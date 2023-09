Torniamo ad occuparci di Intel e di processori desktop con l’imminente lancio della gamma Core 14a gen, meglio conosciuta come Raptor-Lake S Refresh. Ad attirare la nostra attenzione oggi è il prossimo flagship dell’azienda di Santa Clara, il Core i9-14900K, erede dell’ormai famigerato Core i9-13900K e ottimizzato per garantire un ulteriore boost prestazionale soprattutto in ambito gaming. A questo proposito sono emersi i primi risultati sul benchmark sintetico di CPU-Z, applicativo che conferma sostanzialmente quello che ci si aspetta da questo “aggiornamento” dei prodotti Raptor Lake-S, ossia spremere al massimo il nodo produttivo Intel 7 giunto ormai al pensionamento.

Intel Core i9-14900K migliora le prestazioni grazie a frequenze di clock sino a 6 GHz

Abbiamo già avuto modo di parlare della gamma Intel Core 14a gen che, in sostanza, ripropone i modelli della serie Core 13a gen con frequenze di clock più spinte, così come del resto confermano questi risultati preliminari sul test CPU-Z. La serie Core K con moltiplicatore sbloccato, sarà la prima a giungere sul mercato a ottobre e riprenderà la stessa configurazione di core/thread vista finora sui Core 13a gen, fatta eccezione per il Core i7-14700K che verrà portato da 16 core/ 24 thread (vedi Core i7-13700K) a 20 core/28 thread grazie all’implementazione di 4 E-Core aggiuntivi.

Tornando al risultato ottenuto da Core i9-14900K nel benchmark sopraccitato, l’inedita CPU Intel fa segnare 978 punti in single-core e 18117,5 punti in multi-core; facendo una media dei risultati a nostra disposizione, l’ultimo top di gamma batte del 9.7% e 8.4% il 13900K, incrementando a un +19.4% e +59% rispetto al 12900K, rispettivamente in single e multi-core. Come facilmente intuibile dallo screenshot allegato, il Core i9-14900K riesce a mantenere una frequenza Boost All-Core di ben 6 GHz (o se preferite 6.000 MHz), caratteristica che permette di battere in modo sostanziale e netta anche un Ryzen 9 7950X da 16 core/32 thread.



Ricordiamo in chiusura che tutti i nuovi modelli Intel saranno retrocompatibili con le attuali schede madri con socket LGA 1700, mantenendo il supporto con memorie DDR5 e DDR4, oltre a PCI-E 5.0, WiFi di ultima generazione e USB-C 20 Gbps; nonostante quanto detto, i partner dell’azienda sono pronti a introdurre nuovi modelli di motherboard con chipset Z790, riviste nella sezione di alimentazione e dotate soprattutto di connettività WiFi 7 (vedi le ultime soluzioni ASUS alla Gamescom).

I processori Intel Core 14a gen Raptor Lake-S Refresh saranno annunciati probabilmente durante il prossimo Intel Innovation 2023, evento che si terrà tra il 19 e il 20 settembre; la disponibilità dei primi prodotti sul mercato invece è prevista per ottobre, quando arriveranno tra l’altro le prime recensioni ufficiali e indipendenti.

Intel Core 14a gen desktop – Caratteristiche tecniche presunte

Intel Core i9-14900K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,4 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 6,0 GHz (P-Core), 4,4 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i7-14700K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 20C/28T (8C/16T+12C/12T)

Intel Smart Cache 33MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,5 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,6 GHz (P-Core), 4,3 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i5-14600K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 14C/20T (6C/12T+8C/8T)

Intel Smart Cache 24MB

Frequenza Base 3,5 GHz (P-Core), 2,6 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,3 GHz (P-Core), 4,0 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 181W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

