Le novità Amazon Prime Video di settembre 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese di fine estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

Fear the Night

Apriamo le novità Amazon Prime Video di settembre 2023 con Fear the Night, film action con Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin. Tess, una veterana della guerra in Iraq, viene invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assedia la casa e sembra intenzionato a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce subito la gravità della situazione e decide di reagire, prendendo in mano la situazione e dando a sua volta la caccia agli aggressori. Disponibile in streaming dal 7 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fear the Night.

Una torta per l’uomo giusto (original)

Cambiamo completamente genere e proseguiamo con Una torta per l’uomo giusto, film originale ispirato a una storia vera. Segue le vicende di due migliori amiche, Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A’zion), che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent’anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come “cakebarring”, con l’obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in sé stessa. Nel corso dell’anno, Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell’amicizia femminile. Disponibile in streaming dall’8 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una torta per l’uomo giusto.

Missing

Da non perdere questo mese su Prime Video il film Missing, sequel stand-alone di Searching (2018). Racconta la storia di June (Storm Reid), un’adolescente entusiasta del fatto che sua madre (Nia Long) parta per una vacanza in Colombia con il fidanzato, così da lasciarla da sola a casa. La ragazza si darà alla pazza gioia, ma quando andrà in aeroporto a prenderli, la felicità lascerà il posto alla paura perché si renderà conto che i due sembrano del tutto spariti nel nulla. Inizialmente contatterà le autorità, che sottomesse a rigide regole internazionali non saranno di nessun aiuto. June inizia così a indagare per conto suo tramite la rete, cercando indizi e contattando persone che secondo lei possono darle informazioni utili. Percorrere questa strada alternativa porterà dei risultati che le faranno scoprire assurde verità inconfessabili riguardo la sua famiglia. Disponibile in streaming dal 9 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Missing.

A Million Miles Away (original)

Gli amanti dello spazio non possono lasciarsi sfuggire A Million Miles Away, pellicola ispirata alla vera storia dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández (interpretato da Michael Peña). Segue quest’ultimo e la sua famiglia di agricoltori immigrati in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell’opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile. Nel cast anche Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson. Disponibile dal 15 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Million Miles Away.

L’ultima notte di Amore

Tra le novità Amazon Prime Video di settembre 2023 c’è anche Pierfrancesco Favino, che interpreta un tenente di polizia nel film L’ultima notte di Amore. Franco Amore vive a Milano, è innamorato di sua moglie Viviana e per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell’onestà e l’ha perseguita con integrità. Lui stesso si è sempre autodefinito una persona onesta o che comunque ha sempre ambito a seguire la strada della correttezza, come afferma nel suo discorso di pensionamento. L’ultima notte di servizio metterà in discussione tutto. Il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti, e l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Una notte che metterà in serio pericolo la sua vita e tutto ciò che conta e ha sempre contato per lui. Disponibile in streaming dal 18 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima notte di Amore.

Hypnotic

Da vedere questo mese anche Hypnotic, thriller d’azione diretto da Roberto Rodriguez con Ben Affleck e William Fichtner. Racconta la storia di Austin Danny Rourke, un detective che deve ritrovare sua figlia dopo che è scomparsa. La sua indagine lo porta ad analizzare una serie di rapine in banca, che lo fanno sprofondare in una spirale oscura. L’uomo si ritrova a mettere in discussione le sue ipotesi e inizia ad avere dubbi su ogni cosa. Durante le ricerche viene aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva con alcune doti inquietanti. Rourke è convinto che la spettrale e letale figura che sta inseguendo sappia dove sia la figlia. L’inseguimento lo porterà a scoprire molto di più di quello che si sarebbe aspettato. Disponibile in streaming dal 20 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hypnotic.

King of Killers

Chiudiamo i principali film tra le novità Prime Video del mese di settembre con King of Killers, action movie con Alain Moussi e Frank Grillo. Garan fa parte di un gruppo di sicari internazionali, la cui prossima missione è la più delicata della carriera. Sono incaricati di eliminare l’assassino più pericoloso del mondo, definito come il re dei killer. Scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Riusciranno ad avere la meglio? Potete scoprirlo dal 23 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di King of Killers.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2023

Il viaggio leggendario – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Marry Me – Sposami – 5 settembre 2023

