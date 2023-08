Tra le periferiche più importanti da considerare in una build gaming, dopo scheda grafica, monitor e periferiche di input, troviamo senza dubbio il reparto audio e in modo particolare le cuffie. Avere a disposizione un suono potente, ricco e soprattutto nitido e dettagliato che ci permette di identificare con precisione il nemico da eliminare intorno a noi è un vantaggio a cui un gamer appassionato non può rinunciare; budget permettendo quindi, perché non puntare a una cuffia di qualità?

In questa recensione andremo a provare le nuovissime Corsair HS80 MAX WIRELESS, un headset che si posiziona sostanzialmente nella fascia alta (o medio-alta potremmo dire) e che, come vedremo a breve, conferma l’esperienza maturata da Corsair nel segmento gaming e in questo particolare caso delle cuffie da gioco. Siamo di fronte a un prodotto che ovviamente guarda anche all’ergonomia e all’estetica, ma che punta molto sull’ampia connettività, supporto multipiattaforma e audio spaziale con Dolby Atmos.

Corsair HS80 MAX WIRELESS caratteristiche e design

Prima di vedere com’è fatta la Corsair HS80 MAX WIRELESS dal punto di vista estetico, non secondario aggiungiamo, facciamo subito una panoramica sulle caratteristiche tecniche che fanno di questa soluzione un prodotto top. Le cuffie Corsair offrono una connessione WiFi 2,4 GHz a bassa latenza con una portata di 15 metri, permettendo quindi la massima libertà di movimento anche in grandi ambienti; a bordo è prevista anche l’opzione bluetooth, un binomio che garantisce un’ottima versatilità con supporto multipiattaforma per PC, Mac, PS5, PS4, Switch e dispositivi mobili.

Parlando invece di qualità audio, le Corsair HS80 MAX WIRELESS sono dotate di driver al neodimio da 50 millimetri e garantiscono un suono ad alta fedeltà con una frequenza di campionamento fino a 96 kHz e risoluzione a 24 bit; a bordo troviamo poi l’audio spaziale Dolby Atmos e supporto per la tecnologia Tempest 3D Audio per PS5. Come ogni headset che si rispetti inoltre, è previsto un microfono omnidirezionale con modalità flip-to-mute e soprattutto abbinato alla tecnologia NVIDIA Broadcast assistita dall’Intelligenza Artificiale per ridurre rumore di fondo ed eco. Ma non è tutto.

Il grado di personalizzazione audio di queste cuffie, gestibili con il software proprietario Corsair iCUE, va ancora oltre e con l’implementazione della tecnologia SoundID di Sonarworks permette di regolare il suono in base al nostro profilo uditivo e alle nostre esigenze. Riguardo la batteria non abbiamo dati precisi, oltre a una funzionalità di ricarica veloce, Corsair dichiara 65 ore di autonomia in modalità WiFi senza RGB (24 con RGB attivo), mentre se optiamo per l’interfaccia bluetooth si sale a un massimo di 130 ore di utilizzo.

Scheda tecnica Corsair HS80 MAX WIRELESS

Driver al neodimio da 50 mm

Risposta in frequenza 20Hz – 20kHz

Impedenza 32 Ohms @ 1kHz

Sensibilità 119dB (± 3dB)

Microfono Omnidirezionale

Impedenza microfono 2.2k Ohms

Risposta in frequenza 100Hz–10kHz

Sensibilità microfono -38dB (± 3dB)

Dimensioni 200 x 97 x 183 mm

Autonomia da 24 a 130 ore

Connessione WiFi 2,4 GHz, Bluetooth e USB (cablata)

Peso 352 grammi

Garanzia 2 anni

Fino a qui la carta d’identità delle Corsair HS80 MAX WIRELESS non ha deluso, tra poco vedremo se la prova sul campo confermerà quanto dichiara l’azienda, ma prima diamo uno sguardo al design che di primo acchitto non si discosta affatto dalle Corsair HS80 WIRELESS già presenti nel listino del produttore statunitense. L’approccio di Corsair prevede una soluzione circumaurale e linee piuttosto neutre che permettono di adattarsi a diverse tipologie di setup; i generosi padiglioni in memory foam sono rivestiti in tessuto e risultano molto comodi oltre che traspiranti e per questo adatti anche a lunghe sessioni di utilizzo.

I due padiglioni, dotati di logo RGB Corsair, si collegano all’archetto attraverso due snodi metallici; quest’ultimo presenta un rivestimento soft-touch che crea un effetto estetico gradevole, mentre le cerniere garantiscono una rotazione di oltre 90° per ridurre al minimo l’ingombro quando non utilizziamo le cuffie. Parlando sempre di ergonomia, un’altra peculiarità che salta all’occhio è la fascia regolabile posta sotto l’archetto rinforzato in alluminio; quest’ultima è dotata di una zona centrale rivestita in similpelle e può essere regolata con un sistema a strappo. Con questo design l’archetto non poggia direttamente sulla testa dell’utente e il peso viene scaricato dalla fascia imbottita sui padiglioni.

Come anticipato sopra, le Corsair HS80 MAX WIRELESS possono essere gestite e personalizzate via software con Corsair iCUE, ma come ogni cuffia di questa tipologia integra dei comandi base incorporati direttamente sui padiglioni. Oltre al tasto di accensione e una rotellina per il volume e la gestione dei profili EQ, sul padiglione sinistro troviamo una porta USB-C che serve per la ricarica o per la connessione via cavo; sul padiglione destro è presente un pulsante multifunzione/bluetooth mentre segnaliamo che il led di stato cambia colore in base alla percentuale di carica residua. Un ulteriore led di stato è posto poi anche sul microfono per indicare se questo è acceso o spento.

Esperienza d’uso al top anche oltre il gaming

Come spesso accade in queste occasioni, l’esperienza utente e le impressioni di utilizzo sono molto soggettive e variano non solo in base alla sensibilità dell’utente stesso, ma anche da un preciso preset che si va a scegliere o, ancora, dall’ambito di utilizzo. Iniziamo però dall’aspetto ergonomico che possiamo dire non ha deluso; le Corsair HS80 MAX sono compatte e ben realizzate ma pesano comunque 352 grammi, quindi la prova sulla resa deve essere fatta su lunghe sessioni di utilizzo. Durante la nostra prova non abbiamo avvertito particolari “fastidi” anche dopo 3-4 ore di utilizzo misto, merito sicuramente della fascia elastica posta sotto l’archetto; allo stesso tempo abbiamo trovato il massimo comfort in questi generosi padiglioni che, rivestiti in tessuto traspirante, non restituiscono l’effetto fastidioso di sudorazione che invece ritroviamo spesso sui rivestimenti in pelle.

Riguardo alla personalizzazione, il sotware iCUE ci permette di gestire diversi parametri del dispositivo; tra questi c’è ovviamente l’illuminazione RGB, il microfono con la funzionalità NVIDIA Broadcast (che richiede il software e almeno una GeForce RTX 2060) oltre alla tecnologia SoundID che, bisogna dirlo, garantisce un tocco aggiuntivo sotto il profilo della resa audio. C’è ovviamente posto per una tab dedicata all’equalizzatore, fondamentale aggiungiamo, con diversi profili predefiniti che possiamo definire validi, sempre tenendo presente la premessa fatta in apertura.

Rimanendo in tema audio, l’esperienza sonora con queste Corsair HS80 MAX è a dir poco ottima; il suono è potente, pulito e ricco grazie all’elevatissima risposta in frequenza (20Hz a 40kHz), oltre quello che teoricamente può percepire l’orecchio umano. Bisogna dire che l’equalizzazione di fabbrica non è impeccabile, ma facilmente aggiustabile ai nostri gusti utilizzando l’equalizzatore; in gaming abbiamo la resa migliore, gli sparatutto sono davvero una goduria, mentre se volete godervi un film vi consigliamo di abilitare almeno il profilo dedicato.

Il Dolby Atmos è un ulteriore punto a favore della cuffia Corsair (da abbinare alla relativa app per Windows) insieme all’ottimo microfono in dotazione, tra i migliori che abbiamo provato in quanto a chiarezza della voce e capacità di riduzione del rumore. Un’ultima prova è stata condotta anche sull’ascolto di musica di vario genere, ambito dove a nostro avviso c’è bisogno di un tuning più mirato. Il risultato finale è stato comunque ottimo, sia passati dal rock, alle ballate, arrivando alla musica strumentale e sinfonica dove ci siamo goduti la prima sinfonia di Prokofieff come se fossimo in un auditorium.

Considerazioni finali

Al termine di questa prova sulle nuove Corsair HS80 MAX WIRELESS possiamo affermare di non aver trovato particolari punti deboli, mentre sono molte le doti che fanno spiccare la soluzione proposta dall’azienda californiana. Volendo essere pignoli, possiamo segnalare l’equalizzazione di fabbrica non proprio impeccabile e, cosa forse più importante, un’autonomia (in modalità WiFi) leggermente al di sotto dei dati forniti dall’azienda. Quando utilizziamo le cuffie in modalità bluetooth il consumo in realtà è più o meno in linea con la scheda tecnica, mentre se optiamo per la modalità WiFi con RGB attivi rileviamo un’autonomia di circa 16-18 ore contro le 24 dichiarate (questo dato però può variare in base a diversi fattori).

Per il resto nulla da obiettare sulla qualità costruttiva, sull’ergonomia (molto curata) o sull’estetica, come detto molto soggettiva; in questo caso abbiamo apprezzato le linee piuttosto neutrali della Corsair HS80 MAX WIRELSS (ricordiamo che è disponibile anche la versione bianca), mentre una delle caratteristiche a cui non potremmo rinunciare sono i morbidi padiglioni che racchiudono alla perfezione l’orecchio per godere al meglio dell’audio Dolby Atmos. Le cuffie Corsair si sentono molto bene, il suono è potente e come detto dettagliato, offrendo il meglio in ambito gaming (per cui sono ottimizzate); la resa in ambito film e musica è altrettanto buona ma necessita a nostro avviso di un minimo di tuning per sfruttare appieno quello che questo headset può offrire.

La gestione via software con Corsair iCUE è intuitiva e permette di personalizzare molte opzioni; ribadiamo la presenza di preset predefiniti per gioco, film e chat, mentre la tecnologia SoundID conferisce al prodotto un valore funzionale aggiunto di non poco conto e un tocco di professionalità in più rispetto ai competitor di pari fascia. Le Corsair HS80 MAX WIRELSS debuttano con un prezzo di listino pari a 189,99 euro, (già disponibili su Amazon) una cifra a nostro avviso adeguata a quanto offre il prodotto in termini di qualità e resa sonora.

