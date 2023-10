Al pari di altri partner Intel, nonché ai diretti competitor dell’area taiwanese, anche ASUS si sta preparando ad aggiornare il proprio catalogo di schede madri con chipset Z790 in vista del debutto dei processori Intel Core 14a gen “Raptor Lake Refresh”. Abbiamo già avuto un assaggio di quello che offriranno le nuove schede madri LGA 1700 con l’anteprima della Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7, un mix di ottimizzazioni hardware/software e revisioni “fisiche” della scheda dal punto di vista del PCB e della dissipazione che a quanto pare anche ASUS ROG ha preso sul serio, soprattutto per quanto riguarda la fascia top del mercato consumer/gaming che guarda inevitabilmente alla pratica dell’overclocking.

Visto che la serie Core 14a gen debutterà come da previsioni con la linea di CPU serie K con moltiplicatore di sbloccato per l’overclock, Core i9-14900K in primis, non sorprende che ASUS voglia mantenere lo scettro in questo ambito proponendo un aggiornamento della sua attuale top di gamma ROG Maximus Z790 APEX. La nuova variante della motherboard da record ASUS, capace di raggiungere una frequenza di 9 GHz con il Core i9-13900K e ben 11.200 MT/s sulle memorie RAM DDR5, si chiamerà ROG Maximus Z790 APEX Encore (che fantasia!) ed è già stata messa a listino per i preordini da diversi rivenditori dell’area nordeuropea.

ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore: design ottimizzato per l’overclock, ma c’è molto di più

Partiamo dal presupposto che la ASUS ROG Maximus Z790 APEX, nonché la sua erede, ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, sono prodotti che possiamo definire più o meno di nicchia, riservati soprattutto agli overclocker e agli appassionati di tuning che vogliono spremere ogni MHz dal proprio sistema. Detto questo, rileviamo che la fascia di prezzo occupata da questi modelli, spesso nettamente inferiore ad altre top di gamma, le rende comunque un’opzione da valutare per gli utenti enthusiast che vogliono assemblare una build gaming di fascia top senza compromessi, abbinandoci ad esempio un futuro Core i9-14900K e una GeForce RTX 4090 (magari una stupenda ROG Matrix).

Dalle prime immagini trapelate sulla rete in queste ore, notiamo come al pari di Gigabyte anche ASUS non ha stravolto il design della scheda che, ricordiamo, riprende molte delle funzionalità del precedente modello, migliorandolo sotto diversi aspetti, gestione CPU, RAM su tutti. La ROG Maximus Z790 APEX Encore mantiene inalterato il design con due soli slot RAM DDR5 (che aiuta a salire con le frequenze), abbinato all’ormai noto ROG DIMM M.2 che permette di ampliare la capacità dello storage SSD con form-factor M.2.

Il nuovo modello ROG, che al momento deve essere solo ufficializzato dall’azienda, arriverà con un PCB nero in luogo di quello bianco visto sulla Maximus Z790 APEX; la sezione di alimentazione non dovrebbe essere stravolta visto che ASUS adoperava già un mostruoso VRM a 24 fasi (potrebbe migliorare?), mentre anche il resto delle caratteristiche tecniche non si discosta troppo dalla variante attualmente a listino, fatta eccezione per l’introduzione della connettività WiFi 7, altra novità di rilievo dell’imminente piattaforma desktop Intel.

A bordo ritroveremo poi una porta LAN 2.5G, supporto PCI-E 5.0 per scheda video ed SSD M.2, un’ampia capacità di espansione per storage e periferiche PCI-E oltre che USB 3.2 Gen 2 type-A e type-C, senza dimenticare la presenza del Bluetooth 5.4, audio Realtek ALC4080 con amplificatore Savitech SV3H712 (tra i migliori integrati) e tutte le funzionalità e tecnologie proprietarie ASUS ROG che ritroviamo sui prodotti top di gamma, illuminazione ASUS AURA Sync inclusa. Al momento non abbiamo dettagli precisi o ufficiali sul design interno del sistema di dissipazione o delle possibili modifiche apportate da ASUS su altre componenti della scheda madre come PCB, heatpipe, slot PCI-E (eventuali rinforzi e sistema di ritenzione GPU/SSD), ottimizzazione del VRM o altro, ma da quello che possiamo vedere nelle immagini trapelate sembra chiaro che qualche modifica ci sia stata anche su queste componenti.

Caratteristiche di rilievo ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore

Formato ATX

Socket Intel LGA 1700

Supporto CPU Intel Core 12a, 13a gen e Intel Core Next Gen

Chipset Intel Z790 Express

2x Slot DIMM DDR5, supporto sino a 96 GB di RAM (48 GB per DIMM), Dual-Channel, Intel XMP 3.0

Supporto overclock estremo per CPU e RAM

Output video HDMI 2.0 e Display Port 1.2 (via grafica integrata Intel UHD)

Audio Realtek ALC4080 con amplificatore Savitech SV3H712

Rete Wi-Fi 7, LAN 2.5G e Bluetooth 5.4 (tutto Intel)

2x slot PCI Express x16 Gen 5.0

1x PCI-Express x4, 1x PCI-Express x1 gen. 4.0

Sino a 5 slot M.2, 1x PCI-E 5.0 e 4x PCI-E 4.0 con RAID 0/1/5/10

6 porte SATA 3 6 Gbps

Supporto USB 3.2 Gen 2 type A & C 20 Gbps

Output video HDMI 2.0 e Display Port 1.2

ASUS AURA Sync

Quando arriva e quanto costa la nuova scheda ASUS ROG?

Come anticipato poco sopra, la ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore non è stata ancora annunciata ufficialmente da ASUS, il lancio dovrebbe essere però molto vicino, verosimilmente in contemporanea ai processori Intel Core 14a gen o comunque nei giorni che precederanno o seguiranno la presentazione Intel dei nuovi Raptor Lake Refresh. Il costo non sarà basso, ma comunque in linea con l’attuale modello; sugli shop dove è stata avvistata, la scheda ASUS ha un costo di circa 840 euro, cifra importante ma non lontana dalla ROG Maximus Z790 APEX che si può acquistare attualmente a circa 750 euro.

