Intel punta a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel segmento delle GPU con il lancio di una gamma completa di schede video per PC desktop. Tra le novità in arrivo c’è anche la Intel Arc A770. Si tratta della proposta “top di gamma” di Intel per il segmento delle schede grafiche. In queste ore, dopo settimane di indiscrezioni, Intel ha confermato prezzo e disponibilità (per gli USA) della nuova Arc A770. Vediamo tutti i dettagli in merito al debutto della nuova scheda di casa Intel:

La nuova Arc A770 arriva ad ottobre negli USA ad un ottimo prezzo

Intel si prepara a ritagliarsi uno spazio di riferimento del settore delle schede video per PC desktop con il lancio della nuova Arc A770. La prossima “top di gamma” della linea Arc, infatti, arriverà sul mercato nel corso del prossimo mese di ottobre. La data da cerchiare sul calendario è quella del 12 ottobre quando, negli USA, partiranno le vendite delle prime unità della GPU.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, la casa americana ha confermato che la nuova Arc A770 arriverà sul mercato con un prezzo di 329 dollari. Si tratta di un posizionamento particolarmente aggressivo con cui Intel punta a conquistare subito un market share significativo nel settore. Mettendo a disposizione un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, infatti, Intel intende conquistare i videogiocatori che, da tempo, attendono di acquistare una buona scheda grafica ad un prezzo non troppo elevato.

Ricordiamo che la nuova Intel Arc A770 può contare su 32 Xe Core e altrettante unità per il Ray Tracing. Il clock della GPU è di 2100 MHz mentre la scheda è dotata di 16 GB di memoria GDDR6 con un’interfaccia a 256 bit per la memoria e una banda di 560 GB/s. Il Total Board Power della scheda è fissato in 225 W. La scheda supporta la tecnologia XeSS (Xe Super Sampling).

Negli USA, intanto, ha già debuttato la Intel Arc A380. Si tratta della proposta entry level della gamma che arriva sul mercato con un prezzo di 139 dollari.

Leggi anche: La scheda grafica Intel Arc A380 testata con 50 giochi

Intel punta a battere la NVIDIA RTX 3060 con la nuova (e più economica) Arc A770

La nuova Intel Arc A770 si posizionerà al di sopra della Arc A750 che, nei benchmark ufficiali pubblicati da Intel, supera di poco la NVIDIA RTX 3060. La nuova top di gamma di casa Intel, quindi, punta a staccare nettamente la scheda di NVIDIA, garantendo performance superiori ad un prezzo nettamente inferiore (attualmente la RTX 3060 si aggira intorno ai 400-500 euro in Italia).

Le prime recensioni indipendenti della Intel Arc A770, considerando che il lancio è sempre più vicino, dovrebbero arrivare a brevissimo. Salvo sorprese (o driver ancora da ottimizzare) la nuova scheda di casa Intel dovrebbe mostrare un livello di performance decisamente elevato con costi tutto sommato ridotti, per gli standard attuali del mercato delle schede grafiche.

Se le indiscrezioni saranno confermate dai fatti, quindi, Intel potrebbe affermarsi subito come un riferimento della fascia “mainstream” del mercato delle schede video per il gaming. Resta da capire quale sarà il prezzo, oltre che la data di lancio, della nuova A770 in Italia. Ulteriori dettagli in tal senso dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Per ora, in ogni caso, l’appuntamento è fissato per il prossimo 12 di ottobre.

Leggi anche: Intel Core di 13° generazione ufficiali: l’asticella si alza, fino a 5,8 GHz