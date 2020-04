Spesso e volentieri si tende a sottovalutare l’impatto della RAM sulle prestazioni di un pc desktop o di un notebook, in realtà l’impatto della memoria volatile è marcato. Nella scelta di un nuovo notebook e nell’assemblaggio di una configurazione desktop è fondamentale andare a scegliere il quantitativo di RAM ideale per le proprie esigenze.

Il mondo delle memorie RAM è cresciuto in maniera importante e soprattutto in ambito desktop è consigliato scendere nei dettagli per la scelta delle migliori RAM. Se nella scelta di un notebook preconfezionato dai produttori il massimo che si può fare è scegliere il quantitativo di RAM (e poi magari aggiornarlo in seguito) per il carico di lavoro che si andrà a svolgere nel mondo desktop è consigliato scegliere quelle più adatte alla propria configurazione.

Migliori RAM: tutto quello che c’è da sapere

Prima di ogni cosa si deve valutare la compatibilità delle memorie RAM scelte in base alla scheda madre e al processore. Ad oggi è davvero difficile trovare RAM incompatibili con diverse schede madri o processori ma è molto più semplice imbattersi in compatibilità non complete o parziali in grado di non poter sfruttare appieno le caratteristiche delle migliori memorie RAM selezionate. State tranquilli basta leggere le dichiarazioni di compatibilità dei vari produttori, è tutto specificato ma è sempre meglio controllare prima di completare l’acquisto.

Una volta accertate tutte le compatibilità varie è il caso di chiedersi di quanta RAM si ha realmente bisogno. Se state assemblando un computer, probabilmente lo state facendo per richiedere operazioni un po’ più complesse rispetto a quelle basiche, quindi è da scartare una dotazione di soli 4 GB di RAM. 8 GB di RAM è il quantitativo da puntare come base per costruire una configurazione versatile per il lavoro, la produttività ed anche del sano gaming. Con 16 GB di RAM si può già iniziare a fare qualcosa di serio con modellazione in 3D, editing video spinto, gestione avanzata del gaming e tanto altro fino ad arrivare a 32 GB e oltre di RAM in grado di potenziare all’ennesima potenza il multitasking e di agevolare il lavoro in ambito di sviluppo di AI e machine learning.

Se si hanno delle esigenze particolari per il flusso di lavoro o per operazioni a bassa latenza, è importante valutare la frequenza espressa in MHz e la latenza espressa con la sigla CL (il valore più basso è il migliore). Spesso quando si è alla ricerca di un nuovo banco di RAM si entra in contatto non solo con le sigle DDR3, DDR4 (gli ultimi standard moderni) ma anche con la frequenza in MHz e la latenza CL. Secondo i vari benchmark è quasi sempre indicato scegliere una frequenza più alta anche a discapito della latenza.

A seconda della configurazione e della scheda madre a disposizione sarà possibile sfruttare anche la RAM in Dual Channel o in alcuni casi in Quad Channel. Sfruttando il Dual o Quad Channel sarà possibile impostare un collegamento alla scheda madre in grado di esaltare la velocità delle memorie RAM. Per fare un veloce esempio pratico, è possibile sfruttare il Dual Channel installando correttamente due banchi da 8 GB negli appositi slot per arrivare alla totale di 16 GB di RAM in grado di operare al meglio rispetto ad installare un singolo banco di RAM da 16 GB. Ovviamente la base hardware deve essere in grado di supportare questa modalità.

Ultimo importante consiglio per chi sta pensando di assemblare un computer desktop è di fare attenzione ai tipi di RAM High profile e Low profile. Utilizzare delle RAM High profile potrebbe essere incompatibile con alcuni dissipatori, in particolare i dissipatori ad aria, di grandi dimensioni. sempre meglio controllare quanto spazio si ha a disposizione tra le varie componenti della propria configurazione per evitare di dover cambiare le nuove e performanti RAM ad alto profilo appena comprate con delle RAM sostitutive a basso profilo. La differenza tra RAM ad alto profilo e basso profilo è determinata dalle dimensioni fisiche degli slot di RAM, quelle ad alto profilo sono più grandi a causa del loro dissipatore nativo che potrebbe andare a rubare spazio al dissipatore CPU.

La guida alle migliori RAM non è una lista di tutte i banchi presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione delle migliori RAM è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di questi RAM sono state provate e si trovano nelle nostre macchine da lavoro per il montaggio video. Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori RAM del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita.

Migliori RAM 8 GB

Samsung RAM 8 GB (2 x 4) DDR3

Due banchi da 4 GB da utilizzare in Dual Channel per un totale di 8 GB da parte di Samsung. Non sono delle memorie RAM DDR3 di prima fascia, sono abbastanza economiche con la loro frequenza di 1333 MHz ma se sfruttate a dovere, in computer vecchi possono fare il loro lavoro.

HyperX Predator RAM 8 GB DDR4

Un singolo banco di RAM da 8 GB da parte di HyperX, un brand dalla grande esperienza in ambito delle memorie RAM. Costa il giusto e riesce ad offrire una frequenza di 3200 MHz. Per il prezzo a cui sono proposte hanno una bassa latenza CL16 e un dissipatore con LED RGB per chi ama anche l’estetica.

