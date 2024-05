Oltre alla promozione per gli Europei con Sky TV e Sky Calcio in regalo, da MediaWorld c’è un’offerta particolarmente allettante che permette di comprare Samsung Galaxy Book4 a meno di 500 euro. In questo articolo vi spieghiamo come fare e cosa serve sapere per approfittarne.

Samsung Galaxy Book4 è imperdibile grazie a quest’offerta

Prima di passare ai dettagli dell’offerta, due parole sul protagonista di questa nuova promozione di MediaWorld: Samsung Galaxy Book4. Si tratta del portatile “economico” che fa parte della nuova serie di computer di Samsung, arrivata sul mercato italiano giusto qualche settimana fa. Il modello scontato è la versione con schermo da 15,6″, con processore Intel Core 7 150U affiancata da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione su unità SSD, più di quanto basta per la maggior parte delle persone, in sostanza.

Di listino costa 1199 euro ma, grazie alla promozione in questione si può 799 euro grazie allo sconto in vigore in queste ore e al coupon 189989 da inserire in fase d’acquisto sul sito web di MediaWorld. E se ciò non bastasse, è possibile risparmiare altri 300 euro grazie alla promozione sChange di MediaWorld in vigore fino al 15 giugno 2024, riportando in negozio un dispositivo usato, in qualsiasi condizione esso si trovi, garantisce una supervalutazione di 300 euro da sommare alla normale valutazione dell’usato.

Significa che Samsung Galaxy Book4, con sconto + coupon + supervalutazione dell’usato, arriva a costare solo 499 euro che, rispetto ai 1199 euro di listino e, al fatto che si tratta di un prodotto arrivato da poche settimane sul mercato italiano, è una vera e propria occasione. Significa pure che, per ovvi motivi, è probabile che nel giro di poco tempo le scorte disponibili esauriscano, ragion per cui non vi rubiamo altro tempo lasciandovi direttamente il link per acquistarlo sul sito di MediaWorld; mentre qui trovate le informazioni da sapere sulla promozione sChange relativa alla supervalutazione.

Acquista subito Samsung Galaxy Book4 in offerta

