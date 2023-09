Cosa vedere tra le novità Disney+ di ottobre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese di inizio autunno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2023

Film in uscita su Disney Plus

The Boogeyman, Appendage e selezione Halloween

Giusto in tempo per il mese più “spaventoso” dell’anno, su Disney+ viene proposta una selezione di titoli a tema horror pensata per Halloween. Un calderone di nuove storie, classici imperdibili e avventure ricche di mistero per tutti i membri della famiglia. Dal 18 ottobre sono disponibili The Boogeyman e Appendage. Nel primo, lanciato nei cinema lo scorso giugno, viene raccontata la storia della liceale Sadie Harper (Sophie Thatcher) e della sorella minore Sawyer, rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre. Le due non ricevono il giusto sostegno dal padre Will (Chris Messina), che lavora come terapeuta e deve fare i conti a sua volta con il dolore della perdita. Un giorno arriva in casa un nuovo paziente, Lester Billings (David Dastmalchian), che ha bisogno disperatamente dell’aiuto di Will dopo che la sua vita è stata devastata da una terribile serie di eventi. L’uomo porta però con sé una demoniaca entità soprannaturale, che prende di mira le famiglie e si nutre della sofferenza causata alle sue vittime. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Boogeyman.

In Appendage viene raccontata la storia della stilista Ella (Rachel Sennott), che sta cercando di impressionare positivamente il capo Cristean con una nuova creazione. Nonostante le aspettative, il progetto viene nettamente rigettato, e da quel momento l’angoscia e l’insicurezza di Ella diventano concrete, manifestandosi in un disgustoso essere che lentamente emerge dal suo corpo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Appendage. Per restare in tema horror, sulla piattaforma sono anche disponibili Barbarian, i due capitoli di Hocus Pocus, Nightmare Before Christmas, tutti i film della saga Descendants e tutti gli episodi delle serie The Walking Dead, X-Files, Buffy l’ammazzavampiri e non solo.

Serie TV da vedere su Disney+

Dear Mama (original)

Le novità lato serie TV si aprono con Dear Mama, una serie originale targata FX dal pluripremiato regista Allen Hughes. In cinque coinvolgenti episodi, la serie sfida le convenzioni della narrazione documentaristica tradizionale per condividere una saga illuminante sulla vita di una madre e di suo figlio, Afeni e Tupac Shakur. La loro storia racconta le possibilità e le contraddizioni degli Stati Uniti da un periodo di fervore rivoluzionario al decennio più ricco della cultura hip hop. Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dear Mama.

Loki – stagione 2 (original)

La novità Disney+ più attesa del mese di ottobre è sicuramente la seconda stagione di Loki, serie TV che vede tornare protagonista Tom Hiddleston nei panni del dio dell’Inganno. I nuovi episodi fanno parte della Fase Cinque e riprendono dopo lo scioccante finale della prima stagione, quando il protagonista si ritrova a combattere per la salvaguardia dell’anima della TVA (Time Variance Authority). Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di nuovi personaggi e ad altri che ritornano, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del Giudice Rensalyer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso. Accanto a Tom Hiddleston appaiono Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con la partecipazione di Owen Wilson, Jonathan Majors e Ke Huy Quan. La nuova stagione della serie Marvel si è fatta attendere parecchio (la prima uscì nel giugno 2021), ma finalmente è disponibile in streaming dal 6 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Loki.

Piccoli Brividi (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma streaming Piccoli Brividi, nuova serie TV ispirata alla celebre collana di libri di R. L. Stine (dalla quale di recente sono già stati tratti i film con Jack Black usciti nel 2015 e nel 2018), bestseller in tutto il mondo. Segue un gruppetto di cinque liceali che intraprendono un difficile viaggio per indagare su una tragica scomparsa risalente a diverso tempo fa: tre decenni prima, un adolescente di nome Harold Biddle è infatti svanito nel nulla. I ragazzi porteranno alla luce anche oscuri segreti del passato riguardanti i loro stessi genitori. La nuova serie originale è disponibile in streaming dal 13 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Piccoli Brividi.

Mayans M.C. – stagione 5, finale

Da vedere su Disney+ la quinta e ultima stagione di Mayans M.C., serie ambientata nello stesso universo narrativo della celebre Sons of Anarchy che segue il Mayans Motorcycle Club nella città immaginaria di Santo Padre. La serie si concentra sulle lotte di Ezekiel “EZ” Reyes, il geniale figlio di una orgogliosa famiglia latina, e del fratello Angel, un membro del charter di Santo Padre. EZ, dopo aver ucciso un poliziotto per errore, è costretto a stringere un accordo con la DEA per ottenere informazioni sul cartello di Galindo, in stretta collaborazione con i Mayans, che nel frattempo vive una vera e propria guerra con un gruppo di ribelli denominati Los Olvidados. Nella quinta e ultima stagione, la serie continuerà a seguire la vita di EZ al confine tra Cali e Messico, che insieme al fratello e al resto del gruppo dovrà affrontare delle ritorsioni dopo un tentativo fallito. Intanto EZ e Angel si sono allontanati dal padre Felipe dopo un tradimento straziante. Tutti gli episodi del finale della serie sono disponibili in streaming dal 18 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Mayans M.C..

I Leoni di Sicilia (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di ottobre 2023 con I Leoni di Sicilia, serie originale italiana tratta dal romanzo bestseller di Stefania Auci che racconta la storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia si inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa riescono a dar vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, trasformerà poi in un impero con le sue idee rivoluzionarie. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. Un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861. La serie debutta sulla piattaforma il 25 ottobre 2023 con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre. Regia di Paolo Genovese. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Leoni di Sicilia.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Praise Petey – 25 ottobre 2023

– 25 ottobre 2023 Lego Marvel Avengers: Codice rosso – 27 ottobre 2023

In aggiunta, visto che il 16 ottobre 2023 ricade il 100° anniversario Disney, a partire dal 6 ottobre saranno disponibili sulla piattaforma streaming sette nuovi classici cortometraggi. Durante il mese continueranno poi ad arrivare nuovi episodi settimanali delle serie TV più amate, come i finali di stagione di Only Murders in The Building (3 ottobre) e Ahsoka (4 ottobre), The Kardashians (stagione 4), The D’Amelio Show (stagione 3) e Futurama (stagione 11).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a ottobre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