Corsair Vengeance LPX RAM 8 GB DDR4

Ecco la memoria RAM best buy per rapporto qualità prezzo. La Vengeance LPX di Corsair è una RAM DDR4 da 8 GB con una frequenza da ben 3000 MHz con dissipatore in alluminio integrato per gestire al meglio il calore prodotto. Ovviamente per avere il massimo delle prestazioni c’è bisogno che questa RAM sia compatibile con il resto della configurazione ma se è tutto ok, è anche possibile divertirsi con l’overclock.

Migliori RAM 16 GB

Crucial Ballistix RGB RAM 16 GB (2 x 8) DDR4

Una memoria RAM fantastica quella di Crucial con la linea gaming Ballistix RGB in grado di brillare in ogni configurazione e non essere solo funzionale ma anche bella da vedere. Si tratta di due slot da 8 GB da utilizzare in Dual Channel per arrivare a 16 GB con frequenza di 3200 MHz e latenza CL16. Non sono economiche ma sono RAM di qualità.

G.Skill Trident Z RAM 16 GB (2 x 8) DDR4

Altra memoria RAM venduta con due slot da 8 GB per un totale di 16 GB di RAM in Dual Channel, la soluzione di G.Skill è molto interessante. Appena sopra il corpo in alluminio per gestire il calore c’è una striscia LED RGB che gli dona un look aggressivo e moderno. Dal punto di vista tecnico è una DDR4 da 3000 MHz con latenza CL19.

Corsair Dominator Platinum RAM 16 GB (2 x 8) DDR4

Ancora una configurazione Dual Channel da 16 GB DDR4 (2 x 8) ma queste memorie RAM Corsair sono davvero il top per rapporto qualità-prezzo. Hanno un sistema di raffreddamento proprietario DHX, sono molto veloci grazie alla frequenza da 3200 MHz e promettono delle prestazioni incredibili anche senza settaggi particolari. Sia chiaro costano tanto ma sono tra le migliori in circolazione.

Migliori RAM 32 GB

HyperX Fury RAM 32 GB (2 x 16) DDR4

Ancora memoria RAM venduta con due slot da 16 GB per un totale enorme di 32 GB di RAM di Dual Channel, la memoria HyperX Fury si distingue anche per il prezzo onesto. Non mancano i LED RGB ma ciò che è molto più importante qui è la frequenza di 3600 MHz che con overclock si può spingere fino a 3733 MHz, è un blocco di RAM che nelle mani giuste farà miracoli ma se la si vuole utilizzare plug and play è possibile farlo con ottimi risultati anche se, onestamente, è uno spreco farlo.

HyperX Predator RAM 32 GB (4 x 8) DDR4

Ancora HyperX ma con la linea Predator e la configurazione Quad Channel per questo slot da 32 GB DDR4 (4 x 8). La frequenza è di 3200 MHz ma la latenza è davvero bassa CL16 ed è particolarmente ottimizzata per le recenti piattaforme Intel e AMD. Sono RAM molto stabili anche in overclock e per questo motivo sono tra le preferite di chi prova le configurazioni più spinte.

Migliori RAM 64 GB

G.Skill Trident Z RGB RAM 16 GB (4 x 16) DDR4

Appena sopra il corpo in alluminio per gestire le temperature di queste Trident Z c’è una striscia LED RGB che gli dona un look aggressivo e moderno. Dal punto di vista tecnico è una DDR4 da 3600 MHz con latenza CL17 in configurazione Quad Channel con 4 banchi da 16 GB per un totale di 64 GB proposti ad un prezzo molto interessante.

Corsair Dominator Platinum RAM 16 GB (4 x 16) DDR4

Ancora una configurazione Quad Channel da 32 GB DDR4 (4 x 16) per queste memorie RAM Corsair Dominator Platinum. Hanno un sistema di raffreddamento proprietario DHX, sono molto veloci grazie alla frequenza da 3200 MHz overcloccabile. Sono delle RAM care, costano tanti ma l’affidabilità della linea Dominator Platinum non si discute.

Migliori RAM per Notebook

Crucial RAM 4 GB DDR4

Una memoria RAM per notebook dal prezzo bassissimo poco superiore ai 20 Euro, non può fare miracoli, non può stravolgere le prestazioni del computer ma fa sicuramente il suo dovere. Una RAM da 4 GB DDR4 con una frequenza di 2400 MHz in grado di essere sempre costante e affidabile.

G.Skill Ripjaws RAM 8 GB DDR4

Già salendo con una dotazione DDR4 da 8 GB le prestazioni si fanno più convincenti anche per la presenza di una frequenza fino a 2666 MHz con latenza CL18. Il rapporto qualità-prezzo è valido, il brand è più che affidabile e è forse la soluzione migliore per aumentare sensibilmente la RAM del notebook.

HyperX Impact RAM 16 GB DDR4

Questa soluzione di HyperX costa tanto, è vero ma se avete un notebook di qualità e non solo volete aggiungere maggior RAM ma volete anche prestazioni di livello, grazie a questo banco di RAM da 16 DDR4 si è assolutamente coperti. Frequenza di 2400 MHz, latenza bassa di CL14 e l’affidabilità HyperX bastano per pensare di mettere questa RAM nel proprio notebook.

Crucial Ballistix RAM 32 GB (2 x 16) DDR4

Una memoria RAM eccezionale quella di Crucial con la linea Ballistix per notebook. Si tratta di due slot da 16 GB da utilizzare in Dual Channel per arrivare a 32 GB con frequenza di 3200 MHz e latenza CL16. Costa tanto ma è la soluzione definitiva per avere la RAM top gamma per il proprio notebook.

Migliori RAM in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle RAM, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori RAM che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle componenti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il banco che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

