Sky l’ha fatta grossa con questa super promo che a soli 9€ per 30 giorni assicura tutti i servizi streaming Sky quali Sky Tv, Sky Kids, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio, oltre a Paramount+ e Discovery+. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile ed irripetibile per chi ama l’intrattenimento a 360°, consentendo di accedere a un’ampia gamma di contenuti, dai film alle serie tv, dai cartoni animati agli eventi sportivi.

Attivando l’offerta, oltre a ricevere immediatamente le credenziali SkyGo per iniziare subito a vedere i contenuti in streaming, riceverete il decoder Sky Q direttamente a casa vostra. Il dispositivo sarà facilmente collegabile alla vostra tv e vi permetterà di godere di tutti i servizi offerti dalla promozione.

Derby d’Italia e Derby della Mole inclusi

Ma sono ben due le notizie bomba per chi vuole usufruire dell’offerta: la prima è che sarà incluso un abbonamento Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie; la seconda è che, durante questo mese promozionale, sarà possibile vedere ben 5 partite su 6 della Juventus! Un’occasione irripetibile per i tifosi bianconeri, che potranno seguire big match come Inter – Juventus e Juventus – Torino comodamente dal divano di casa o in qualsiasi luogo loro vogliano grazie alla possibilità di utilizzare SkyGo su ben 4 dispositivi.

Necessario attivare l’offerta già a partire da questa sera con Juventus – Stoccarda, visibile in esclusiva su Sky. Ulteriore comodità è che l’offerta si disattiverà automaticamente al termine dei 30 giorni, quindi non dovrete preoccuparvi di cancellare l’abbonamento manualmente.

Ecco le partite della Juventus che possiamo ritenere incluse nella prova:

Juventus – Stoccarda 22/10/2024 – 21:00 Inter – Juventus 27/10/2024 – 20:45 Juventus – Parma 30/10/2024 – 20:45 Lille – Juventus 5/11/2024 – 21:00 Juventus – Torino 9/11/2024 – 20:45

Come attivare la Prova Sky

Se dunque siete interessati a vedervi tutte le prossime partite della Juventus a 9€, i passaggi che dovete fare sono i seguenti: