Quali sono le novità da vedere a ottobre 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a ottobre 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Il sol dell’avvenire

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand con Il sol dell’avvenire, l’ultimo film diretto da Nanni Moretti. Vede protagonista Giovanni (Nanni Moretti), un regista sempre meno in sintonia con il mondo attorno a lui, che sta girando un film ambientato nel 1956: la storia del segretario della sezione del PCI del quartiere romano del Quarticciolo che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice del film è la moglie Paola (Margherita Buy), che però sta pensando di lasciarlo, anche se Giovanni non lo sa. Quest’ultimo sta anche scrivendo un film tratto da “Il nuotatore” di John Cheever, e allo stesso tempo immagina di girare un film che racconti la storia quarantennale di una coppia, con tante canzoni italiane a fare da sottofondo. Nel cast anche Silvio Orlando e Barbora Bobulova. Disponibile dal 2 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il sol dell’avvenire.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Cambiamo completamente genere con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, pellicola diretta da John Francis Daley e Jonathan Goldstein che porta sullo schermo l’incredibile mondo e lo spirito del celebre gioco di ruolo attraverso una divertente avventura ricca di azione (reboot della trilogia composta dai film usciti nel 2000, 2005 e 2012). Un affascinante ladro si unisce a una manica di improbabili avventurieri per intraprendere una pericolosa missione di recupero di un’antica reliquia. Non tutto andrà per il verso giusto: le cose iniziano a mettersi male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Un cast ricco, che comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant. Disponibile dal 9 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

Paws of fury – La leggenda di Hank (original)

I più piccoli (ma non solo) non possono perdersi questo mese su Sky e NOW Paws of fury – La leggenda di Hank, nuovo film d’animazione Sky Original. Racconta la storia di Hank, uno sfortunato segugio con il sogno di diventare un samurai che si ritrova a vivere in una città popolata da gatti. Questi sono alla ricerca di un eroe che li difenda da un perfido gatto, che è intenzionato a radere al suolo le loro abitazioni. Dopo aver ricevuto un addestramento da uno scontroso maestro, il quattro zampe si farà carico del ruolo di samurai della città, collaborando con gli abitanti per cercare di salvare la situazione. Il tutto viene ostacolato dal più classico dei problemi: i gatti odiano i cani! Con le voci originali di Michael Cena, Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Samuel L. Jackson e Mel Brooks. Disponibile dal 15 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Paws of fury – La leggenda di Hank.

Rapito

Da vedere questo mese anche Rapito, film diretto da Marco Bellocchio con Enea Sala e Leonardo Maltese. Narra la storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858, all’età di 7 anni, viene prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi, e secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (Paolo Pierobon). Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone e Edgardo cresce nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (interpretati da Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica. Disponibile dal 16 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rapito.

Magic Mike – The Last Dance

Le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2023 includono Magic Mike – The Last Dance, terzo capitolo della popolare saga. Mike (Channing Tatum) vuole tornare sul palco dopo una lunga pausa. L’ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un pessimo affare e ha lavorato come barista in diversi locali della Florida, ma ora sente il bisogno di tornare alla redditizia mansione che ha fatto di lui “Magic” Mike. Sperando di prendere parte all’ultimo show della sua carriera, si reca a Londra in compagnia di una donna ricca e altolocata, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli propone un’allettante offerta impossibile da rifiutare e una serie di appuntamenti già programmati. Quando Mike capisce cosa ha in mente la donna, si ritrova combattuto: la posta in gioco è molto alta, ma deve anche trovare e mettere su un nuovo gruppo di abili ballerini. Disponibile dal 23 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Magic Mike – The Last Dance.

Cocainorso

Tra i film da vedere questo mese c’è Cocainorso, pellicola ispirata a eventi realmente accaduti in Kentucky nel 1985. Racconta le vicende di un orso che si ritrova ad avere a che fare con un borsone contenente oltre 30 kg di cocaina, piovuto letteralmente dal cielo e precipitato nel suo habitat. La droga apparteneva ad Andrew Thornton, un narcotrafficante, un tempo agente della narcotici, che aveva preso il volo dalla Colombia con il prezioso bottino. Il piccolo aereo è andato in avaria e Thornton è stato costretto a lanciare il borsone e paracadutarsi fuori per salvarsi. La cocaina, del valore di 15 milioni di dollari, è stata ingerita dal povero orso bruno, ignaro di tutto, e la cosa provoca un effetto devastante. Un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti si ritrova in una foresta della Georgia, dove un enorme predatore di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga e di sangue. Disponibile dal 25 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cocainorso.

Bussano alla porta

Da non perdere su NOW e Sky questo mese Bussano alla porta, film diretto da M. Night Shyamalan con Dave Bautista. La piccola Wen e i suoi due papà, Eric e Andrew (Jonathan Groff e Ben Aldridge), decidono di trascorrere qualche giorno in una casa isolata in mezzo ai boschi, completamente circondati e immersi nella natura. Mentre sta giocando nella foresta, la bambina si imbatte in un grosso e robusto uomo di nome Leonard (Dave Bautista), che si pone in modo gentile e sembra interessato a parlare con lei. Poco dopo l’arrivo di Leonard, Wen nota che altre tre persone (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn) si stanno avvicinando, tutti con in mano diversi strumenti e oggetti. Wen corre a casa ad avvertire i suoi genitori, ma i suoi papà credono che sia tutto frutto della fantasia della bambina. Dovranno ricredersi quando i quattro estranei busseranno alla loro porta, intenzionati a entrare in ogni modo possibile. Una volta fatta irruzione nella casa, Wen, Eric e Andrew vengono presi in ostaggio dai quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse: sacrificare uno di loro tre. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere se credere davvero alle parole dei quattro prima che tutto sia perduto. Disponibile dal 30 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bussano alla porta.

Halloween Ends

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky lato film con Halloween Ends, perfetto per la serata del 31 ottobre. Si tratta del 13esimo film della popolare saga sul serial killer Michael Myers. Ambientato ben quattro anni dopo Halloween Kills (2021), vede Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) intenta a scrivere le sue memorie dopo essere scampata all’ultimo attacco di Michael insieme alla nipote Allyson (Andi Matichak). Del sanguinario killer non si ha più alcuna notizia e non è stato mai più avvistato, e così Laurie può finalmente riprendersi la sua vita, senza il tormento vissuto per decenni dato dalla paura di un possibile ritorno. A spazzare via questo momento di tranquillità è la notizia di un omicidio: un ragazzo di nome Corey Cunningham viene accusato dell’uccisione di un bambino a cui faceva da babysitter. Da questo momento ha inizio una spirale di violenza che porterà Laurie a fare i conti definitivamente con un male che non è mai riuscita a controllare. Disponibile dal 31 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Halloween Ends.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2023

Art Squad – Gli artisti del furto – 1° ottobre 2023

– 1° ottobre 2023 L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri – 7 ottobre 2023

– 7 ottobre 2023 Educazione fisica – 8 ottobre 2023

– 8 ottobre 2023 La quattordicesima domenica del tempo ordinario – 11 ottobre 2023

– 11 ottobre 2023 Blowback – Vendetta incrociata – 18 ottobre 2023

– 18 ottobre 2023 Dampyr – 21 ottobre 2023

– 21 ottobre 2023 9 Bullets – Fuga per la libertà – 26 ottobre 2023

– 26 ottobre 2023 The Walk – La strada della libertà – 28 ottobre 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Jurassic World (dal 1° all’8 ottobre 2023), Kolossal (dal 9 al 15 ottobre 2023), Russell Crowe (dal 16 al 20 ottobre 2023) e Halloween (dal 21 al 31 ottobre 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Un’estate fa – miniserie (original)

Apriamo le novità lato serie TV da vedere su Sky e NOW con Un’estate fa, miniserie in 8 episodi che mischia giallo, dramma e un po’ di commedia. Le vicende si svolgono su due piani temporali: l’estate del 1990, nella quale scomparve la criptica adolescente Arianna, e il presente. Elio (Lino Guanciale, nel presente), innamorato di quest’ultima, venne ritrovato sotto shock e senza ricordi di quanto successo. Nel presente, da avvocato e padre di famiglia, si ritrova costretto ad affrontare il passato: il corpo di Arianna viene rinvenuto e lui è l’ultimo ad averla vista in vita, di conseguenza risulta il principale sospettato. In seguito a un incidente d’auto, perde i sensi e si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio: ha di nuovo 18 anni, ma la coscienza di un adulto. Mentre la sua mente continua a spostarsi tra il presente e il 1990, intende scoprire chi è stato a compiere il delitto, in modo da scagionarsi e magari cambiare le cose. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 6 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un’estate fa.

