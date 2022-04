Qualche giorno fa alcuni leaker hanno pubblicato dei post su Twitter contenenti alcuni rumor su cosa potremo aspettarci dalla prossima generazione di schede grafiche di fascia alta dei produttori NVIDIA, AMD e Intel ARC.

I leaker in questione, kopite7kimi, Greymmon55 e Redfire, storicamente sfruttano fonti valide per divulgare queste informazioni; questo, senza dubbio, pone tali indiscrezioni nella sfera del possibile.

Nel dettaglio, ognuno dei tre leaker di cui vi parlavamo in precedenza ha riportato indiscrezioni specifiche relativamente ai piani di un singolo produttore per le schede grafiche della prossima generazione, attese entro la fine del 2022 (al netto di quelle Intel, attese tra il 2023 e il 2024).

Andiamo a scoprire, nel dettaglio, tutto ciò che possiamo apprendere da questi rumor: per chi volesse, nella tabella seguente, sono riportati e messi a confronto tutti i dati trapelati finora, mentre nel seguito analizzeremo le indiscrezioni produttore per produttore. Vi invitiamo a prendere con le pinze tutto ciò che verrà riportato di seguito.

Il leaker kopite7kimi aveva pubblicato un tweet in data 1 aprile, palesemente bollato come pesce d’aprile, che riferiva i dettagli delle schede grafiche NVIDIA RTX di prossima generazione; tuttavia, una decina di giorni dopo e in risposta a quello stesso tweet, ha pubblicato ulteriori informazioni che appaiono come più veritiere.

Sebbene ci si aspetti da un momento all’altro la presentazione delle nuove GPU Ada Lovelace per la nuova gamma RTX 4000, il leaker non fa riferimenti al numero di serie esatto, segno che potrebbero fare parte della serie RTX 50xx, indicando un possibile cambio di denominazione in corso d’opera.

Tralasciando il contenuto del tweet incriminato e focalizzando l’attenzione su quello più recente, apprendiamo le presunte specifiche chiave delle prossime RTX 4090, nomi in codice PG137 e PG139: queste schede, che dovrebbero mantenere l’architettura NVIDIA Ada, potrebbero essere dotate di GPU GA102-300, le stesse della 3090 “base”, ma con 24 GB di memoria GDDR6X a 21 Gbps, esattamente quella già vista sulla potentissima 3090 Ti, recentemente presentata ufficialmente; il TDP, infine, sarebbe di 600 W.

Queste specifiche confermerebbero la teoria secondo cui la RTX 3090 Ti, presentata da poche settimane, sia servita a NVIDIA come banco di prova per proprie le GPU della prossima generazione.

Dopo essere tornata ai design monolitici con la GPU Navi 21 per competere nella fascia alta del settore delle schede grafiche, AMD potrebbe dotare la prossima generazione di schede grafiche in questa fascia di mercato, realizzate con l’architettura RDNA3, della GPU Navi 31.

Stando a quanto riportato dal leaker Greymon55, la GPU Navi 31 potrebbe essere dotata di 7 chiplet prodotti sfruttando il processo produttivo di TSMC a 6 o a 5 nanometri; in particolare, dovremmo trovare due GCD (Graphic Complex Dies) a 5 nm, quattro MCD (Memory Complex Dies) a 6 nanometri e un controller interconnesso.

maybe 31= two 5nm GCD four 6nm MCD one interconnected controller 7 Chiplets in total

L’azienda americana Intel sta lavorando a una nuova generazione di architettura Xe-HPG chiamata Battlemage (codice interno Elasti), le cui specifiche non sono ancora note, che vedremo non prima del 2023 o, addirittura, del 2024.

Il colosso americano ha dichiarato di volere lottare nel segmento enthusiast e ultra-enthusiast contro gli altri due giganti del settore, con Battlemage e Celestial.

Il leaker Redfire propone la propria analisi (nel secondo tweet riportato in seguito) riferendosi alla presunta configurazione ELG_X4 del processore grafico di nuova generazione trapelata in precedenza (e ripresa nella prima parte del tweet riportato in seguito).

Il leaker elenca le configurazioni a uno, due o quattro tile di Battlemage ma chiaramente fa rumore la configurazione a quattro tile, che potrebbe avere un totale di 40 Xe-Core e 320 Xe-Vector Engines per tile: ciò implicherebbe un totale di 160 Xe-Core e 1280 unità di esecuzione (o motori vettoriali), ovvero 20480 core FP32. Tutto, però, appare ancora molto fumoso.

In each configuration below, it would have the corresponding amount of FP32 ALUs.

1T: 5120 (+25% ACM SoC1/G10)

2T: 10240 (x2.5 ACM SoC1/G10)

4T: 20480 (x5 ACM SoC1/G10)

The 2 tile configuration is the most likely as it currently stands.

(4/5)

— Redfire (@Redfire75369) March 30, 2022