ASUS annuncia le nuove versioni delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080 12 GB. Le nuove RTX 3050 sono dotate di 8 GB di VRAM, di sistemi di raffreddamento affidabili e di elevati livelli di robustezza.

I nuovi modelli ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB e ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB sono destinate a un ampio target di utenti. Le NVIDIA GeForce RTX 3080 da 12 GB firmate ROG e TUF Gaming vantano invece 2 GB di VRAM in più rispetto ai modelli precedenti. Ecco tutti i dettagli.

Nuovi modelli NVIDIA GeForce RTX 3050

La ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB offre eccellenti prestazioni in ambito gaming, con temperature sempre sotto controllo e livelli di rumore contenuti anche durante le sessioni di gioco più intense.

L’impatto estetico è garantito da intagli cesellati, linee spigolose e inserti metallici, mentre il logo ROG RGB indirizzabile sulla piastra posteriore e una striscia LED luminosa che percorre tutta la lunghezza della scheda consentono agli utenti di personalizzarne l’aspetto attraverso il sistema Aura Sync.

Per i cabinet di dimensioni più contenute, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB e ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB racchiudono le capacità gaming della piattaforma GeForce RTX serie 30 ed elevate capacità di raffreddamento in formati snelli e contenuti.

Come ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, anche le schede ASUS Dual e ASUS Phoenix utilizzano la tecnologia di produzione ASUS Auto-Extreme per garantire la più elevata affidabilità a lungo termine.

Nuovi modelli NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB

ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB offre prestazioni, raffreddamento e stile superiori grazie al generoso dissipatore di calore da 2,9 slot e alle tre ventole Axial-tech disposte secondo uno schema contro rotante, che forniscono un flusso d’aria costante attraverso una fitta serie di alette ad ampia superficie, mantenendo un funzionamento estremante silenzioso.

La nuova scheda grafica TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB è senza dubbio la soluzione adatta a coloro che cercano una scheda grafica minimalista, ma dalle alte prestazioni per rinnovare o assemblare una nuova configurazione PC.

Il rivestimento della scheda ospita un trio di ventole Axial-tech poste al di sopra di un generoso dissipatore di calore da 2,7 slot. Come con le ventole sulla scheda ROG Strix, queste possono operare in una modalità a 0dB (al minimo) per un funzionamento ultra-silenzioso.

Come la scheda TUF Gaming GeForce RTX 3080 originale, la nuova proposta con memoria aggiuntiva è costruita dentro e fuori per offrire prestazioni solide ed affidabili.

Disponibilità e prezzi delle schede video ASUS GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080 12GB

Le nuove schede video ASUS GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080 12GB sono disponibili a partire da oggi, 27 Gennaio, presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali aderenti al Programma Powered by ASUS, con prezzi suggeriti al pubblico a partire da 499 euro.

