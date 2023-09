Prendono il via le vendite delle nuove schede video Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT presentate a fine agosto da AMD. Le due nuove GPU rinnovano la sfida di AMD a NVIDIA proponendo ottime prestazioni, un prezzo decisamente più accessibile (almeno rispetto agli standard del 2023 per il settore delle schede video) e tante nuove tecnologie pensate per offrire una marcia in più in gaming. Vediamo tutti i dettagli in merito alle ultime novità di casa AMD:

AMD RX 7700 XT e RX 7800 XT: via alle vendite

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, prendono il via le vendite delle nuove Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT. Le due nuove schede video di AMD sfidano NVIDIA e, in particolare, la RTX 4070 e la RTX 4060 Ti, proponendo ottime prestazioni, consumi ridotti e un prezzo accessibile.

Da oggi è possibile acquistare la Radeon RX 7700 XT con un prezzo di partenza di 519,90 euro mentre per la RX 7800 XT il prezzo di listino è di 569,90 euro. Si tratta, quindi, di una fascia di prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quella in cui sono state posizionate le RX 7900 XT e XTX, presentate da AMD a fine 2022.

Le schede (realizzate dai vari partner di AMD come ASUS, ASRock, Gigabyte, PowerColor e Sapphire) saranno disponibili nel corso dei prossimi giorni presso vari rivenditori autorizzati. Alcuni modelli sono già acquistabili su Amazon, con consegne previste in breve tempo.

Le due nuove schede video sono basate sull’architettura AMD RDNA 3 e sono dotate di raytracing unificato, acceleratori AI e tecnologia AMD Infinity ache di seconda generazione. Il focus è il gaming a 1440p ma con possibilità di portare la risoluzione anche oltre questa soglia, arrivando a un 4K con pochi compromessi rispetto ai modelli di fascia più alta.

Per gli utenti c’è anche la possibilità di sfruttare il nuovo FSR 3, in arrivo nel corso delle prossime settimane su diversi giochi con l’inedito sistema Frame Generation che punta a offrire una marcia in più in termini di performance in gaming, sfidando apertamente il DLSS di NVIDIA.

AMD, in occasione del rilascio delle nuove schede, ha aggiornato anche AMD Software: Adrenalin Edition, introducendo ulteriori miglioramenti alle performance, per un’esperienza di gioco di livello superiore. Tra le novità c’è il supporto delle tecnologie AMD HYPR-RX e AMD Radeon Anti-Lag+ per tutte le schede grafiche e i processori Ryzen con grafica integrata che utilizzano l’architettura RDNA 3.

Da notare che, fino al prossimo 30 settembre 2023, acquistando una nuova Radeon RX 7800 XT, una Radeon RX 7700 XT oppure un sistema Radeon + Ryzen idoneo sarà possibile accedere al bundle Starfield Premium Edition che permetterà di ricevere in omaggio il gioco del momento. I dettagli sulla promozione sono disponibili sul sito ufficiale AMD.

Se volete sapere come va la RX 7700 XT, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Leggi anche: Recensione Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: bel colpo, la sfida è aperta