Das Boot – stagione 4 (original)

Ritorna questo mese la serie Das Boot, sequel del film del 1981 U-Boot 96 e ambientata a partire da un anno dopo gli eventi di quest’ultimo (basata sui romanzi Das Boot e Die Festung di Lothar-Günther Buchheim). La serie è prevalentemente ambientata a bordo di un sottomarino e segue le vicende di un giovane equipaggio di U-Boat, impegnato nell’Oceano Atlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. La quarta stagione, composta da sei episodi, riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente, con l’arrivo dell’U-949 in Portogallo con il suo prezioso carico di oro. A meno di un passaggio di consegne, questa dovrebbe essere l’ultima stagione, vista la fine della produzione di contenuti Sky Original da parte di Sky Deutschland. La nuova stagione è disponibile dal 18 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Das Boot.

Il Giustiziere – stagione 2

Da non perdere a ottobre su NOW e Sky On Demand la seconda stagione de Il Giustiziere (Le Voyageur il titolo originale), serie crime-poliziesca francese che nella prima stagione ha visto protagonista Eric Cantona nei panni del classico antieroe: Thomas Bareski è un detective in pensione, solitario e dal carattere ruvido, che cerca di spingersi oltre i limiti del sistema giudiziario “tradizionale”. Fa una vita da nomade e ha come missione personale quella di dare la caccia ai criminali che non sono stati assicurati alla giustizia. Nei nuovi episodi, un nuovo giustiziere (il capitano Yann Kandinsky, interpretato da Bruno Debrandt) si fa carico della missione che si era dato Bareski, raccogliendo il testimone dopo l’addio di Cantona. Disponibile dal 20 ottobre 2023.

The Gilded Age – stagione 2

Da guardare questo mese anche la seconda stagione di The Gilded Age, serie TV ambientata durante l’età dell’oro degli Stati Uniti, intorno al 1880. Le vicende ruotano intorno a Marian Brook, figlia orfana di un generale nordista che va a vivere con le zie a New York. Accompagnata da Peggy Scott, una misteriosa domestica afro-americana, la ragazza resta coinvolta nelle allettanti vite della ricca famiglia che vive accanto alla sua, composta dal magnate delle ferrovie George Russell, dalla moglie Bertha e dal figlio Larry. La serie è scritta e creata da Julian Fellowes e vanta un cast d’eccezione che vede tra i protagonisti Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Morgan Spector. La nuova stagione racconta di come Bertha sfidi la signora Astor e il vecchio sistema, lavorando per prendere piede nella società e persino per assumerne un ruolo di primo piano, mentre il marito affronta la sua battaglia contro un sindacato in crescita. Intanto Marian continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo. Disponibile dal 30 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di The Gilded Age.

Balthazar – stagione 5 (finale)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand con la quinta e ultima stagione di Balthazar, serie TV francese che racconta le vicende del dottor Raphaël Balthazar, un affascinante medico legale che risulta intelligente e brillante nel lavoro ma al contempo dotato di un carattere esasperante. Hélène Bach, capitano della polizia, si ritrova comunque costretta a lavorare con lui per riuscire a risolvere misteriosi casi. L’ultima stagione riprende da dove si era interrotta la precedente, con (SPOILER) il protagonista che si ritrova sospettato per una serie di omicidi e di conseguenza in fuga lontano dal Paese. È composta da sei episodi. Disponibile dal 31 ottobre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Balthazar (v.o.).

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Delitti ai tropici ( stagione 3 ) – 3 ottobre 2023

( ) – 3 ottobre 2023 Scott & Bailey (stagione 5) – 5 ottobre 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione