Nella giornata di oggi, martedì 19 settembre 2023, è arrivato l’annuncio ufficiale di un nuovo prodotto da parte di Corsair, brand estremamente noto e apprezzato per i suoi dispositivi dedicati al mondo del gaming e dello streaming: le Corsair Virtuoso Pro sono cuffie di tipo open-back con un design che non passa inosservato e che promettono un’esperienza di ascolto di alto livello in entrambi i contesti di utilizzo.

Design e caratteristiche delle Corsair Virtuoso Pro

Che siate dei videogiocatori o che siate dediti allo streaming — o, più in generale, alla creazione di contenuti —, le nuove cuffie Corsair Virtuoso Pro potrebbero fare al caso vostro: il brand, infatti, le ha concepite avendo proprio voi come target. Le nuove Virtuoso Pro si inseriscono in una serie di cuffie da gaming piuttosto popolare e sono caratterizzate da un design open-back e da driver audio in grafene: attraverso la sapiente unione di questi due ingredienti, il produttore promette un audio estremamente realistico, oltre che di qualità superiore alla media della categoria. Corsair parla, infatti, di cuffie in grado di competere con controparti da studio.

Come si accennava, le cuffie presentano dei padiglioni con un design di tipo open, pertanto offrono il vantaggio di palcoscenico sonoro naturale e spazioso, che da una parte permette di avere una percezione dell’ambiente circostante — così da poter continuare a parlare ed interagire senza problemi — e dall’altra regala un maggiore realismo alle esperienze di gioco e di ascolto e/o creazione di contenuti multimediali.

All’interno dei padiglioni, trovano posto dei driver in grafene da 50 mm: tale materiale, essendo più rigido, dovrebbe cancellare le distorsioni, a tutto beneficio di un’acustica dettagliata e precisa.

Quanto all’aspetto costruttivo, si segnala che le Virtuoso Pro dispongono di padiglioni in memory foam, che dovrebbero rendere più confortevoli anche le sessioni di utilizzo più prolungate.

Funzioni particolari

Le nuove cuffie Corsair Virtuoso Pro possono vantare la piena compatibilità con il software Wave Link di Elgato, che consente di mixare, bilanciare e organizzare più fonti audio nello stesso momento. Si ricorda, inoltre, che Wave Link sfrutta anche NVIDIA Broadcast, la tecnologia che permette di migliorare la qualità delle dirette attraverso una riduzione dell’eco e del rumore di fondo e una vasta gamma di VST.

Corsair non ha mancato di dotare le sue nuove cuffie di un microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore, la cui rimozione permette di ricorrere a microfoni XLR o USB.

Prezzo e disponibilità in Italia

Nel momento in cui scriviamo, le nuove cuffie per il gaming e lo streaming Corsair Virtuoso Pro sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori. Il prezzo di listino è di 199,99 euro e le colorazioni acquistabili sono due: Carbonio e Bianco. Date un’occhiata alla galleria sottostante e scegliete quali acquistare tramite i seguenti link:

