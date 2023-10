Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di ottobre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a ottobre 2023

Film in uscita su Netflix

Invito a un assassinio (original)

Apriamo le novità Netflix da vedere a ottobre 2023 con Invito a un assassinio, film originale che vede una grande appassionata di storie crime rimanere intrappolata nel mistero dell’omicidio della sorellastra. L’eccentrica miliardaria Olivia manda un misterioso invito alla sorellastra Agatha e a un gruppo di vecchi conoscenti per passare un fine settimana sul suo yacht, dove scopriranno il vero “motivo” dell’incontro: un omicidio. Sconvolta dalla morte inattesa, Agatha cerca di scoprire se si tratti di un semplice incidente o di un’elaborata vendetta con l’aiuto di un poliziotto in erba. Tutti si ritrovano sospettati: Carlos (l’ex marito), Cary (un attore in declino), Sonia (l’ex amica), Doña Cristina (la governante), Figue (il medico) e persino Naram (l’insegnante di yoga). Disponibile in streaming dal 6 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Invito a un assassinio.

Fair Play (original)

Proseguiamo con le novità del mese con Fair Play, film che racconta come una promozione inaspettata in uno spietato fondo d’investimento possa sconvolgere il rapporto di una giovane coppia e mettere a rischio il loro fidanzamento (e non solo). Quando si presenta l’opportunità di un’agognata promozione presso una società finanziaria, i messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily e Luke si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell’ambizione. Un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l’uno contro l’altro in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano. Nel cast Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza. Disponibile in streaming dal 6 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fair Play.



Matrix Resurrections

Tra le poche novità non originali di questo mese c’è Matrix Resurrections, l’attesissimo sequel giunto nei cinema a distanza di 20 anni da Matrix Revolutions. Thomas Anderson, cioè Neo (Keanu Reeves), è di nuovo nel mondo reale ma è tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e che racconta al suo analista (Neil Patrick Harris). Sembra non ricordare molto di quanto accadutogli, tanto da non riconoscere Trinity (Carrie-Anne Moss), però pare accorgersi di come le persone siano vittime della tecnologia. Grazie a una pillola blu che assume ogni giorno non riesce a capire che si trova in una falsa realtà, ma un incontro e la sospensione dell’assunzione della pillola stessa inizieranno a riportare Neo alla consapevolezza: sarà pronto a spingersi ancora più in profondità nella tana del Bianconiglio? Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matrix Resurrections

The Devil on Trial – Processo al diavolo (original)

Da non perdere a ottobre The Devil on Trial – Processo al diavolo, documentario che esplora la prima e unica volta in cui una “possessione demoniaca” è stata ufficialmente usata dalla difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Con racconti in prima persona di presunte possessioni demoniache sullo sfondo di un efferato omicidio, una straordinaria storia che spinge lo spettatore a riflettere sulla paura dell’ignoto. Disponibile in streaming a partire dal 17 ottobre 2023, con qualche giorno di anticipo su Halloween. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Devil on Trial – Processo al diavolo.

Crypto Boy (original)

Da guardare tra i film in uscita questo mese c’è anche Crypto Boy, che racconta la storia di un giovane fattorino che sogna un futuro migliore. Ad Amsterdam-Oost il giovane fattorino Amir sogna qualcosa di meglio per la sua vita, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar. Nel frattempo il quartiere si fa sempre più gentrificato. Al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness, e Amir è frustrato perché suo padre si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare l’attività. Del resto, Omar considera il figlio un fannullone irresponsabile incapace di gestire il ristorante. Quando una grossa società immobiliare acquista l’isolato e raddoppia l’affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Il ragazzo incontra un giovane imprenditore di criptovalute e intuisce come provare a risolvere tutti i loro problemi. Per dimostrare al padre di cosa è capace, si butta a capofitto nella start-up di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con sospetto il figlio che si allontana sempre di più. Disponibile in streaming dal 19 ottobre 2023. Qui potete vedere una clip ufficiale di Crypto Boy (v.o.).

Old Dads (original)

Le novità Netflix di ottobre 2023 includono Old Dads, una commedia che porta all’esordio in regia di Bill Burr (uno dei più celebri stand up comedians statunitensi), affiancato nel cast da Bokeem Woodbine e Bobby Cannavale. Racconta la storia di tre uomini che vengono da un’altra “cultura” alle prese con una realtà in cui fanno fatica a trovare posto, in un mondo “dominato” dai modi, dalle regole e dal pensiero dei Millennials e della Generazione Z. Tre migliori amici “boomer” che diventano padri più avanti con l’età si ritrovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e sostanzialmente tutto quello che è stato creato dopo il 1987. Una divertente commedia da non perdere a partire dal 20 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Old Dads.

Sorella Morte (original)

Giusto in tempo per Halloween arriva sulla piattaforma Sorella Morte, un horror ambientato nella Spagna postbellica. Protagonista una giovane novizia con poteri soprannaturali, Narcisa (Aria Bedmar), la cui infanzia è stata piagata da eventi soprannaturali. La donna raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile e diventa un’insegnante. Con il trascorrere dei giorni gli strani eventi e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano la spingono a dipanare l’orribile matassa di tutti i segreti che circondano la struttura, infestata da oscure presenze, e perseguitano i suoi inquilini. Disponibile in streaming dal 27 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sorella Morte.

Pain Hustlers – Il business del dolore (original)

Le principali novità da vedere su Netflix questo mese lato film includono Pain Hustlers – Il business del dolore, pellicola firmata David Yates con un ricco cast composto da Emily Blunt, Chris Evans, Catherine O’Hara, Chloe Coleman, Jay Duplass, Brian d’Arcy James, Amit Shah, Aubrey Dollar, Willie Raysor e Andy Garcia. Il film è tratto dal libro di Evan Hughes e racconta la storia di un’operaia, che dopo aver perso il lavoro accetta un posto in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento per mantenere la figlia e si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali. Liza Drake (Emily Blunt) è una madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze. L’incontro casuale con il rappresentante farmaceutico Pete Brenner (Chris Evans) la convince a intraprendere un percorso allettante dal punto di vista economico, ma dubbioso dal punto di vista etico quando scopre di essere coinvolta in pericolose attività illecite. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall’azienda per cui lavora, la donna è obbligata a valutare le proprie scelte. Uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Disponibile in streaming dal 27 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Pain Hustlers – Il business del dolore.

Altri film da vedere su Netflix a ottobre 2023

Astro Boy – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Sfida per la vetta (documentario, original) – 4 ottobre 2023

(documentario, original) – 4 ottobre 2023 Ballerina (original) – 6 ottobre 2023

(original) – 6 ottobre 2023 Matrix Resurrections – 10 ottobre 2023

– 10 ottobre 2023 Once Upon a Star (original) – 11 ottobre 2023

(original) – 11 ottobre 2023 Il convegno (original) – 13 ottobre 2023

(original) – 13 ottobre 2023 Camp Courage (documentario, original) – 15 ottobre 2023

(documentario, original) – 15 ottobre 2023 La Finestra di Fronte – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Harem Suare – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Cuore Sacro – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Vjeran Tomic: lo Spider-Man di Parigi (documentario, original) – 20 ottobre 2023

(documentario, original) – 20 ottobre 2023 Flashback (original) – 20 ottobre 2023

(original) – 20 ottobre 2023 Disco Inferno (original) – 20 ottobre 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Beckham – docuserie (original)

Gli appassionati di calcio non possono perdersi questo mese Beckham, una docuserie originale in quattro parti che mostra i retroscena di una stella del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, ma pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. La serie farà vivere questa altalena di emozioni narrando la storia sorprendente, personale e definitiva di uno degli atleti più noti e discussi di tutti i tempi. Il premio Oscar Fisher Stevens e il produttore premiato agli Oscar e agli Emmy John Battsek ottengono un accesso senza precedenti a David, a sua moglie Victoria, alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Il risultato è il ritratto intimo di un uomo, ma anche la cronaca dello sport nel periodo tardo moderno e della cultura delle celebrità. Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Beckham.

Lupin – stagione 3 (original)

Una delle novità Netflix di ottobre 2023 più attese è sicuramente la terza stagione (o terza parte, se preferite) di Lupin, popolare serie TV liberamente ispirata al celebre ladro protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc. La serie racconta la storia di Assane Diop, che vede la sua vita stravolta a 14 anni dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso. A distanza di 25 anni l’uomo si mantiene commettendo piccoli furti, ma a un certo punto decide di portare a compimento la sua vendetta verso la ricca famiglia che ha accusato il padre, traendo ispirazione proprio dal romanzo Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre. Nei nuovi episodi, Assane si ritrova in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani. Disponibile in streaming dal 5 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer della terza stagione di Lupin.

La caduta della Casa degli Usher (original)

Cambiamo genere con La caduta della Casa degli Usher, diabolica serie horror firmata Mike Flanagan, ideatore di “The Haunting of Hill House” e “Midnight Mass“. Ispirata alle opere del celebre Edgar Allan Poe e all’omonimo racconto del 1839, racconta la storia degli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, che hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere. Quando gli eredi della dinastia iniziano a morire per mano di una misteriosa donna che avevano conosciuto in gioventù, i segreti del passato vengono a galla. Con Carla Gugino, Bruce Greenwood e Mary McDonnell. Da non perdere per gli amanti del genere. Disponibile in streaming dal 12 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La caduta della Casa degli Usher.

Bodies (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche Bodies, una miniserie britannica tratta dalla graphic novel di Si Spincer che vede protagonisti quattro detective, quattro linee temporali e un cadavere. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell’East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo si ritrova a indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l’omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni. Una serie poliziesca da non perdere su Netflix. Disponibile in streaming dal 19 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Bodies.

Elite – stagione 7 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di ottobre 2023 con la settima stagione di Elite, popolare serie televisiva spagnola ambientata in un prestigioso liceo privato, Las Encinas. Quest’ultimo è frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie del Paese, e la serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti alle prese con situazioni non esattamente normali. In questa nuova stagione, Omar inizia una nuova vita all’università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. Il tema principale dei nuovi episodi è la salute mentale: si soffermano anche su come molti di noi la evitino per paura o ignoranza. Disponibile in streaming dal 20 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della settima stagione di Elite.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 BLEACH ( stagione 7 ) – 1° ottobre 2023

( ) – 1° ottobre 2023 Everything Now (original) – 5 ottobre 2023

(original) – 5 ottobre 2023 Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica ( stagione 2 , original) – 10 ottobre 2023

( , original) – 10 ottobre 2023 GOOD NIGHT WORLD (serie anime, original) – 12 ottobre 2023

(serie anime, original) – 12 ottobre 2023 La mia amica vampira (original) – 17 ottobre 2023

(original) – 17 ottobre 2023 Neon (original) – 19 ottobre 2023

(original) – 19 ottobre 2023 Yaratilan – La creatura (original) – 20 ottobre 2023

(original) – 20 ottobre 2023 Surviving Paradise (reality show, original) – 20 ottobre 2023

(reality show, original) – 20 ottobre 2023 Doona! (original) – 20 ottobre 2023

(original) – 20 ottobre 2023 Big Mouth ( stagione 7 , original) – 20 ottobre 2023

( , original) – 20 ottobre 2023 La vita sul nostro pianeta (docuserie, original) – 25 ottobre 2023

(docuserie, original) – 25 ottobre 2023 PLUTO (serie anime, original) – 26 ottobre 2023

(serie anime, original) – 26 ottobre 2023 Tore (original) – 27 ottobre 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: Cosa ci aspetta su Netflix in autunno: i film in arrivo a settembre, ottobre e novembre