– 5 settembre 2023 Quando – 7 settembre 2023

– 7 settembre 2023 Women Talking – Il diritto di scegliere – 12 settembre 2023

– 12 settembre 2023 Figli delle stelle – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e la pietra filosofale – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e la camera dei segreti – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e il calice di fuoco – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e l’Ordine della Fenice – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e il principe mezzosangue – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Tutta colpa di Giuda – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Un boss in salotto – 15 settembre 2023

– 15 settembre 2023 Denti da squalo – 21 settembre 2023

– 21 settembre 2023 Blade Runner 2049 – 21 settembre 2023

– 21 settembre 2023 Cassandro (original) – 22 settembre 2023

(original) – 22 settembre 2023 Ambulance – 26 settembre 2023

– 26 settembre 2023 Terminator Salvation – 26 settembre 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Blackout Love – fino all’8 settembre 2023

Chiara Ferragni Unposted – fino al 26 settembre 2023

Una relazione – fino al 28 settembre 2023

Secret Team 355 – fino al 29 settembre 2023

Si muore solo da vivi – fino al 30 settembre 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La Ruota del Tempo – stagione 2 (original)

Partiamo subito forte con le novità Amazon Prime Video di settembre lato serie TV con la seconda stagione di La Ruota del Tempo, basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan. Rand al’Thor (Josha Stradowski) scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce… o nell’Oscurità. Nel cast torna Rosamund Pike. Disponibile in streaming dal 1° settembre 2023 (primi tre episodi, poi uno nuovo ogni settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La Ruota del Tempo.

The Ferragnez: Sanremo Special (original)

Proseguiamo con uno speciale che i fan della coppia Chiara Ferragni e Fedez non possono perdersi. The Ferragnez: Sanremo Special è un episodio speciale dello show originale che segue l’imprenditrice digitale nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. La settimana del Festival sta per cominciare, e Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva. Anche Fedez è nella “città dei fiori” insieme al seguitissimo podcast Muschio Selvaggio, ma non è l’unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana. Un inaspettato colpo di scena scombina l’equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. L’unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l’episodio speciale. Disponibile in streaming dal 14 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Ferragnez: Sanremo Special.

Wilderness: Fuori controllo (original)

Tra le novità anche Wilderness: Fuori controllo, serie scritta e diretta da Marnie Dickens e basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones. Liv e Will sembrano avere tutto: un matrimonio solido come la roccia e una nuova vita entusiasmante a New York. Questo finché Liv non viene a sapere del tradimento. I due partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare: per Will è un’occasione per farsi perdonare, mentre per Liv è una prospettiva molto diversa. Un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi. Una storia d’amore contorta, in cui una vacanza da sogno e un presunto “e vissero tutti felici e contenti” si trasformano rapidamente in un incubo. Con Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour. Disponibile dal 15 settembre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Wilderness: Fuori controllo.

The Continental: dal mondo di John Wick

I fan della serie cinematografica con protagonista Keanu Reeves non possono perdersi The Continental: dal mondo di John Wick, una serie in tre parti che esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo di John Wick. La serie è raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell’hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono. Nella sua versione giovane, Winston Scott (Ian McShane nei film) viene interpretato da Colin Woodell: al suo fianco anche Mel Gibson, Ayomide Adegun, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate e Peter Greene. Disponibile in streaming dal 22 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Continental: dal mondo di John Wick.

Gen V (original)

Da vedere questo mese su Amazon Prime Video anche l’attesissima Gen V, serie TV dal mondo di The Boys. Il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare. Nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Tra le guest star vedremo Clancy Brown e Jason Ritter, con la partecipazione di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne negli stessi ruoli della serie principale. Disponibile in streaming dal 29 settembre 2023 con i primi tre episodi (poi uno nuovo ogni settimana). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Gen V.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Ben 10 ( stagione 3 ) – 1° settembre 2023

( ) – 1° settembre 2023 Lady Oscar – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 City Hunter ( stagioni 1-2 ) – 1° settembre 2023

( ) – 1° settembre 2023 The Handmaid’s Tale ( stagione 5 ) – 15 settembre 2023

( ) – 15 settembre 2023 Fairy Tail (stagioni 3-4) – 30 settembre 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo Made In Italy (fino al 22 settembre 2023) e Preacher (fino al 29 settembre 2023). Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare After 5 (3 ottobre), Everybody Loves Diamonds (13 ottobre), la terza stagione di Upload (20 ottobre), la seconda stagione di Invincible (3 novembre) e la seconda stagione di Monterossi.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

