Nelle scorse ore Corsair ha annunciato l’acquisizione di Drop, meglio conosciuta come Massdrop, azienda specializzata nella realizzazione di tastiere gaming personalizzabili, switch meccanici e accessori destinati al segmento dei PC DIY. L’annuncio è arrivato sul blog ufficiale del produttore direttamente dal CEO Andy Paul e anche su Twitter, confermando così l’allargamento della famiglia Corsair in uno dei settori a quanto pare attualmente più strategici e rapidamente in crescita nel panorama del PC gaming. Al momento i termini economici dell’accordo non sono stati resi noti, mentre è già confermato che Drop rimarrà un marchio separato all’interno di Corsair, portando avanti tutti i vari asset, assistenza clienti, garanzie e, cosa ancora più importante, inglobando nel team Corsair tutto il personale Drop (cosa non da poco).

Corsair mira alla leadership nel segmento delle periferiche gaming

La mossa di Corsair mira ovviamente ad ampliare la propria offerta e il catalogo di prodotti con soluzioni ancora più mirate e, cosa più importante, indirizzate all’utenza più esigente in fatto di design, prestazioni e qualità; l’azienda statunitense non è nuova a questi “colpi”, infatti ricordiamo che aveva già rilevato Elgato (2018) e altri brand minori come EpocCam e Scuf Gaming (2020). Drop è un’azienda fondata nel 2011 ed è attiva soprattutto nel segmento delle tastiere meccaniche DIY (fai da te) personalizzate, copritasti con design aftermarket e accessori per desktop; in catalogo vanta oltre 120 set colorati, classici e iconici che offrono un alto grado di personalizzazione, mentre di recente ha ampliato il proprio portafoglio per includere una gamma dei cosiddetti prodotti “Battlestation” per garantire un assortimento ancora più ampio di prodotti per il mondo desktop.

Time to drop an announcement 😏@drop joins the CORSAIR family! 💛 pic.twitter.com/YdjFopZhnu — CORSAIR (@CORSAIR) July 17, 2023



Come detto in apertura, per gli utenti Drop non dorvebbe cambiare nulla visto che il marchio manterrà la propria identità all’interno di Corsair; a questo proposito riportiamo le parole del CEO Andy Paul riguardo l’acquisizione:

Le tastiere personalizzate che possono essere modificate dal consumatore sono una delle tendenze in più rapida crescita nello spazio delle periferiche di gioco. Drop ha dimostrato di essere uno dei leader in questo settore e con l’impronta globale di Corsair, prevediamo una crescita significativa del marchio Drop in tutto il mondo. Siamo inoltre entusiasti di poter offrire prodotti Corsair ed Elgato specializzati alla comunità di appassionati con cui Drop è impegnato.

Non poteva mancare ovviamente una “risposta” di Drop che, attraverso il CEO Jef Holove dichiara:

Corsair è il partner ideale per aiutare Drop a crescere e continuare a realizzare il suo scopo di creare straordinari prodotti guidati dalla comunità. Con un’impronta di vendita e logistica in tutto il mondo, saremo in grado di rendere i prodotti Drop più ampiamente disponibili, più velocemente, pur mantenendo lo sviluppo del prodotto guidato dagli appassionati che ha visto milioni di fan fidarsi di Drop per la loro configurazione e hardware.

Potrebbe interessarti anche: