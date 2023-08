Non è ancora trascorso un mese dall’Amazon Prime Day 2023, svoltosi tra l’11 e il 12 luglio scorsi, occasione in cui gli abbonati ad Amazon Prime hanno potuto usufruire delle molteplici offerte proposte dal colosso dell’e-commerce che investivano gran parte del catalogo di prodotti, da quelli tecnologici a quelli per la casa e non solo.

Tramite il proprio portale alle news aziendali, Amazon ha annunciato che, alla pari di quanto accaduto nel 2022, anche in questo 2023 assisteremo al raddoppio del Prime Day, con un secondo evento che si svolgerà nel corso dell’autunno, più precisamente nel mese di ottobre. Ecco cosa sappiamo finora.

L’Amazon Prime Day raddoppia: secondo evento a ottobre 2023

A differenza dello scorso anno, quando l’evento Amazon Prime Day autunnale è stato a lungo in dubbio, tenuto in piedi esclusivamente da alcune indiscrezioni prima di essere ufficializzato, quest’anno la certezza giunge con largo anticipo: assisteremo a un secondo evento destinato agli abbonati Prime che si svolgerà a ottobre (lo scorso anno si è tenuto l’11 e 12 ottobre 2022).

A dare la notizia è stata la stessa Amazon tramite un comunicato, non proprio ricchissimo di informazioni ma comunque utile per iniziare a farci un’idea, certi che tra Amazon Prime Day e Black Friday assisteremo a un autunno ricchissimo di offerte.

Il Prime Big Deal Days, questo il nome con cui viene definito a livello globale da Amazon, si svolgerà a ottobre e permetterà l’accesso a tantissime offerte agli abbonati Prime di 19 paesi, Italia inclusa (tra gli altri vi sono Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Svezia).

Altri dettagli utili

Vi ricordiamo che, contrariamente alle proposte del Black Friday, del Cyber Monday e delle Offerte di Natale, gli sconti dell’Amazon Prime Day sono sempre riservati agli abbonati Prime. Dallo scorso autunno, inoltre, il costo dell’abbonamento è aumentato in vari Paesi, Italia inclusa, passando da 3,99 a 4,99 euro al mese (o da 36 a 49,99 euro in caso di abbonamento annuale). Anche il piano dedicato agli studenti è aumentato, passando da 1,99 a 2,49 euro al mese (o da 18 a 24,95 euro in caso di abbonamento annuale).

Oltre a permettere l’accesso alle offerte dei Prime Day, l’abbonamento include consegne gratuite, consegne in 1 ora (in alcune città), i contenuti in streaming di Amazon Prime Video (qua potete scoprire le novità di agosto) e Amazon Music (con 2 milioni di brani inclusi), l’accesso a Twitch Prime, spazio illimitato per le foto su Amazon Photos e tanti altri vantaggi.

Abbonati ad Amazon Prime

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della stessa Amazon, in prossimità dell’evento autunnale verranno condivisi ulteriori dettagli. Intanto, per restare al passo con le offerte del momento, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

