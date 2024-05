È in vigore da oggi, lunedì 20 maggio, la nuova promozione di MediaWorld che, oltre a mettere a disposizione vari prodotti tech in sconto, regala Sky TV e Sky Calcio per 12 mesi. Si tratta di un’occasione niente male, legata proprio al Campionato europeo di calcio 2024 in dirittura d’arrivo. Nei paragrafi qui sotto scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per approfittarne e i migliori sconti da tenere in considerazione.

La promo MediaWorld e Sky: offerte e promozioni incluse

Sia gli sconti inclusi nel nuovo volantino di MediaWorld, sia l’offerta Sky TV e Sky Calcio inclusi per 12 mesi, sono disponibili dal 20 al 30 maggio 2024. Partiamo con le informazioni da sapere per attivare la promozione in questione.

Sky TV e Sky Calcio in regalo: cosa sapere

Serie TV italiana e internazionali, show, documentari, Serie A TIM (3 partite su 10 ogni turno), tutta la serie C, le partite più importanti di Premier League e Bundesliga e, ovviamente il Campionato europeo di calcio 2024, che andrà in onda interamente su Sky, sono i contenuti principali inclusi con la promozione di MediaWorld e Sky in questione, che funziona così:

Acquistando online dal 20 al 30 maggio uno dei prodotti in promozione (contrassegnati dall’etichetta MEDIAWORLD TI REGALA SKY*), riceverai il codice Sky dell’Operazione a premio “MediaWorld ti regala Sky – maggio 2024” all’indirizzo mail con cui ti sei registrato sul nostro sito. Se non desideri ricevere la mail con il codice Sky puoi scrivere a privacy@mediaworld.it opponendoti all’invio del codice Sky entro 5 giorni dall’ordine.

Il valore complessivo del regalo è di 360 euro, offerta che, in caso di mancata disdetta si rinnoverà al prezzo standard di 30 euro al mese per i nuovi clienti, e di 24,90 euro al mese per i già clienti Sky Q Plus, 19,80 euro al mese per chi è già cliente Sky da almeno 6 anni. Per maggiori dettagli su questa promozione, è possibile consultare il regolamento relativo reperibile qui.

I prodotti compatibili in offerta da MediaWorld

A differenza delle altre promozioni di MediaWorld, non sono moltissimi i prodotti compatibili che, oltre a essere scontati, permettono di beneficiare di questa promozione legata a Sky TV e Sky Calcio. Ecco una selezione in cui, come intuibile, figurano principalmente le smart TV.

Tutti gli altri prodotti in sconto compatibili con la promozione di Sky TV e Sky Calcio li trovate nel link qui sotto, dove sono reperibili anche tutte le altre informazioni relative a questa promozione di MediaWorld legata ai Campionati europei di calcio 2024, promo che ricordiamo essere in vigore fino al 30 maggio.

Tutti i prodotti in offerta da MediaWorld compatibili con la promo Sky TV e Sky Calcio

