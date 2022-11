L’atteso abbonamento Netflix più economico supportato dalla pubblicità è finalmente realtà. Il piano è attivabile da ieri in vari Paesi tra i quali l’Italia. Ecco i dettagli, il prezzo e le limitazioni del nuovo piano.

L’abbonamento Netflix con pubblicità è attivo in Italia

Il nuovo abbonamento Netflix supportato dalla pubblicità diventa quello meno costoso con un prezzo di 5,49 euro al mese, quindi 2,50 euro in meno rispetto al piano base.

Come il piano base, il nuovo livello offre risoluzione HD e fruizione dei contenuti da un solo dispositivo alla volta, ma ci saranno quattro minuti di pubblicità per ogni ora di visione, tuttavia questa stima può variare in base al titolo che l’utente sta guardando. Gli altri piani tariffari rimangono invariati.

Gli annunci verranno visualizzati prima e durante la visione dei contenuti, inoltre saranno personalizzati per gli utenti. Netflix informa che gli inserzionisti potranno personalizzare gli annunci sia in base al paese che in base ai contenuti offerti in modo da poter mantenere una certa coerenza.

Il piano Netflix con pubblicità non è supportato su tutti i sistemi

La pagina di supporto ufficiale include un elenco di dispositivi che supporteranno o meno il nuovo piano Netflix supportato dalla pubblicità.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, Android e iOS dovranno eseguire rispettivamente Android 7 o versioni successive e iOS 15 o versioni successive.

Per coloro che utilizzano un dispositivo Google Chromecast il piano pubblicitario sarà supportato solo sui modelli che supportano Google TV, quindi rimangono esclusi i dispositivi Chromecast fino alla terza generazione e i device Chromecast Ultra.

Al momento nessuno dei modelli Apple TV supporta il nuovo piano di Netflix, che non è supportato nemmeno su PlayStation 3, mentre su smart TV, PC e Mac e sui prodotti di streaming di Amazon il nuovo abbonamento è supportato.

Alcuni contenuti non sono disponibili con il piano Netflix supportato dalla pubblicità

A differenza degli altri piani senza pubblicità, alcuni film e serie TV non saranno disponibili a causa di limitazioni legate alle licenze.

Netflix non ha rilasciato una lista completa per l’Italia, ma si è limitata a specificare che i contenuti non fruibili attraverso il piano supportato dalla pubblicità sono contrassegnati da un lucchetto, tuttavia è possibile cercare il contenuto di vostro interesse sul portale di Netflix, oppure fare delle ricerche su Google.

Ecco alcuni esempi di film e serie TV non disponibili in Italia con l’abbonamento Netflix più economico:

Per maggiori informazioni potete consultare il sito Web di Netflix.

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità tra film, serie TV e originals