A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti beta 2, Apple prosegue spedita nel primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi di nuova generazione, avviando il rilascio di nuove versioni in anteprima per tutti i propri sistemi operativi, mobili e non, di nuova generazione.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato agli sviluppatori registrati le beta 3 di iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e macOS 14.1 Sonoma, nuovi aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare, in forma stabile, già entro la fine di ottobre. Manca all’appello una nuova versione in anteprima di tvOS 17.1.

Apple prosegue nel primo ciclo di sviluppo intermedio dei nuovi OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 3 dei vari iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e macOS 14.1 Sonoma; per tutti questi sistemi operativi di nuova gerazione della mela morsicata, si tratta del terzo step del primo ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per aggiungere eventuali funzionalità annunciate ma non ancora implementate e per correggere alcuni bug. Come anticipato in apertura, non c’è invece una beta 3 di tvOS 17.1; questa potrebbe arrivare a breve e aggiorneremo il pezzo quando ciò avverrà.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso già entro la fine del mese (basandoci su quanto fatto lo scorso anno, dato che iOS 16.1 venne rilasciato il 24 ottobre 2022, dovrebbe essere questione di 2-3 settimane al massimo).

Beta 3 di iOS 17.1 e iPadOS 17.1

La terza build in anteprima del primo aggiornamento intermedio di iOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili, è la 21B5066a (sostituisce la 21B5056e rilasciata come beta 2 appena sette giorni fa).

Nello specifico di iOS 17.1, la build che porta con sé la beta 3 ha un peso di 6,36 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.0.3). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build ha una classificazione “a”, netto passo in avanti rispetto alla precedente beta che era classificata “e”.

Beta 3 di macOS 14.1 Sonoma

La terza build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23B5067a (sostituisce la 23B5056e rilasciata come beta 2 di macOS 14.1 Sonoma): stando alla classificazione della stabilità della build, si passa da una lettera “e” a una lettera “a”; siamo molto vicini alla stabilità.

Beta 3 di watchOS 10.1

La terza build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21S5063a (e sostituisce la 21S5053f rilasciata come beta 2 di watchOS 10.1).

È interessante notare il cambio della prima lettera nel codice della build (passa da “R” a “S”): questo potrebbe indicare l’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “a”, quindi molto stabile.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Come di consueto, soprattutto nei primi cicli intermedi di sviluppo, Apple arricchisce i propri sistemi operativi di nuove funzionalità e va aggiungendo tutte quelle funzionalità annunciate in fase di presentazione ma non ancora disponibili al momento del lancio. In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo. Vi anticipiamo subito, però, che non vi è ancora traccia della nuova app Journal.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 3 dei sistemi operativi iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e macOS 14.1 Sonoma, sono al momento disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le precedenti versioni in anteprima, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

