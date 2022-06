Intel compie un nuovo passo nel mercato delle GPU con il lancio ufficiale della nuova Intel Arc A380 in Cina. Si tratta di una scheda video per PC desktop che punta a rappresentare una valida proposta per la fascia bassa del mercato, offrendo buone prestazioni per il gaming a 1080p. Pensata per i titoli multiplayer, in particolare, la nuova Intel Arc A380 è il primo componente di una gamma più articolata che arriverà fino alla Arc A770, futura top di gamma dell’offerta di schede video per desktop di Intel. Ecco tutti i dettagli sulla nuova proposta di Intel:

Intel Arc A380: la prima scheda video per PC desktop arriva in Cina

Da questa settimana è disponibile, per ora solo in Cina, la nuova Intel Arc A380. Si tratta della prima scheda video dedicata per PC desktop della gamma Intel Arc ad arrivare sul mercato. La scheda in questione può contare sulla GPU ACM-G11 e su 8 Xe Core. Da notare anche la presenza di 6 GB di memoria video dedicata GDDR6 con Memory Bus a 96 bit ed un TBP di 75 W.

Come confermano anche le specifiche, la nuova Intel Arc A380 è una scheda video pensata per il gaming a 1080p e per i giochi più leggeri, come i titoli eSport, da Fortnite a Dota 2 passando per Apex Legends, League of Legends ed altri prodotti simili. Con questa scheda, infatti, Intel dichiara che è possibile superare (in alcuni casi anche abbondantemente) i 60 FPS per il gaming a 1080p.

Probabilmente, buone prestazioni (ma con qualche compromesso in termini di dettagli ed effetti) potrebbero arrivare anche con i giochi più pesanti ed esigenti per quanto riguarda le risorse hardware. Secondo quanto riferito dall’azienda, la nuova Arc A380 è più veloce di circa il 25% della Radeon RX 6400 di AMD, scheda disponibile in Italia con un prezzo di circa 200 euro.

Da notare che la scheda supporta fino a quattro display 4K HDR con refresh rate da 120 Hz e fino a due display 8K a 60 Hz. Per quanto riguarda il gaming a 1080p, inoltre, è garantito il supporto ad un massimo di 360 Hz. Intel ha anticipato che la scheda video sarà realizzata in collaborazione con i partner Acer, ASUS, Gigabyte, GUNNIR, HP e MSI. L’offerta in arrivo sul mercato sarà particolarmente articolata.

Come confermano le prime immagini ufficiali, la nuova Intel Arc A310 può contare su di una ventola singola. I vari partner di Intel, però, potrebbero realizzare versioni specifiche e overcloccate della scheda video adottando una configurazione a doppia ventola in grado di garantire una dissipazione migliore e, quindi, la possibilità di spingere un po’ di più sulle frequenze per ottenere prestazioni migliori.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, la nuova Intel Arc A380 arriva sul mercato, in Cina, all’equivalente di circa 150 euro. In caso di futuro arrivo in Europa, quindi, possiamo ipotizzare un prezzo di circa 200 euro anche per la Arc A380 che andrebbe, quindi, a contrastare le proposte entry level di AMD e NVIDIA, risultando la scelta giusta per chi è in cerca di una configurazione da gaming economica e focalizzata sul 1080p.

Le vendite della nuova Intel Arc A380 per il mercato cinese partiranno già nel corso del mese di giugno.

Intel prepara una gamma completa di schede video per desktop

La nuova Intel Arc A380 è solo il primo passo per un programma più articolato ed ambizioso di crescita di Intel nel settore delle schede video per desktop. In futuro, infatti, arriveranno le nuove Arc A580, A750 e A770 che potranno contare sulla GPU ACM-G10 e su specifiche nettamente superiori rispetto alla A380 (fino a 32 Xe Core e fino a 16 GB di memoria video).

Con questa gamma, Intel andrà a sfidare AMD e NVIDIA anche in segmenti di mercato più alti, con soluzioni pensate per il gaming a 1440p e 4K. In futuro, inoltre, è atteso il debutto anche della Intel Arc A310, scheda destinata a diventare il modello entry level della nuova generazione di GPU per il segmento desktop di casa Intel. Maggiori dettagli sulle nuove schede arriveranno nelle prossime settimane.

