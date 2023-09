Un mese di settembre molto movimentato per Intel che, dopo l’annuncio di ieri relativo al nuovo Thunderbolt 5, si prepara all’Intel Innovation del prossimo 19/20 settembre per un evento che, tra le molte novità, vedrà il debutto della gamma di processori desktop Core 14a gen “Raptor Lake-S Refresh”. Come confermato ormai da diverse fonti, l’annuncio delle nuove CPU è fissato per il 19 di settembre, mentre in queste ore abbiamo ulteriori conferme sull’effettiva data di lancio sul mercato, indicata ora per il 17 ottobre (anche qui un’altra conferma).

Le ultime indiscrezioni ci giungono dai colleghi di videocardz che, esaminando i dati a disposizione, probabilmente hanno ricevuto una soffiata da qualche recensore che ha condiviso la data di scadenza dell’embargo. Prima di andare avanti, ricordiamo che la serie di CPU Intel Core 14a gen desktop è a tutti gli effetti un refresh degli attuali Core 13a gen Raptor Lake-S e che, almeno in fase di lancio, l’azienda di Santa Clara presenterà solo tre modelli della serie Intel Core K con moltiplicatore di clock sbloccato.

I processori Intel Core 14a gen in vendita già dal 17 di ottobre

Come anticipato, le date emerse nelle scorse ore non fanno che confermare tutte le indiscrezioni trapelate fino ad oggi. Ricapitolando quindi, il 19 settembre ci sarà la presentazione degli Intel Core 14a gen, mentre per il 16 di ottobre è prevista la scadenza dell’embargo per i materiali pubblicitari; il 17 di ottobre invece andranno online le prime recensioni indipendenti e dalle 06:00 AM PST saranno aperte le vendite dei nuovi modelli. Ad aprire le danze troveremo i tre top di gamma Core i9-14900K, Core i7-14700K e Core i5-14600K, gli unici insieme alle varianti senza GPU Integrata serie KF a garantire moltiplicatore di clock e parametri di potenza completamente sbloccati per l’overclock.

Il Core i9-14900K/KF offrirà 24 core e 32 thread, riprendendo tutte le specifiche tecniche dell’attuale Core i9-13900K ma con frequenze decisamente più spinte: 5,8 GHz all-core sui Performance Core con Boost dual-core a 6,0 GHz, rispettivamente +300 MHz e +200 MHz se lo paragoniamo al suo predecessore. Un gradino sotto troviamo il modello più interessante della gamma Core 14a gen, il Core i7-14700K/KF da 20 core e 28 thread, migliorato rispetto a Core i7-13700K (Recensione) vista “l’aggiunta” di 4 E-Core che dovrebbero aiutare in multi-threading. Il Core i7-14700K/KF dovrebbe raggiungere una frequenza Boost di 5,6 GHz (5,5 GHz all-core), mentre il piccolo di casa, Core i5-14600K manterrà la configurazione 14 core/ 20 thread con una frequenza di picco a 5,3 GHz.

Al momento non sono emersi dettagli sui possibili prezzi degli Intel Core 14a gen; ci aspettiamo ovviamente cifre più alte rispetto ai Core 13a gen attuali e non ci sorprenderemmo di vedere il nuovo top di gamma Core i9-14900K a 750-800 euro, almeno in fase di lancio. In alcuni benchmark preliminari abbiamo visto come va il nuovo flagship rispetto al Core i9-13900K, tuttavia per dare un giudizio concreto dovremo aspettare di metterci le mani sopra sulla nostra bench test. Ricordiamo infine che la serie Intel Core 14a gen vedrà l’ingresso di tanti altri modelli che, come ormai da prassi Intel, arriveranno con qualche mese di ritardo (volutamente) e probabilmente a gennaio prossimo in occasione del CES di Las Vegas. A seguire riportiamo anche la possibile lineup Intel Core 14a gen trapelata solo pochi giorni fa.

Intel Core 14a gen – modelli desktop (da confermare)

Core i9-14900KF: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 3,2/2,4 GHz / Cache 36 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900K: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 3,2 /2,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900F: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 2,0 /1,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900T: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 1,1 /0,8 GHz / Cache 36 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 2,0 /1,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700KF: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 3,4 /2,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700K: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 3,4 /2,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700F: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 2,1 /1,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700T: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 1,3 /0,9 GHz / Cache 33 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 2,1 /1,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600KF: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 3,5 /2,6 GHz / Cache 25 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600K: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 3,5 /2,6 GHz / Cache 25 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600T: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 1,8 /1,3 GHz / Cache 25 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 2,7 /2,0 GHz / Cache 25 MB / TDP 65 / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14500T: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 1,7 /1,2 GHz / Cache 24 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14500: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 2,6 /1,9 GHz / Cache 24 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400T: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 1,5 /1,1 GHz / Cache 20 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400F: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 2,5 /1,8 GHz / Cache 20 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 2,5 /1,8 GHz / Cache 20 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100T: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 2,7 GHz / Cache 12 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100F: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 2,7 GHz / Cache 12 MB / TDP 58W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,5 GHz / Cache 12 MB / TDP 60W / DDR4-3200/DDR5-4800

Intel 300T: 2 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,4 GHz / Cache 6 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Intel 300: 2 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,9 GHz / Cache 6 MB / TDP 46W / DDR4-3200/DDR5-4800

