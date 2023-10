Questo fine 2023 sarà piuttosto avaro di novità per il settore delle schede video consumer, quelle che per intenderci sono destinate ai computer desktop e portatili dei gamer o dei creator e, più in generale, degli appassionati del mondo PC. Dopo l’ultimo annuncio in ordine cronologico da parte di AMD relativo alle Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT, il mercato GPU sembra non riservare novità di rilievo per i prossimi mesi, fatta eccezione per il lancio di quei prodotti già programmati dalle varie aziende che però non introdurranno novità a livello di architettura o tecnologie di nuova generazione (ma questo lo sapevamo).

A smentire in parte questo trend di pensiero arrivano però le indiscrezioni trapelate sulla rete nelle ultime ore, voci che vogliono i tre big di settore (in ordine) NVIDIA, AMD e Intel, pronti a non lasciare del tutto a bocca asciutta utenti e addetti ai lavori. Andando in ordine cronologico, AMD dovrebbe essere la prima ad annunciare una sostanziale novità in ambito schede video, più in dettaglio di GPU per notebook. L’azienda di Sunnyvale infatti dovrebbe annunciare a breve la Radeon RX 7900M, una nuova soluzione mobile ad alte prestazioni che dovrebbe collocarsi in cima al catalogo dell’azienda. C’è posto anche per Intel che, secondo i rumor, potrebbe presentare nei prossimi giorni la “nuova” Arc A580 8 GB per il segmento desktop, mentre un’ultima novità dovrebbe arrivare da NVIDIA con un refresh della GeForce RTX 3050 equipaggiata però con soli 6 GB di VRAM.

AMD Radeon RX 7900M utilizzerà una chip top di gamma Navi 31

Partiamo con AMD in quanto fonti molto attendibili vogliono il lancio della Radeon RX 7900M già per il 19 di ottobre. Questa GPU mobile equipaggerà i portatili gaming di fascia alta e utilizzerà una versione castrata del chip flagship Navi 31, a sua volta dotato di 72 Compute Unit e un totale di 4.608 Stream Processor. Si tratta di un chip molto potente sulla carta, più del doppio rispetto a una Radeon RX 7600 per intenderci, con una riduzione sostanziale delle CU rispetto ai chip Navi top di gamma che serve in sostanza ad abbattere i consumi e mantenerli in un range che non supera i 175 watt.

Al momento non abbiamo molti dettagli tecnici a disposizione, si presume però che la Radeon RX 7900M sarà abbinata a 16 GB di VRAM GDDR6 su bus a 256 bit, mantenendo quindi lo standard delle schede grafiche di fascia alta. A livello di architettura invece, l’inedita scheda AMD potrà beneficiare di tutte le tecnologie implementate dal produttore con RDNA3, sfruttando quindi la nuova Compute Unit con Ray Accelerator di 2a gen, gli AI Accelerator per il Machine Learning e molto altro.

Caratteristiche presunte AMD Radeon RX 7900M

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC

Compute Unit 72

Stream Processor 4.608

Frequenza Boost GPU ?

Memoria 16GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps?

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache 2a gen

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 2.1

TBP 175W

Intel Arc A580 8 GB sarebbe ottima per la fascia media

La seconda scheda grafica che potrebbe arrivare in questi giorni/settimane è la Intel Arc A580 8 GB, prodotto noto ormai da tempo che in sostanza ha avuto e sta avendo una genesi del tutto identica agli altri modelli Intel Arc di prima generazione (si spera in Intel Battlemage). Tornando alla Arc A580 8 GB, dopo Intel Arc A770 e Arc A750, questo ulteriore modello desktop sembra finalmente in dirittura d’arrivo, questo almeno stando a partner asiatici come ASRock e Sparkle, rispettivamente con i modelli Sparkle A580 Orc e ASRock A580 Challenger OC.

Parliamo ovviamente di due schede grafiche custom, prodotti che potrebbero fare molto bene alla fascia media e medio/bassa del mercato, sempre affamata di novità. Le proposte dei partner Intel sono molto simili per il design dual-slot con dissipatore a doppia ventola; il modello ASRock è più elaborato ed esteticamente gradevole, oltre a un sistema di dissipazione che a occhio sembra nettamente superiore alla controparte Sparkle.

Intel Arc A580 sfrutta una GPU Intel Arc Alchemist da 24 Xe Core, 24 Core per il ray-tracing e 384 XMX Engine; la memoria ovviamente è di tipo GDDR6 con una banda passante che raggiunge i 512 GB/s (dati Intel). Riguardo l’alimentazione, entrambi i modelli sopra integrano due connettori PCI-E 8pin anche se sappiamo che questa Intel Arc A580 dovrebbe rimanere su un TBP di 175 watt; la freqquenza di clock ancora non è nota, si presume però che il Boost Clock di questo modello toccherà i 2.000 MHz.

Caratteristiche presunte Intel Arc A580

Architettura Intel Arc Alchemist

Processo produttivo TSMC

Xe Core 24

Core ray-tracing 24

XMX 384

Frequenza Boost GPU 2.000 MHz?

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria?

Interfaccia memoria?

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.0b e Display Port 1.4a

Alimenazione PCI-E 8pin

TBP 175W

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB: un’ulteriore opzione per il gaming a 1080p senza pretese

Chiudiamo con NVIDIA che, probabilmente per la gioia di pochi, sembra stia lavorando a una nuova scheda grafica di fascia bassa pensata per i gamer senza troppe pretese e con un budget limitato. L’azienda californiana avrebbe in cantiere un’ulteriore variante della GeForce RTX 3050 che, rispetto al modello annunciato lo scorso anno, avrà meno VRAM e più in generale prestazioni, consumi e costi inferiori. L’idea in realtà non è affatto male, come detto sopra questo segmento di mercato vuole sempre nuovi prodotti e un’ulteriore proposta economica sarebbe accolta bene, unico punto di domanda: perché non una più sensata GeForce RTX 4050 da 8 o da 6 GB di memoria?

Abbandonando qualsiasi speranza per quest’ultima, soprattutto perché finora non si è sentita nominare, la GeForce RTX 3050 6 GB potrebbe incontrare i favori dei gamer che giocano a 1080p senza troppe pretese in fatto di dettagli. Prezzo a parte, la variane GeForce RTX 3050 8 GB è un prodotto abbastanza valido per la fascia bassa (ora a un buon prezzo), valida per il FHD e quindi con un ampio bacino d’utenza a disposizione; con il giusto taglio di prezzo quindi il modello da 6 GB potrebbe secondo noi funzionare bene, puntando soprattutto a utilizzare il DLSS.

Secondo le indiscrezioni, GeForce RTX 3050 6 GB utilizzerà una GPU NVIDIA GA107-325-Kx, al momento non è chiaro con quante unità di elaborazione (SM, Cuda Core ecc), ma pare confermato che sarà caratterizzata da una frequenza di clock nettamente castrata, 1.470 MHz per la precisione o se preferite il 17% inferiore all’attual GeForce RTX 3050 8 GB. I 6 GB di VRAM vedranno anche scendere l’interfaccia a 96 bit (e quindi la larghezza di banda complessiva), mentre anche il TGP scenderà sensibilmente a 70 watt, eliminando il connettore di alimentazione ausiliario (RTX 3050 8 GB arriva a un TGP di 115 watt).

Riguardo il possibile lancio, NVIDIA potrebbe prendersela molto comoda; la prossima GeForce RTX 3050 6 GB dovrebbe entrare in produzione solo a gennaio 2024 per arrivare sul mercato probabilmente in primavera; quanto al prezzo, la prima GeForce RTX 3050 8 GB debuttò a 249 dollari, quindi per la nuova versione “economica” ci aspettiamo che il produttore tagli il prezzo di listino ad almeno 199 dollari.

Caratteristiche presunte GeForce RTX 3050 6 GB

Architettura Ampere

Processo produttivo Samsung

GPU GA107-325-Kx

SM, Cuda Core, RT Core ?

Frequenza Boost GPU 1.470 MHz

Memoria 6 GB GDDR6

Velocità memoria?

Interfaccia memoria 96 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 70W

