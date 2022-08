AMD rinnova la sua gamma di CPU con la presentazione ufficiale dei nuovi Ryzen 7000 Series Desktop. La nuova generazione di processori di casa AMD si basa sull’architettura Zen 4 e punta ad offrire prestazioni al top per il gaming oltre che per la creazione di contenuti. L’azienda ha anticipato un lancio rapido dei nuovi processori Ryzen 7000 che arriveranno nei negozi nel giro di poche settimane.

In questa prima fase, AMD ha in programma il lancio di quattro diversi modelli (un Ryzen 5, un Ryzen 7 e due Ryzen 9) con l’obiettivo di coprire vari segmenti di mercato, offrendo agli utenti più opzioni di scelta per la creazione della propria configurazione PC. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova gamma Ryzen 7000 Series per desktop e le prime informazioni ufficiali su prezzi e disponibilità.

AMD svela i nuovi Ryzen 7000 Series: processori per PC desktop ad altissime prestazioni

La nuova gamma Ryzen 7000 Series di AMD è ufficiale. L’azienda introduce, infatti, quattro nuovi processori per desktop che utilizzano la nuova architettura Zen 4 e il processo produttivo a 5 nm. Secondo i dati preliminari forniti da AMD, le nuove soluzioni della gamma Ryzen sono più veloci fino al 15% rispetto alla concorrenza e possono contare su di un’efficienza elevatissima con un vantaggio di oltre il 47% rispetto ai diretti competitor.

I nuovi processori presentati da AMD introducono anche la piattaforma desktop AM5 con supporto alla memoria RAM DDR5 in dual channel e ad un massimo di 24 PCIe 5.0 lane. AMD ha confermato che il socket AM5 arriverà sul mercato in quattro diversi chipset. Immediatamente è previsto il lancio delle soluzioni X670 Extreme e X670 mentre nelle settimane successive arriveranno anche le soluzioni B650E e B650, più economiche.

AMD ha così descritto i nuovi chipset:

AMD X670 Extreme : offre la massima connettività e capacità di overclocking estreme con supporto PCIe 5.0 per grafica e storage

: offre la massima connettività e capacità di overclocking estreme con supporto PCIe 5.0 per grafica e storage AMD X670 : supporto per l’overclocking degli appassionati con supporto PCIe 5.0 per l’archiviazione e supporto grafico opzionale

: supporto per l’overclocking degli appassionati con supporto PCIe 5.0 per l’archiviazione e supporto grafico opzionale AMD B650E : progettato per utenti ad alte prestazioni con supporto di archiviazione PCIe 5.0 e supporto grafico opzionale

: progettato per utenti ad alte prestazioni con supporto di archiviazione PCIe 5.0 e supporto grafico opzionale AMD B650: progettato per utenti mainstream con supporto per memoria DDR5 e supporto PCIe 5.0 opzionale

AMD ha anticipato un supporto alla piattaforma AM5 “fino al 2025 e oltre“.

Quattro nuovi Ryzen per PC desktop: ecco prezzi e specifiche

La nuova gamma Ryzen 7000 Series si compone (almeno inizialmente) di quattro diversi processori, disponibili già in fase di lancio. La gamma parte dal Ryzen 5 7600X con 6 Core e 12 Thread. La proposta d’accesso alla gamma Ryzen 7000 arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 299 dollari. A disposizione degli utenti ci sarà anche il Ryzen 7 7700X con 8 Core e 16 Thread che sarà proposto con un prezzo di 399 dollari. Entrambe le CPU hanno un TDP da 105 W.

La gamma comprende anche due Ryzen 9. Si tratta del 7900X, con 12 Core e 24 Thread, e del 7950X, con 16 Core e 32 Thread. Entrambe le CPU presentano un TDP di 170 W. Per quanto riguarda il prezzo di listino annunciato da AMD, i due nuovi Ryzen 9 arriveranno sul mercato, rispettivamente, con prezzi di 549 dollari e 699 dollari. La tabella qui di sotto riassume prezzi e specifiche di tutti i modelli.

Secondo quanto riferito da AMD, il nuovo Ryzen 7950X garantisce un miglioramento del 29% delle prestazioni Single Core rispetto alla precedente generazione. Da segnalare anche fino ad un +15% di prestazioni in gaming e fino al +27% di prestazioni per watt. I dati dichiarati da AMD dovranno poi essere confermati dai primi test indipendenti che, di certo, non tarderanno ad arrivare.

AMD ha confermato che il lancio commerciale della nuova gamma Ryzen 7000 Series è programmato per il prossimo 27 settembre. Possiamo aspettarci, quindi, una disponibilità globale delle nuove CPU per PC desktop già a partire dal prossimo mese di ottobre. Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito ai prezzi in euro. Aggiornamenti in tal senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le schede madri con supporto ai Ryzen 7000 Series, inoltre, le soluzioni con chipset X670 e X670 Extreme saranno disponibili già al lancio, da settembre, mentre le altre due versioni, B650E e B650, arriveranno sul mercato a partire dal successivo mese di ottobre. Come da tradizione, AMD potrà contare sul supporto di vari partner per la realizzazione delle schede madri compatibili con la piattaforma AM5.

Stanno arrivando anche le nuove AMD Radeon RX

La presentazione dei nuovi Ryzen 7000 Series per desktop è stata anche l’occasione per AMD per anticipare il debutto della nuova generazione di schede grafiche AMD Radeon RX. Le nuove soluzioni della gamma di AMD sono in arrivo entro la fine dell’anno e sfrutteranno la nuova architettura AMD RDNA 3.

In occasione della presentazione delle nuove CPU è stata mostrata una demo gameplay di Lies of P in 4K, realizzata con un’unità di pre-produzione di una GPU RDNA 3. Per il momento, però, AMD non ha ancora diffuso alcun dettaglio in merito alle specifiche delle nuove soluzioni grafiche dell’azienda. L’appuntamento è fissato per il quarto trimestre del 2022.

Il video della presentazione

Ecco il video della presentazione ufficiale dei nuovi AMD Ryzen 7000 svoltasi poco fa:

