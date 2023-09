A pochi giorni dall’avvio del rilascio in forma stabile di iOS 17 e iPadOS 17, già aggiornati per risolvere alcuni bug (in quell’occasione è anche stata rilasciata la seconda Release Candidate di macOS 14 Sonoma), Apple ha rilasciato il classico importante aggiornamento per la propria suite iWork, con novità significative per gli utenti iPhone, iPad e computer Mac.

Keynote, Numbers e Pages si aggiornano per ricevere il supporto ai nuovi iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 Sonoma e guadagnare nuovi strumenti di collaborazione e produttività, alcuni dei quali sono proprio esclusivi dei più recenti sistemi operativi.

Apple aggiorna la suite iWork su iOS, iPadOS e macOS

Come anticipato in apertura, Apple ha aggiornato le app della propria suite iWork, ovvero Keynote, Numbers e Pages. Tutte e tre queste app arrivano alla versione 13.2 e sono accompagnate da un corposo changelog che sottolinea le novità, spaziando tra ottimizzazioni e nuove funzionalità per migliorare la collaborazione e la produttività.

L’aggiornamento delle app della suite iWork arriva a tre quattro mesi di distanza dal precedente aggiornamento alla versione 13.1 (dello scorso giugno) e a poco meno di un anno dal precedente “aggiornamento di compatibilità” (rilasciato a ottobre 2022 perché iPadOS 16 e macOS 13 Ventura arrivarono con un mese di ritardo rispetto a iOS 16).

iWork: ecco le novità della versione 13.2 di Keynote

Keynote è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire le presentazioni. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 13.2 di Keynote per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 16 o iPadOS 16 e versioni successive (le funzionalità con l’asterisco richiedono espressamente iOS 17 e iPadOS 17 per funzionare):

Dai nuovo spessore alle presentazioni con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Riproduci le animazioni integrate nei file USDZ o utilizza “Spostamento magico” per animare gli oggetti 3D da una diapositiva all’altra.

Visualizza i consigli di scrittura direttamente mentre digiti il testo.*

Avvia facilmente la collaborazione a una presentazione durante una chiamata FaceTime.*

Trova e apri le presentazioni suggerite quando cerchi Keynote con Spotlight.*

Trascina le presentazioni sull’icona di Keynote sulla schermata Home per aprirle o importarle.*

Aggiungi movimento alle presentazioni con nuovi temi dinamici e layout diapositiva con video in diretta.

Esporta la presentazioni nei formati ProRes, ora su iPhone e su iPad.

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Risulta leggermente più stringato il changelog completo della versione 13.2 di Keynote per macOS, compatibile con macOS 13 e versioni successive:

Dai nuovo spessore alle presentazioni con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Riproduci le animazioni integrate nei file USDZ o utilizza “Spostamento magico” per animare gli oggetti 3D da una diapositiva all’altra.

Aggiungi movimento alle presentazioni con nuovi temi dinamici e layout diapositiva con video in diretta.

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

È possibile scaricare la più recente versione di Keynote per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link. La più recente versione di Keynote per computer Mac, invece, è scaricabile attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

iWork: ecco le novità della versione 13.2 di Numbers

Numbers è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire i fogli di calcolo. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 13.2 di Numbers per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 16 o iPadOS 16 e versioni successive (le funzionalità con l’asterisco richiedono espressamente iOS 17 e iPadOS 17 per funzionare):

Dai nuovo spessore ai fogli di calcolo con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Visualizza i consigli di scrittura direttamente mentre digiti il testo.*

Avvia facilmente la collaborazione a un foglio di calcolo durante una chiamata FaceTime.*

Trova e apri i fogli di calcolo suggeriti quando cerchi Numbers con Spotlight.*

Trascina i fogli di calcolo sull’icona di Numbers sulla schermata Home per aprirli o importarli.*

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Anche in questo caso, il changelog della versione 13.2 di Numbers per macOS, compatibile con macOS 13 e versioni successive, risulta più stringato:

Dai nuovo spessore ai fogli di calcolo con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

È possibile scaricare la più recente versione di Numbers per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link. La più recente versione di Numbers per computer Mac, invece, può essere scaricata attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

iWork: ecco le novità della versione 13.2 di Pages

Pages è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire i documenti di testo. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 13.2 di Pages per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 16 o iPadOS 16 e versioni successive (le funzionalità con l’asterisco richiedono espressamente iOS 17 e iPadOS 17 per funzionare):

Dai nuovo spessore ai documenti con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Visualizza i consigli di scrittura direttamente mentre digiti il testo.*

Avvia facilmente la collaborazione a un documento durante una chiamata FaceTime.*

Trova e apri i documenti suggeriti quando cerchi Pages con Spotlight.*

Trascina i documenti sull’icona di Pages sulla schermata Home per aprirli o importarli.*

Utilizza il nuovo modello “Resoconto minimalista” con eleganti font, colori e layout.

Applica stili ai paragrafi con nuove opzioni per i bordi e per i colori di sfondo.

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Risulta leggermente diverso il changelog completo della versione 13.2 di Pages per macOS, compatibile con macOS 13 e versioni successive:

Dai nuovo spessore ai documenti con gli oggetti 3D in formato USDZ.

Utilizza il nuovo modello “Resoconto minimalista” con eleganti font, colori e layout.

Applica stili ai paragrafi con nuove opzioni per i bordi.

Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

È possibile scaricare la più recente versione di Pages per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link. La più recente versione di Pages per computer Mac, invece, è scaricabile attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

In conclusione, ipotizziamo che possa presto arrivare un aggiornamento intermedio per la suite iWork, almeno per macOS: il 26 settembre, da programmi, verrà finalmente rilasciato in forma stabile macOS 14 Sonoma.

