE: design e costruzione

Quando si affronta il tema tastiere, ma più in generale delle periferiche di input, come saprete entra in gioco l’esperienza soggettiva e le esigenze personali del singolo utente; se a questo aggiungiamo che siamo di fronte a una tastiera meccanica pensata per il gaming, questo aspetto viene ulteriormente enfatizzato in quanto i titoli giocati possono essere di diversa tipologia (Tripla A, FPS, RPG, MMO ecc) ampliando così le opzioni d’interpretazione. Detto questo, alcuni aspetti o caratteristiche che possiamo definire “basiche” sono prettamente oggettive e quindi abbiamo la possibilità di dare un giudizio più accurato o comunque un’impressione personale che non è campata per aria.

Iniziamo a parlare della Corsair K70 CORE partendo dal design, non stravolto nelle sue linee generali rispetto ad altri prodotti della stessa serie. La nuova tastiera Corsair presenta un look accattivante, sicuramente aiutato dall’ormai immancabile illuminazione RGB che può essere personalizzata per ogni singolo tasto grazie al software proprietario Corsair iCUE (ma di questo parleremo dopo). Una volta scartata, prendendo in mano la tastiera abbiamo avuto subito una sensazione di solidità, questo nonostante il peso della stessa non sia poi così elevato e praticamente sotto il chilogrammo (934 grammi per la precisione).

Corsair K70 è una tastiera full-size da 104 tasti, è prevista anche una variante con poggiapolsi magnetico che però a quanto pare non sarà disponibile in Italia, almeno al momento. La tastiera è realizzata con un top in alluminio e una scocca inferiore in plastica; questa combinazione come detto garantisce stabilità, non rileviamo la minima flessione della struttura e le cose vanno ancora meglio, soprattutto lato digitazione, quando la alziamo sui due generosi piedini in gomma (davvero ben fatti). La gomma ovviamente attutisce la forza impressa sul telaio e Corsair non si è limitata solo a questo, ha inserito nella struttura anche due strati di schiuma fonoassorbente proprio per ottimizzare suono e digitazione.

La qualità è la solita a cui ci ha abituati Corsair, i copritasti Double-Shot (in policarbonato) sono davvero molto robusti e tutti gli altri elementi che ora vedremo risultano di pari livello per qualità costruttiva. Andando al cuore di questa tastiera meccanica da gaming, cablata e con connettività USB 3.0 Type A, possiamo dirvi che su questo modello Corsair utilizza degli switch meccanici lineari MLX Red, una soluzione proprietaria che garantisce una digitazione fluida senza alcun feedback tattile (lo possiamo confermare perché la stiamo usando in questo momento). Se volete qualche dato spicciolo, questi switch hanno una corsa totale di 4 millimetri, con un punto di attuazione a 1,9 millimetri e una forza di attuazione di 45 grammi.

Quando parliamo di switch meccanici e non, tutto passa al gusto, all’abitudine e ovviamente alle esigenze che possono emergere al momento, non solo per il gioco preso in esame, ma anche per l’utente (o gamer) e le sue doti/abitudini di gioco. Dal nostro punto di vista, avendo provato diverse varianti di Cherry MX, la nostra impressione su questi MLX Red è piuttosto positiva, sono molto reattivi (anche troppo) e il suono, complici gli accorgimenti Corsair con gli strati di gomma fonoassorbente, ci è piaciuto in quanto “presente” ma non fastidioso, smorzato al punto giusto potremmo dire.

