Nel corso dell’evento Wonderlust del 12 settembre 2023, Apple ha annunciato i nuovi iPhone 15 e i nuovi Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2, dispositivi che rinnovano la proposta di dispositivi mobile della mela morsicata.

Ora che i rumor sono un lontano ricordo e abbiamo in mano tutti i dati ufficiali, è bene fare alcuni confronti per capire quale modello di iPhone possa fare al caso vostro. Partiamo con l’interessantissima sfida tra iPhone 15 e 15 Plus e i modelli Pro del 2022, ovvero iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, dispositivi che presentano molte caratteristiche in comune e alcune differenze tra loro, anche sul prezzo.

Meglio un iPhone 15 “base” o un iPhone 14 Pro?

Già dallo scorso anno, Apple ci ha abituati al fatto che la nuova gamma iPhone base ripropone, in salsa leggermente rivista e corretta (spesso al ribasso), i concetti espressi dalla gamma iPhone “Pro” dell’anno precedente: il meccanismo è stato sdoganato con iPhone 14 “base”, definito da noi come un iPhone 13s e poco più; ora succede anche con gli iPhone 15 “base” che, almeno a primo impatto, sembrano un copia-incolla degli iPhone 14 Pro.

Le differenze, in realtà, ci sono, eccome! È bene, quindi, analizzarle, punto per punto, cercando di capire su quale aspetto vada meglio uno e su quale aspetto vada meglio un altro.

Previous Next Fullscreen

Design e qualità costruttiva: esteticamente simili ma…

Il primo aspetto da considerare è quello riguardante design e qualità costruttiva. A colpo d’occhio, senza prendere calibri e limitandoci all’anteriore, gli iPhone 14 Pro e gli iPhone 15 “base” sono praticamente identici: tutti e quattro i dispositivi hanno la Dynamic Island e cornici abbastanza ridotte attorno al display.

Prendendoli in mano, però, emerge la prima, grossa differenza, il peso. I modelli “base” della gamma 2023 sono decisamente più leggeri dei “Pro” 2022, grazie al fatto che il telaio è realizzato in alluminio e non in acciaio inossidabile. Resta comunque la certificazione IP68. Ecco dimensioni e peso di tutti e quattro i modelli:

iPhone 14 Pro : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm – 206 grammi

: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm – 206 grammi iPhone 15: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm – 171 grammi

147,6 x 71,6 x 7,8 mm – 171 grammi iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm – 240 grammi

160,7 x 77,6 x 7,9 mm – 240 grammi iPhone 15 Plus: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm – 201 grammi

Sul retro, al netto del comparto fotografico (di cui parleremo più avanti), non vi sono differenze. L’unica altra differenza sul fronte del design riguarda le colorazioni: mentre gli iPhone 14 Pro, come da tradizione, risultano più seriosi, gli iPhone 15 “base” sono molto più colorati (anche se le nuove colorazioni sono meno accese rispetto al passato).

Sul bordo inferiore, poi, compare la porta USB-C, al debutto sugli iPhone, che rimpiazza la Lightning, costituendosi come “buona notizia” per coloro che hanno più dispositivi recenti della mela morsicata che potranno così utilizzare un solo cavo (e un solo caricabatterie) per ricaricare ogni dispositivo.

In definitiva, gli iPhone 15 “base” sono più colorati, leggermente più sottili, decisamente più leggeri degli iPhone 14 Pro, pur risultando un pelo più ingombranti in pianta (colpa delle cornici attorno al display che sono più pronunciate) e hanno la porta USB-C.

Display: i 120 Hz degli iPhone 14 Pro vincono facile

A tal proposito, il display è uno dei punti su cui gli iPhone 14 Pro vincono a man bassa, nonostante i display degli iPhone 15 mettano in campo grossi passi in avanti rispetto a quelli dei predecessori.

Gli iPhone 15 e 15 Plus, infatti, possono contare su un pannello Super Retina XDR OLED con luminosità di picco pari a 2000 nit, diagonali (6,1 e 6,7 pollici) e risoluzioni (circa 460 ppi), specifiche assolutamente identiche a quelle dei pannelli degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Tuttavia, i due modelli Pro del 2022 possono contare sulla tecnologia ProMotion (nome con cui Apple interpreta la tecnologia LTPO) che permette ai display di regolarsi in maniera adattiva tra 1 Hz e 120 Hz. Gli iPhone 15 base, invece, mantengono il refresh rate a 60 Hz, troppo poco considerando il posizionamento (in termini di listino, ma ci arriveremo).

