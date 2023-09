Nelle ultime ore il colosso di Cupertino ha annunciato l’arrivo, nel prossimo futuro, di due nuovi piani in abbonamento per iCloud+, con quantitativi di spazio di archiviazione cloud in grado di soddisfare le necessità della maggior parte degli utenti.

Ad oggi la maggior parte di noi utilizza servizi di cloud storage, le alternative sono diverse sia gratuite che a pagamento e a quanto pare Apple ha deciso di fornire ai propri utenti maggiori possibilità di scelta.

Apple lancia nuovi piani iCloud+ da 6 TB e 12 TB, disponibili dal 18 settembre

Come accade per molte altre realtà, gli utenti possessori di un dispositivo della mela, grazie al loro ID Apple, hanno a disposizione 5 GB di spazio di archiviazione iCloud gratuito; le esigenze di ognuno di noi però sono differenti, motivo per cui Apple ha reso disponibili i piani in abbonamento iCloud+ dedicati a tutti quegli utenti che necessitano di un maggior quantitativo di spazio di archiviazione.

Finora i piani disponibili in abbonamento erano solo tre: 50 GB di spazio di archiviazione cloud al costo di 0,99 euro al mese, 200 GB con una spesa di 2,99 euro al mese, oppure 2 TB di spazio di archiviazione cloud con un esborso di 9,99 euro al mese.

L’azienda ha però annunciato l’arrivo, a partire dal 18 settembre, di due nuovi piani in abbonamento per iCloud+:

6 TB di spazio di archiviazione cloud al costo di 29,99 euro al mese

di spazio di archiviazione cloud al costo di 12 TB di spazio di archiviazione cloud al costo di 59,99 euro al mese

Le nuove opzioni offerte da Apple faranno contenti tutti quegli utenti che, per varie necessità, hanno bisogno di un quantitativo di spazio di archiviazione cloud superiore rispetto a quello che finora era il massimo a disposizione, ovvero 2 TB; anche i nuovi piani in abbonamento iCloud+ offriranno agli utenti gli stessi vantaggi già disponibili in precedenza, come Sincronizzazione automatica, Relay privato iCloud, Nascondi la mia email, Dominio email personalizzato, Video sicuri di HomeKit e l’opzione In famiglia, grazie alla quale lo spazio di archiviazione sul cloud può essere condiviso tra un massimo di sei persone.

Potrebbe interessarti anche: iOS 17 arriva il 18 settembre, ora è ufficiale: ecco le principali novità