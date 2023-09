A otto giorni esatti di distanza dal rilascio di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, Apple ha avviato, come promesso, il rilascio di macOS 14 Sonoma, il sistema operativo di nuova generazione che ancora mancava all’appello.

Con questo atteso rilascio, il colosso di Cupertino conclude la “prima” distribuzione in forma stabile dei propri più recenti sistemi operativi, consentendo anche ai possessori di un computer Mac supportato di ricevere tantissime nuove funzionalità.

Apple ha avviato il rilascio di macOS 14 Sonoma

Al termine di un ciclo di sviluppo iniziato lo scorso 5 giugno, finalmente arriva la versione stabile di macOS 14 Sonoma, la più recente versione di macOS il cui rilascio è da poco stato avviato dal colosso di Cupertino.

La build in distribuzione è la 23A344, la stessa che era stata distribuita in veste di Release Candidate 2 lo scorso giovedì, segno di una buona stabilità generale, raggiunta anche grazie al fatto che il sistema operativo si è fatto attendere otto giorni rispetto ai cugini iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17. Ad ogni modo, l’aggiornamento a macOS 14 Sonoma, accompagnato da un corposissimo changelog, ha un peso di 6,44 GB su MacBook Air da 15 pollici (provenendo dalla versione stabile di macOS 13.6 Ventura).

Apple aggiornerà presto le note di rilascio del prossimo macOS 14 Sonoma, pagina dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità. Inoltre, il colosso di Cupertino ha pubblicato un PDF con il dettaglio su tutte le novità di macOS 14 Sonoma.

Le principali novità di macOS 14 Sonoma

macOS 14 Sonoma si configura come un aggiornamento molto importante del sistema operativo per computer della mela morsicata, con il duplice obiettivo di rendere il sistema operativo ancor più piacevole da utilizzare e massimizzare la produttività dell’utente.

Le principali novità (qua invece le trovate tutte) introdotte dal colosso di Cupertino possono essere suddivise in due macrogruppi: da un lato, troviamo i widget interattivi (consentono di spuntare promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali e molto altro direttamente dalla Scrivania del Mac) e i nuovi salvaschermo “live” (video al rallentatore da varie località nel mondo).

Dall’altro lato, troviamo i nuovi strumenti per le videoconferenze (come Presenter Overlay e le Reactions), le nuove funzionalità del browser Safari (soprattutto per la privacy degli utenti) e la nuova Modalità Gioco (porta a un altro livello l’esperienza da gaming sui computer Mac).

Previous Next Fullscreen

Quali sono i computer Mac compatibili con macOS 14 Sonoma?

Tra il 2022 e il 2023, Apple ha completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari Apple Silicon, riducendo drasticamente il numero di computer compatibili con le più recenti versioni del sistema operativo, sempre più indirizzato verso l’ottimizzazione per le piattaforme basate su architettura ARM.

Con il passaggio a macOS 14 Sonoma, sono stati fatti fuori dal supporto altri computer Mac basati su processori Intel. Di seguito, riportiamo la lista dei computer compatibili con la nuova versione del sistema operativo:

Come installare macOS 14 Sonoma su un Mac compatibile

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Come sempre, è giusto precisare che questo aggiornamento viene distribuito in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcuni giorni/settimane prima che effettivamente raggiunga tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).

Potrebbero interessarti anche: Keynote, Numbers e Pages si aggiornano per supportare iOS/iPadOS 17 e macOS 14 e Gli iPhone 15 sono più facili da riparare? Apple mantiene il controllo