Comparto fotografico: due sensori contro tre

Gli iPhone 15 “base” mantengono la configurazione a due sensori dei predecessori (con principale e ultra-grandangolare) ma ereditano dagli iPhone 14 Pro il sensore principale da 48 megapixel che permette scatti di livello superiore.

Grazie al nuovo sensore principale, gli iPhone 15 e 15 Plus possono fingere di avere un sensore zoom 2x, effettuando un crop (ritaglio) dell’immagine acquisita senza perdita di dettaglio. Da questo punto di vista, invece, gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno vista facile, avendo un sensore tele dedicato (per lo zoom ottico 3x).

Cosa non cambia, almeno sulla carta: performance e autonomia

Tutte quelle specifiche che sono governate dal SoC, come prestazioni, efficienza energetica, connettività e, ahinoi, anche l’autonomia, non cambiano tra i Pro del 2022 e i “base” del 2023.

Essi, infatti, ereditano l’ottimo chip Apple A16 Bionic, realizzato a 4 nm da TSMC, e affiancato da 128, 256 o 512 GB di memoria (i Pro del 2022 hanno anche il taglio da 1 TB), nonché (sembra) le batterie e la velocità di ricarica (dato che la porta USB-C si ferma allo standard 2.0 sugli iPhone 15, lo stesso della vecchia Lightning degli iPhone 14 Pro).

iPhone 15 “base” e iPhone 14 “Pro”: prezzi e considerazioni

Sembra chiaro che non convenga assolutamente passare da iPhone 14 Pro a iPhone 15 o da iPhone 14 Pro Max a iPhone 15 Plus: l’unico vantaggio effettivo, in tal senso, potrebbe essere il solo supporto software più lungo di un anno.

Per coloro che invece devono effettuare un acquisto ex-novo (o sostituire un vecchio iPhone) e non hanno le pretese di avere necessariamente l’ultimo flagship disponibile, restando all’interno del panorama della mela morsicata, la domanda su quale modello scegliere tra i flagship 2022 e i “base” 2023 potrebbe essere lecita.

Riepiloghiamo, prima di provare a dare una risposta, i prezzi di listino di tutti e quattro questi dispositivi, tenendo a mente che gli iPhone 14 Pro sono ormai fuori produzione (ecco infatti i modelli rimasti a listino) e la loro disponibilità andrà a scemare (ma possono contare sugli street price sicuramente più allettanti dei prezzi originali). Per parità di trattamento, ignoreremo il taglio da 1 TB dei modelli Pro 2022:

iPhone 15 vs iPhone 14 Pro

Taglio da 128 GB al prezzo di 979 euro (15) e 1339 euro (14 Pro) Taglio da 256 GB al prezzo di 1109 euro (15) e 1469 euro (14 Pro) Taglio da 512 GB al prezzo di 1359 euro (15) e 1729 euro (14 Pro)

iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Pro Max

Taglio da 128 GB al prezzo di 1129 euro (15 Plus) e 1489 euro (14 Pro Max) Taglio da 256 GB al prezzo di 1259 euro (15 Plus) e 1619 euro (14 Pro Max) Taglio da 512 GB al prezzo di 1509 euro (15 Plus) e 1879 euro (14 Pro Max)



Nel caso in cui lo street price del momento vi consenta di acquistare un iPhone 14 Pro (o Pro Max) a un prezzo che si avvicina a quello di iPhone 15 (o 15 Plus), tenete a mente che i modelli Pro del 2022 hanno indubbiamente una marcia in più per quanto concerne il display e il comparto fotografico ma NON hanno la porta USB-C.

Acquista iPhone 14 Pro (128 GB) a 1099 euro su Amazon

Acquista iPhone 14 Pro Max (128 GB) a 1229 euro su Amazon

Se invece state valutando il passaggio da iPhone 14 Pro a iPhone 15 Plus, giusto per avere in mano un dispositivo più grande (e al contempo più nuovo), anche in questo caso vi troverete a perderci per quanto concerne la fluidità del display e la versatilità del comparto fotografico (niente sensore zoom dedicato).

Potrebbero interessarti anche: Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 sono ufficiali: costano meno e offrono di più e Arrivano iPhone 15 Pro e Pro Max: prezzi in discesa e tanta innovazione