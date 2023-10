Le novità Amazon Prime Video di ottobre 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo inizio di autunno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a ottobre 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

After 5

Apriamo le novità Amazon Prime Video di ottobre 2023 con After 5, quinto e ultimo capitolo della saga. Hardin fa fatica ad andare avanti ed è assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa. Si reca dunque in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare sé stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l’impegno definitivo. Nel cast Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Stephen Moyer e Louise Lombard. Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di After 5.

Totally Killer (original)

Proseguiamo cambiando genere grazie a Totally Killer, film originale diretto da Nahnatchka Khan. 35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, il cosiddetto “Killer delle sedicenni” torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato. Mentre scappa si ritrova incredibilmente nel 1987, anno dei tre delitti: mentre si trova a fronteggiare la sconosciuta cultura degli anni ’80, la ragazza fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre. Disponibile in streaming dal 6 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Totally Killer.

The Burial – Il Caso O’Keefe (original)

Da vedere su Prime Video a ottobre 2023 c’è The Burial – Il Caso O’Keefe, film ispirato a una storia vera raccontata da un articolo del New Yorker di Jonathan Harr. Quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un’impresa funebre Jeremiah O’Keefe (interpretato dal premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l’azienda di famiglia. Tra animi surriscaldati e risate, l’improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l’ingiustizia razziale, in una storia di grande ispirazione. Disponibile in streaming dal 13 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Burial – Il Caso O’ Keefe.

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è

Gli amanti del primo capitolo non possono perdersi Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, che vede tornare per una nuova avventura Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Quando Eleonora viene scaricata all’altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l’ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco non mancheranno le sue inseparabili amiche. Disponibile in streaming dal 17 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è.

65 – Fuga dalla Terra

Da guardare tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2023 c’è 65 – Fuga dalla Terra, thriller di fantascienza diretto da Scott Beck e Bryan Woods con protagonista Adam Driver. Mills, il pilota di un’astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello Spazio. Dopo essere stato colpito da un asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto: l’aria è stranamente respirabile e la natura è familiare, ma c’è un alone di mistero che l’uomo non riesce ancora a decifrare. Inizia così la sua esplorazione insieme a Koa (Ariana Greenblatt), una ragazzina sopravvissuta allo schianto insieme a lui. Addentrandosi nella natura selvaggia del pianeta, i due sentono una presenza aliena avvicinarsi, ma quando scoprono di cosa si tratta capiscono di essere finiti sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Inizia così una lotta per la sopravvivenza su un pianeta pieno di pericoli e di animali feroci. Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 65 – Fuga dalla Terra.

Downton Abbey II – La nuova era

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Downton Abbey II – La nuova era, sequel del film del 2019 basato sull’omonima e popolare serie TV britannica, ambientata all’inizio del XX secolo nello Yorkshire. Nella tenuta di Downton Abbey, situata nella campagna inglese, si intrecciano ancora una volta le vicende della famiglia Crawley e della sua servitù. La villa è in subbuglio per i preparativi delle nozze tra Tom Branson e la signorina Lucy Smith, ex cameriera, mentre Lady Violet Crawley Grantham (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia. Quest’ultima decide di recarvisi per un soggiorno, accompagnata da parte della famiglia e dai fedeli servi, mentre a Downton Abbey arriva una troupe cinematografica per girare un film. Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Downton Abbey II – Una nuova era.

L’esorcista del Papa

Le novità del mese tra i film includono L’esorcista del Papa, horror diretto da Julius Avery perfetto per passare la serata di Halloween. Racconta la storia di Padre Gabriele Amorth (Russell Crowe), un sacerdote realmente esistito divenuto capo esorcista in Vaticano e che nel corso della sua vita ha eseguito oltre 100.000 esorcismi. Dopo che la madre single Julia (Alex Essoe) ha iniziato la ristrutturazione di un’abbazia, qualcosa di terrificante accade alla sua famiglia: durante la notte suo figlio Henry viene posseduto da un demonio. L’esorcista dovrà occuparsi della possessione del giovane, ma indagando finirà con lo scoprire una cospirazione che dura da secoli e che il Vaticano ha sempre cercato di occultare. Riuscirà a venirne a capo e a salvare il ragazzo? Potete scoprirlo dal 31 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’esorcista del Papa.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2023

Spectre – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Skyfall – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Quantum of Solace – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Casino Royale – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 La morte può attendere – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Il mondo non basta – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Il domani non muore mai – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 GoldenEye – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 007- Vendetta privata – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 007 – Zona pericolo – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 007 – Bersaglio mobile – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Octopussy – Operazione piovra – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Solo per i tuoi occhi – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Moonraker – Operazione spazio – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 La spia che mi amava – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Vivi e lascia morire – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Una cascata di diamanti – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Si vive solo due volte – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Thunderball: operazione tuono – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Missione Goldfinger – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007, dalla Russia con amore – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Agente 007 – Licenza di uccidere – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 Troppo cattivi – 2 ottobre 2023

– 2 ottobre 2023 57 Seconds – 4 ottobre 2023

– 4 ottobre 2023 Redeeming Love – 6 ottobre 2023

– 6 ottobre 2023 Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (original) – 10 ottobre 2023

(original) – 10 ottobre 2023 Awareness (original) – 11 ottobre 2023

(original) – 11 ottobre 2023 Jigen Daisuke – 13 ottobre 2023

– 13 ottobre 2023 Spider-Man: No Way Home – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Occupation: Rainfall – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Il Grinch – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 L’amore non va in vacanza – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 The Best Man Holiday – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Almost Christmas – Vacanze in famiglia – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Ocean’s Twelve – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Ocean’s Thirteen – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 The Lego Movie – 15 ottobre 2023

– 15 ottobre 2023 Camp – 19 ottobre 2023

– 19 ottobre 2023 Dual – 20 ottobre 2023

– 20 ottobre 2023 Silver Dollar Road – 20 ottobre 2023

– 20 ottobre 2023 The Other Zoey – 20 ottobre 2023

– 20 ottobre 2023 Mafia Mamma – 23 ottobre 2023

– 23 ottobre 2023 Winnie The Pooh: Sangue e miele – 27 ottobre 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Baby Boss 2 – fino al 7 ottobre 2023

Invasion – fino al 13 ottobre 2023

Night Hunter – fino al 21 ottobre 2023

Billionaire Boys Club – fino al 22 ottobre 2023

La ragazza di Stillwater – fino al 29 ottobre 2023

Halloween Kills – fino al 31 ottobre 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

One Shot: Overtime Elite (original)

Gli appassionati di basket non possono perdersi su Amazon Prime Video One Shot: Overtime Elite, nuova serie originale che esplora le vite della nuova generazione di stelle del basket dell’Overtime Elite provenienti da tutto il Paese, mentre affrontano varie sfide e allenamenti estenuanti per perseguire una carriera nel basket professionistico. Gli episodi si immergono in ciò che serve davvero per arrivare al livello successivo: la grinta, il sacrificio e la perseveranza indispensabili per arrivare alla gloria. La serie mette in luce il viaggio di Amen Thompson e Ausar Thompson, mostrando la loro ascesa tra le migliori promesse della generazione emergente di stelle del basket e il loro percorso verso il Draft dell’NBA. Un vero e proprio dietro le quinte di una lega che sta sconvolgendo i tradizionali percorsi per giungere all’NBA e ispirando una generazione completamente nuova di giocatori. Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Shot: Overtime Elite.

Everybody Loves Diamonds (original)

Una delle novità Prime Video più attese di ottobre 2023 è sicuramente Everybody Loves Diamonds, serie italiana in otto episodi diretta da Gianluca Maria Tavarelli e ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media come il più grande furto di diamanti al mondo. Segue uno squinternato gruppo di ladri guidati da Leonardo Notarbartolo (interpretato da Kim Rossi Stuart) che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. Nel cast troviamo anche Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell. Disponibile in streaming dal 13 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Everybody Loves Diamonds.

Upload – stagione 3 (original)

Questo mese tra le serie da vedere spunta l’attesa terza stagione di Upload, una particolare comedy fantascientifica firmata Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations). È ambientata in un futuro con tecnologie avanzatissime in cui ologrammi, stampanti 3D di cibo, auto a guida autonoma e supermercati automatizzati sono la norma, e nel quale anche la morte è stata “sconfitta”: dopo la dipartita, le persone possono essere caricate in una realtà virtuale e possono godersi tutti i comfort di un resort di prima classe (se possono permetterselo). Questa terza stagione riprende la storia di Nora e Nathan, appena “scaricato” nel mondo reale, mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? A Lakeview, intanto, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d’amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l’istruzione dell’IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso. Disponibile in streaming dal 13 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Upload.

Bosch: Legacy – stagione 2 (original)

Da non perdere in questo inizio autunno la seconda stagione di Bosch: Legacy, serie spin-off che riprende alcuni dei personaggi della serie madre. Anch’essa basata sui romanzi di Michael Connelly, vede ancora protagonista Harry Bosch (Titus Welliver). Quest’ultimo, dopo sette stagioni, è andato in pensione dalla polizia di Los Angeles e lavora come investigatore insieme all’avvocato Honey Chandler (Mimi Rogers), mentre la figlia Maddie (Madison Lintz) si fa strada nelle sue prime azioni come poliziotta, lavorando nel luogo dove lavorava il padre. Nuovi intricati casi in arrivo per l’ex detective. Nella nuova stagione si vedrà anche il ritorno del detective J. Edgar (Jamie Hector). Disponibile in streaming dal 20 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Bosch: Legacy.

Prova Prova Sa Sa – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di ottobre 2023 con la seconda stagione di Prova Prova Sa Sa, comedy show con Frank Matano incentrato sull’improvvisazione. In ogni puntata, i quattro comici protagonisti devono affrontare giochi ed esibirsi in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Tante le novità, nuovi giochi e ben nove performer: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. In ogni appuntamento anche una nuova sfida: “La sorpresa Sa Sa”, un’enorme scatola che nasconde un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco. Disponibile dal 26 ottobre 2023. In attesa del trailer della nuova stagione, qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Prova Prova Sa Sa.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe (original) – 6 ottobre 2023

(original) – 6 ottobre 2023 Soul Eater ( stagione 1 ) – 31 ottobre 2023

( ) – 31 ottobre 2023 Goblin Slayer ( stagioni 1-2 ) – 31 ottobre 2023

( ) – 31 ottobre 2023 Mobile Suit Gundam (stagione 1) – 31 ottobre 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo The Terror stagioni 1-2 (fino al 17 ottobre 2023). Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la seconda stagione di Invincible (3 novembre), la seconda stagione di Me contro Te: La famiglia reale e la seconda stagione di Monterossi.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

