In attesa di vedere all’opera i processori desktop Intel Core di nuova generazione, attesi al debutto per il mese di ottobre, oggi daremo uno sguardo in anteprima alla nuova scheda madre Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7, soluzione introdotta recentemente da Gigabyte ottimizzata per garantire le migliori prestazioni possibili in ambito CPU/RAM e allo stesso tempo il top per quanto riguarda la connettività di rete.

Nata sotto il brand AORUS, che identifica la linea di prodotti Gigabyte per utenti enthusiast e gamer, la Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 è una delle prime schede madri di fascia alta (dipende dai punti di vista) a supportare il WiFi 7, garantendo quindi la piena compatibilità con i ruoter di ultima generazione che ormai stanno arrivando in massa sul mercato. Non solo prestazioni e connettività per questa motherboard, che vanta anche un’ottima capacità di espansione grazie al supporto per standard come PCI-E 5.0/4.0, quattro slot M.2 Gen 4.0, USB 3.2 Gen 2 20 Gbps, oltre a diverse tecnologie proprietarie Gigabyte che già avevamo apprezzato sulla prima generazione di schede madri basate su chipset Intel Z790.

Visto che l’embargo è ancora lontano, non potremo svelarvi tutti i segreti o le prestazioni di questa scheda madre; abbiamo già dato il via ai nostri test preliminari che, anticipiamo, sono abbastanza positivi e in vista dell’imminente lancio previsto da Intel dovrebbero ulteriormente migliorare grazie ai futuri aggiornamenti BIOS.

Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 ripropone il chipset Intel Z790, ma le novità non mancano

Come già discusso nei nostri precedenti articoli riguardo i processori Intel di nuova generazione, l’azienda di Santa Clara adotterà ancora l’attuale socket LGA 1700, una caratteristica che quindi assicura una buona retrocompatibilità con i prodotti della serie Alder Lake Core 12a gen e Raptor Lake Core 13a gen. Proprio per questo motivo non è arrivata una nuova linea di chipset Intel serie 8X0 (sarebbe stata inutile), mentre rimane protagonista il top di gamma Z790, ulteriormente arricchito da connettività di ultima generazione WiFi 7 e, nel caso di Gigabyte, da una rivisitazione di PCB, sistema di dissipazione e molto altro ancora.

Il catalogo Gigabyte vanta numerosi modelli di schede madri Z790, le varianti più recenti, come quella oggetto di questa anteprima, sono facilmente riconoscibili dal suffisso Z790 X (nel nostro caso Elite X) mantenendo comunque un design che non si discosta dai prodotti Z790 presenti a listino introdotti lo scorso anno. Iniziamo a dare uno sguardo, almeno per adesso, alla Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7, modello che, come si evince dalle immagini a seguire, ripropone quelli che sono i punti forti della serie AORUS ELITE, ossia prestazioni, dissipazione ad alto profilo e qualità a un prezzo non troppo esagerato. Nonostante la fascia di prezzo, che ora vedremo, la variante che ci ha fornito Gigabyte ha poco da invidiare ai modelli enthusiast da 700-800 che affollano il mercato schede madri, risultando a nostro avviso una soluzione più che sufficiente per la grande maggioranza degli utenti (gamer e non solo).

Guardando alle immagini a seguire, i più attenti noteranno subito che queste nuove varianti AORUS Z790 X vantano un corpo dissipante migliorato che vede il produttore integrare heatpipe più spesse rispetto al passato; ma non è tutto, anche il PCB è stato rivisto e ora parte da un minimo di 8 strati contro i 6 strati previsti per i modelli più economici della serie AORUS Z790. Ma vediamo meglio i punti forti della nuova gamma Gigabyte Z790 X:

Supporto per processori Intel Core 12a/13a gen e Intel Core Next-Gen

Supporto DDR5 8.266 MT/s con XMP

Design senza viti per slot M.2

Heatpipe da 8 millimetri (contro i 6 mm della gen precedente)

Slot PCI-E rinforzato sino a 10 volte per le GPU di ultima generazione

Connettività WiFi 7 (oltre a WiFi 6E)

Antenna direzionale e omnidirezionale

PCB a 8 strati su tutti i modelli

Disponibili modelli con PCB in bianco

Nuova interfaccia BIOS

Iniziamo dicendo che la Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 è una scheda madre adatta a gestire processori top di gamma, con ampie possibilità di overclock fuori specifica grazie a un solido VRM a 16+1+2 fasi (Twin Digital) e un sistema di dissipazione ad alto profilo che è a dir poco massiccio. Rispetto ai modelli AORUS Z790 di prima generazione, Gigabyte porta diametro delle heatpipe da 6 ad 8 millimetri, garantendo allo stesso tempo estesi corpi dissipanti (Thermal Armor Advanced) in alluminio (con superficie quadruplicata) utilizzati anche per gli SSD M.2 (sino a 4) che possiamo installare su questa scheda. Il PCB a 8 strati utilizzato dal produttore è di grado server a bassa perdita e anche il reparto VRM non è da meno con componentistica di fascia premium e condensatori polimerici al tantalio.

La qualità della scheda madre si evince anche da questi dettagli, riservati ad altre componenti come gli slot RAM e quelli M.2, ulteriormente rinforzati e dotati di tecnologia SMD per evitare qualsiasi perdita di qualità del segnale. Rimanendo in ambito RAM, questi modelli Gigabyte sono tra i migliori in quanto a frequenze DDR5 ottenibili, il tutto grazie a diverse tecnologie implementate dall’azienda, tra queste: Shielded Memory Routing, Isolated Memory Routing, Back drilling e Impedance Optimized Topology. Questo mix permette di ottenere frequenze operative oltre gli 8.000 MT/s, tanto da portare Gigabyte ad assicurare il supporto per moduli DDR5 8.266 MT/s via profilo XMP 3.0; la gestione della frequenza DRAM non sarà un problema e anche con moduli meno spinti come una DDR5 5.600 MT/s si potranno usare dei preset dedicati che garantiscono un incremento automatico sino a 6.000 MT/s (hardware permettendo).

La stessa cura costruttiva del reparto RAM è stata riservata allo slot PCI-E 5.0 x16 della scheda grafica (UD Slot), rinforzato per garantire un carico sino a 58 chilogrammi; gli slot M.2 non sono da meno e grazie al dissipatore M.2 Thermal Guard L o Thermal Guard XL (il primo nel nostro caso), garantiscono una superficie dissipante da 6 a 9 volte superiore rispetto ai precedenti modelli. Da segnalare inoltre che sia lo slot PCI-E x16 che quelli M.2 sono dotati di un sistema tool-free che evita l’utilizzo del cacciavite in fase di installazione, offrendo un comodo sistema denominato EZ-Latch (EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click sugli slot M2.) che permette di rimuove completamente gli heatsink con la semplice pressione di una piccola levetta.

Andando oltre la qualità e le tecnologie utilizzate da Gigabyte, passiamo a un altro punto forte di questo nuovo modello Z790 AORUS ELITE X WiFi 7, ossia l’elevata capacità di espansione e il supporto per tutti gli standard di ultima generazione. A parte le memorie RAM DDR5 c’è anche il PCI-E 5.0 (anche se per il momento non può essere sfruttato sulle schede grafiche, ferme al PCI-E 4.0), due slot PCI-E 4.0 x16 (x4) e quattro slot M.2 tutti PCI-E gen 4. Sempre in ottica espansione/dotazione, troviamo supporto per porte USB-C 20 Gbps e 10 Gbps, HDMI e Display Port, Thunderbolt (con scheda di espansione) e un reparto audio altrettanto curato che prevede l’adozione di una soluzione Realtek ALC1220.

Abbiamo lasciato per ultimo il punto forte della Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 che, oltre a supportare le CPU Intel Next-Gen, spicca sicuramente per l’implementazione della connettività WiFi 7. A bordo sono previste due opzioni, MediateK MT7927 e Intel BE200 (dipende dalla revision del PCB), garantendo alla scheda Gigabyte di sfruttare router WiFi 7 di ultima gen con connessioni wireless a bassa latenza e banda sino a 5,8 Gbps. Il reparto connettività non è solo limitato al WiFi 7, ma prevede anche una porta LAN 2.5 e Bluetooth 5.3, senza dimenticare la nuova antenna WiFi con base magnetica, ora non solo omnidirezionale ma anche direzionale.

Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7: BIOS e scheda tecnica

Come avrete potuto notare, la Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 porta avanti nel migliore dei modi la tradizione AORUS, sia dal punto di vista della qualità costruttiva che sul versante prestazioni e capacità di espansione. Quello che però caratterizza questo modello rispetto ad altre soluzioni AORUS Z790 è il nuovo UC BIOS con grafica in bianco, ridisegnata per offrire un’interfaccia intuitiva con una grafica esteticamente gradevole. Questo BIOS supporta il Quick Access e nove profili personalizzabili; a bordo troviamo la modalità Easy e quella Advanced con tutti i parametri di sistema a portata di mano.

Per mostrarvi nel dettaglio il BIOS della Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 dobbiamo aspettare qualche settimana, mentre vi possiamo già dire che non mancano diverse opzioni per la gestione dei profili e delle periferiche onboard, senza contare le numerose funzionalità per l’overclock come DDR5 Auto Boost e altre chicche per aumentare la frequenza della CPU in modo semplice, veloce e sicuro.

Nell’attesa di poter condividere tutti i dettagli relativi alle prestazioni della nuova scheda madre Gigabyte, facciamo il punto sulla scheda delle specifiche tecniche.

Scheda tecnica Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7

Formato ATX 30,5cm x 24,4 cm

Socket Intel LGA 1700

Supporta processori Intel Core 12a e 13a gen oltre ai processori Intel Core Next Gen

Chipset Intel Z790 Express

4x Slot DIMM DDR5, supporto sino a 192 GB di RAM (48 GB per DIMM), Dual-Channel, Intel XMP 3.0

Supporto Memorie DDR5 8266/8200/8000/7950/7900/7800/7600 MT/s sino a DDR5 4800 MT/s

Output video HDMI 2.0 e Display Port 1.2 (via grafica integrata Intel UHD)

Audio Realtek ALC1220-VB 7.1 a canali con DSD e S/PDIF

Rete MediaTek Wi-Fi 7 MT7927 o Intel BE200, LAN 2.5G Realtek e Bluetooth 5.3

Antena direzionale/omnidirezionale

1 slot PCI Express x16 Gen 5.0 rinforzato con EZ-Latch (via CPU)

2 PCI Express x16 (x4) gen. 4.0 (via chipset Z790)

4 slot M.2 PCI-E 4.0 con RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10

Porte/connettori:

– 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps (retro)

– 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (via header)

– 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (retro)

– 5 x USB 3.2 Gen 1 (3+2 via header)

– 8 x USB 2.0 (4+4 via header)

– 6 x SATA 6 Gbps

– 2 x header per CPU FAN e impianto a liquido

– 3 x header per ventole di sistema

– 3 x header per strip RGB Gen2 LED

– 1 x header per strip RGB LED

– 1x HDMI 2.0

– 1x Display Port 1.2

– 1x LAN 2.5G

– 2x connettori antenna

– 2x jack audio + uscita ottica S/PDIF

– 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps (retro) – 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (via header) – 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (retro) – 5 x USB 3.2 Gen 1 (3+2 via header) – 8 x USB 2.0 (4+4 via header) – 6 x SATA 6 Gbps – 2 x header per CPU FAN e impianto a liquido – 3 x header per ventole di sistema – 3 x header per strip RGB Gen2 LED – 1 x header per strip RGB LED – 1x HDMI 2.0 – 1x Display Port 1.2 – 1x LAN 2.5G – 2x connettori antenna – 2x jack audio + uscita ottica S/PDIF Pulsanti reset, Q-Flash Plus, Clear CMOS, reset jumper

Funzionalità di rilevazione tensione, temperatura, ventole e flusso impianto a liquido

Supporto EZ-Latch, EZ-Latch Plus, EZ-Latch Click

Supporto GIGABYTE Control Center, Q-Flash/Q-Flash Plus, Smart Fan 6

Nuova interfaccia BIOS

Prime considerazioni, disponibilità e prezzo

Per questioni di embargo non ci è possibile condividere con voi ulteriori dettagli tecnici sulla Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7, soprattutto per benchmark velocistici e overclock, altro punto forte del prodotto. Nonostante questo però, possiamo anticipare che in linea di massima le prestazioni di questa scheda madre sono allineate ai modelli Z790 di “prima generazione”, salvo offrire un miglior supporto per l’overclock (anche semplificato) soprattutto in ambito RAM DDR5 che, di conseguenza, può garantire una marcia in più se parliamo di prestazione assoluta.

Oltre alla gestione CPU e RAM migliorata c’è però anche il “bonus” del WiFi 7 che, soprattutto per i gamer, sarà un ulteriore punto a favore grazie alla possibilità di collegarsi ai nuovi router con una velocità sino a 5,8 Gbps. Per il resto, abbiamo apprezzato subito le migliorie apportate da Gigabyte lato costruttivo e dissipazione; la scheda è solida, ha un PCB robustissimo e vanta una dissipazione a dir poco impeccabile grazie all’implementazione di heatpipe da 8 millimetri e le dimensioni maggiorate dei vari heatsink. Un’altra chicca che abbiamo particolarmente apprezzato è il sistema di ritenzione per scheda grafica EZ-Latch (ottimo anche lo slot rinforzato) ed SSD; EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click garantiscono una veloce rimozione dei dissipatori per SSD M.2 oltre che un’estrema semplicità di installazione degli stessi.

Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7 debutterà ufficialmente sul mercato retail nelle prossime settimane, riguardo al prezzo non abbiamo ancora dettagli precisi ma pensiamo che assisteremo a un incremento del prezzo rispetto alla precedente generazione, se non altro viste le novità sostanziali introdotte dal produttore taiwanese. Per avere qualche riferimento però, rileviamo che attualmente si può acquistare una Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX a 285 euro (vedi offerta Amazon), fascia di prezzo (280/300 euro) che dovrebbe occupare anche questo nuovo modello.

Potrebbe interessarti anche Migliori schede madri di Settembre 2023: ecco i nostri consigli e Recensione Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: bel colpo, la sfida è aperta