Oltre all’aspetto costruttivo, una tastiera gaming di livello deve integrare funzionalità come Full Key Rollover (NKRO) con anti-ghosting 100%, gestione macro avanzata, profili personalizzabili e, ovviamente, un software completo per gestire tutte queste funzionalità oltre agli effetti RGB, tutte doti che ritroviamo sulla Corsiar K70 CORE. A corredo poi non potevano mancare i controlli multimediali, abbinati a una manopola multifunzione programmabile con iCUE, tasto Media dedicato gestibile con iCUE, regolazione della luminosità, Windows Lock Key. Rimanendo in tema sistemi operativi e compatibilità, chiudiamo segnalando che la tastiera proposta da Corsair supporta PC e Mac, ma anche console come Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlaySation 5. Ma riassumiamo bene il tutto:

Specifiche tecniche Corsair K70 CORE

Form-Factor Full size 104 tasti

Costruzione

Top cover in alluminio

Scocca inferiore in plastica

Schiuma fonoassorbente

Colorazione nera

Copritasti ABS Double shot

Illuminazione RGB per tasto programmabile

Switch meccanici CORSAIR MLX Red Linear

Caratteristiche switch

corsa totale 4 millimetri

Punto di attuazione 1,9 millimetri

Forza di attuazione di 45 grammi

Full key rollover (NKRO) con 100% anti-ghosting

Hyper-polling 1.000 Hz

Memoria on-board 1 MB

Profili 5 (illimitati via software Corsair iCUE)

Hotkey Media Control

Controllo luminosità

Control Dial programmabile

Windows Lock Key

Altezza regolabile

Connettività USB 3.0 Type-A

Cavo da 1,8 metri

Plug&Play

Compatibile con PC e Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4,5

Software Corsair iCUE

Adattatore USB Type-C to Type-A

Dimensioni 448 x 153 x 35.4 mm

Peso 934 kgs

Poggiapolsi magnetico (in base alla SKU)

Garanzia due anni

Utilizzo e personalizzazione con Corsair iCUE

Venendo all’esperienza di utilizzo, ribadiamo in primis quanto detto sopra, ossia che possiamo riportarvi un’impressione personale, magari utile per qualcuno, ma allo stesso tempo poco efficace per quegli utenti che magari hanno esigenze diverse dalla nostra. In linea di massima l’utilizzo degli switch lineari CORSAIR MLX Red rende questa tastiera molto rapida e performante in gaming, questo a prescindere dalla tipologia di gioco preso in esame; il feedback sonoro poco pronunciato (non troppo però) a noi piace molto e la differenza in gaming con switch più blasonati come i tanto amati Cherry MX Red, che abbiamo provato più volte, non è abissale o particolarmente evidente, a meno che non siate dei gamer professionisti che riescono a percepire variazioni in termini di FPS, hertz o millisecondi.

Non è un caso che le specifiche di questi CORSAIR Red Linear, pre lubrificati ricordiamo, siamo molto vicine ai Cherry MX Red, se non fosse per il punto di attuazione che su questi ultimi è di soli 1,8 mm (0,1 mm di differenza quindi). Questa peculiarità si fa notare quando giochiamo, ma anche quando passiamo alla scrittura; scrivere testi con questa Corsair K70 CORE è molto piacevole, swicth meccanico a parte che può piacere o non piacere, la digitazione è bella al tatto e l’ergonomia della tastiera fa il resto, anche se il punto di attuazione a 1,9 mm ci fa fare qualche errore di troppo nel momento in cui incrementiamo il ritmo e la velocità di scrittura.

Per il resto non abbiamo nulla da obiettare a questa Corsair, davvero solida ed esteticamente piacevole con la sua illuminazione RGB personalizzabile, anche in questa variante in prova che non prevede il poggiapolsi magnetico (che non piace a tutti, brand a parte). Vista la fascia di prezzo, possiamo affermare che c’è tutto quello che ci aspettavamo: Full key rollover (NKRO) con 100% anti-ghosting, macro, tasti multimediali con hotkey dedicato e personalizzabile con iCUE, dial multifunzione programmabile e un hyperpolling a 1.000 Hz che per noi è stato più che sufficiente, senza scomodare quei modelli con tecnologia AXON che ovviamente (e giustamente) si paga.

