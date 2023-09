Il mercato videoludico sta vivendo settimane molto importanti, ci sono titoli molto attesi in arrivo ed anche un bel po’ di refresh di giochi molto popolari. Sta tornando in maniera forte l’esigenza di avere una PC gaming non solo potente ma anche avanzato dal punto di vista tecnologico. Ecco una PC Build per giocare in 1440p maxato con anche Ray Tracing attivo.

Scheda Madre – Gigabyte Aorus B760 DDR5

Una motherboard ATX di Gigabyte per i nuovi processore Intel Core di dodicesima generazione (socket LGA 1700 con supporto Intel Core 13 e next gen, chipset scheda madre B760) è l’ideale. Il design di questa B760 Aorus Elite è molto accattivante, una motherboard stealth e senza RGB, la costruzione è di livello con connettori solidi e tanti piccoli dettagli che faranno la gioia degli amanti delle build come I/O shield saldato, USB-C frontale e zero viti per gli SSD M.2.

Per tutto il resto siamo al vertice anche in fascia media con RAM DDR5 con OC ad alte frequenze e la richiesta Ethernet LAN prioritaria per il gaming. Al chipset B760 non manca nulla, è ottimo per spingere bene tutte le CPU, ha molte feature che un tempo si trovavano solo sulla fascia alta, insomma è una scelta che ha più di un senso.

Processore – Intel Core i5 12400F

Il Core i5 12400 è un 6 Core 12 Thread con frequenza base di 2,5 GHz e max boost a 4,4 GHz con Intel Turbo Boost. La smart cache è da 18 MB e due tecnologie presenti degne di una menzione sono il supporto al DL Boost di Intel e al Neural Accelerator 3.0. Per chiudere il cerchio, il TDP è settato a 65 W ma se utilizzato con un dissipatore di terze parti, è il caso di sbloccare i power limit e sfruttare tutta la potenza di questo processore, la scheda madre di Gigabyte lo spinge oltre senza troppi giri tecnici.

Dissipatore – Gigabyte Aorus Waterforce 280mm

Il Core i5 12400F può spingere parecchio ed è il caso di tenerlo a bada con un bel Gigabyte Aorus Waterforce 280mm. Si tratta di un dissipatore a liquido decisamente apprezzato per il suo look estetico grazie al bellissimo display ma anche perché si tratta di un dissipatore a liquido AIO in grado di tenere a bada processori anche più potenti.

SSD e RAM DDR5

Per quanto riguarda RAM ed SSD sono componenti che vanno spesso in offerta nel nostro canale Telegram, dovreste già averne in quantità industriale ma se non ne avete già approfittato ormai la classica combo di due banchi da 16 GB RAM DDR5 per andare a 32 GB in dual channel ed un modulo SSD NVMe PCIe 4 da 1 TB sono la base per un PC future proof.

Scheda video – Gigabyte AERO RTX 4070 OC

La Gigabyte AERO OC GeForce RTX 4070 è semplicemente bellissima, funziona alla grande ed ha un look unico sul mercato, adatto ai professionisti, ai creator ed anche ai gamer con un occhio di riguardo per il minimalismo e l’ordine nel case. Se si cerca una combo di prestazioni, silenziosità con un design ricercato ed elegante, la serie AERO di Gigabyte non tradisce mai.

La RTX 4070 supera la precedente generazione di RTX 3070 non solo di prestazioni ma anche di consumi e grazie al DLSS 3 e Frame Generator supera di un bel po’ anche la RTX 3080 sempre consumando e scaldando meno. Il Frame Generator abbatte la richiesta di risorse da parte del sistema e riduce anche l’impatto dei consumi. In termini assoluti la RTX 4070 una scheda video adeguata per il 1440p sopra i 100 fps.

Alimentatore e Case

Antec NX410 è un case standard ATX ma di piccole dimensioni. Si tratta di una soluzione con un discreto occhio di riguardo per il flusso d’aria anche se viste le dimensioni non troppo accentuate, è possibile installare dissipatori ad aria abbastanza grandi o a liquido fino a 360mm. Ha comunque la maggior parte delle comodità richieste per un case moderno con ance tre ventole ARGB incluse. Nelle foto e nel video non è presente il case consigliato per motivi logistici.

Per una build del genere, ci sta un alimentatore anche da 650 W, 750 W se si vuole esagerare o se in futuro si vuole sbloccare il power limit del processore che va praticamente a raddoppiare i consumi in favore di un bel boost di prestazioni.

Prezzo totale PC Gaming e come risparmiare

Capitolo dei prezzi e come acquistare bene. Consiglio numero uno, il nostro canale Telegram delle offerte. Si fanno ottimi affari, il case arriva da lì, le RAM e il modulo SSD anche, durante i periodo promozionali è possibile fare scorta di componenti.

Se si punta ad Intel per la CPU c’è una vasta scelta ed è difficilissimo sbagliare, inoltre prendere ora un 12400f vi permette di salire facilmente di prestazioni in futuro con 13 gen o next gen.

Stessa cosa per la scheda video, se vi interessa il pacchetto completo di tecnologie con la RTX 4070 siete a cavallo, se volete puntare al massimo delle prestazioni in raster, anche qui sono arrivate ottime alternative. Il grosso del budget è stato orientato sulla GPU, è una build per il gaming ma che non disdegna anche il mondo del lavoro con le varie accelerazione che queste componenti possono dare, quindi va bene per chi vuole modellare in 3d, per chi vuole sviluppare e creare.

Chiaramente per avere un bel sistema all around come questo si è poco sotto i 1500 euro ma utilizzando un sacco di componenti con personalizzazione premium come Aero OC bianca di Gigabyte che è una scheda bellissima ma se dovete puntare al risparmio, potete prendere custom più economiche.

Il punto è questo se volete esattamente lo stesso pc, voi prendete le componenti, lo montate e giocate e valorate ma se volete risparmiare qualcosa, tra offerte, periodi di promozioni e consigli vari come ad esempio un dissipatore più economico, qui si possono risparmiare ancora un 100, 200, massimo 300 euro. Non sono pochi soldi.

PC Gaming fascia media, conclusioni

Certo, i prezzi medi per fare un PC gaming in grado di affrontare alte risoluzioni nei giochi Tripla A e di farlo senza rinunce, si sono alzati. Si è alzata però anche la qualità media delle componenti ed anche il tasso di tecnologia.

Puntare ad una soluzione di fascia media come questa permette di portarsi a casa un PC gaming in grado di essere aggiornato con semplicità sulla CPU grazie alla scheda madre di Gigabyte B760 e di sfruttare il meglio delle tech AI con la NVIDIA GeForce RTX 4070 con DLSS 3.5 e Frame Generation.

Le prestazioni della build sono ottime, si riesce a maxare la risoluzione 1440p senza problemi anche sui titoli più complessi con anche il Ray Tracing che darà grosse soddisfazioni con l’utilizzo del DLSS 3.5. Ovviamente è una build che domina anche i titoli più leggeri come quelli eSport. Poche parole, ad oggi con poco meno di 1500 Euro ci si porta a casa una macchina da gaming e lavoro di grande qualità.