Parlando più nel dettaglio di funzionalità proprietarie e non, per addentrarci anche nel software proprietario Corsair iCUE, iniziamo dicendo che la K70 CORE come la maggior parte delle tastiere di questa tipologia ha una modalità hardware e una modalità software. La modalità hardware è attiva quando colleghiamo la tastiera a un PC dove non è presente iCUE, limitandoci sostanzialmente alla memoria onboard da 1 MB con 5 profili ed effetti RGB di fabbrica o precedentemente salvati da iCUE; la modalità software sembra abbastanza ovvia e con Corsair iCUE ci apre infinite possibilità di creare profili ed effetti luce, ma non solo.

Previous Next Fullscreen

Come già visto in altri articoli di componenti e periferiche Corsair che supportano iCUE, gli effetti luminosi che si possono creare con questo software sono davvero innumerevoli, lasciando un’ampia possibilità di personalizzazione in base alla vostra build, al vostro team gaming o più semplicemente a come vi sentite in quel preciso momento, magari sincronizzando tutto con la musica. Oltre a queste opzioni che abbiamo in realtà visto più volte, relativamente alla tastiera Corsair K70 CORE troviamo diverse altre opzioni, partendo ovviamente dall’assegnazione tasti, passando per l’illuminazione multi-zona e svariati preset per gli effetti RGB, ulteriormente modificabili anche per intensità e velocità.

C’è una sezione dedicata alle prestazioni, dove abbiamo la possibilità di disabilitare il tasti Windows e altre opzioni, ma anche quella dove personalizziamo la funzione del dial progammabile con cinque diversi preset: volume, luminosità, scorrimento verticale/orizzontale e zoom. In conclusione non possiamo che confermare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che per sfruttare appieno le potenzialità di questa Corsair K70 CORE è necessario il software iCUE; diversamente, ma non sarà una limitazione per tutti, si potrà utilizzare la tastiera solo in modalità hardware.

Considerazioni

Eccoci a tirare le somme su questa Corsair K70 CORE, una tastiera meccanica da gaming che non ha deluso le nostre aspettative, centrando secondo noi molto bene la fascia di prezzo scelta dall’azienda californiana. La tastiera è solida, ben fatta ed esteticamente molto gradevole nelle linee, senza considerare il sistema di illuminazione con Corsair iCUE, uno dei migliori in circolazione per funzionalità e possibilità di personalizzazione (abbiamo apprezzato molto l’illuminazione per tasto e anche il multi-zona). Lato prestazionale ci siamo trovati decisamente bene nei giochi, la periferica è molto reattiva in tutti gli ambiti anche se rimane soggettivo il feeling con gli switch CORSAIR MLX Red, senza dubbio validi, ma bisogna dire che non tutti vanno pazzi per i lineari, optando spesso per gli switch tattili che fanno sentire il classico scalino.

Abbiamo passato una settimana con la Corsair K70 CORE, un periodo abbastanza intenso con utilizzo misto e possiamo dire che è anche ben realizzata sotto l’aspetto ergonomico; la K70 CORE è molto comoda anche scrivere, oltre a essere piacevole a livello acustico (sempre soggettivo) per via dell’integrazione dei due strati di schiuma fonoassorbente e dei generosi piedini in gomma che permettono di alzarla. Unico neo in questo caso, ma può dipendere anche da noi, qualche errore di troppo nelle fasi di scrittura frenetiche.

Corsair K70 CORE è disponibile da subito sullo sito ufficiale del produttore a un prezzo di 99,99 euro, un prezzo secondo noi giusto; la nuova tastiera gaming però si potrà acquistare anche presso i partner e i principali rivenditori italiani come Amazon (vedi link). Il compagno ideale per questa tastiera potrebbe essere un altro prodotto Corsair, parliamo del mouse ottico (sempre cablato) Corsair M65 ELITE RGB da 18.000 DPI, attualmente in offerta su Amazon a 55,89 euro (vedi offerta).

