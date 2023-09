Placati gli entusiasmi dell’evento Wonderlust di Apple di martedì 12 settembre che ha visto protagonisti iPhone 15 e 15 Pro oltre ai nuovi Apple Watch, è tempo di fare alcune considerazioni sulle novità presentate. In attesa della disponibilità sul mercato, prevista fra pochi giorni, stiamo pubblicando alcuni confronti basati sulle specifiche dei nuovi modelli, fra cui un iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro, il confronto tra iPhone 15 e 15 Plus e i modelli Pro del 2022, e altri due articoli in cui abbiamo messo faccia a faccia i nuovi melafonini con i Samsung Galaxy S23 e con i Google Pixel 7.

Posto che ne arriveranno di altri, anche di concreti chiaramente, soffermiamoci sull’altra tipologia di prodotto rinnovata dall’azienda di Cupertino: su Apple Watch Series 9. Qui lo mettiamo a paragone due degli smartwatch di Apple più interessanti ad oggi: Apple Watch Series 8 perché è il modello uscente che subirà un naturale deprezzamento, Apple Watch SE (2022) perché è l’alternativa economica presente in gamma.

Quale scegliere fra Apple Watch 9, Watch 8 e Watch SE (2022)

A sorpresa, quest’anno Apple ha deciso di abbassare i prezzi dei suoi prodotti in Italia, rendendo il nuovo Apple Watch Series 9 di almeno 50 euro più economico rispetto ai prezzi di listino della precedente generazione. Già questo potrebbe alimentare i dubbi di chi ora si ritrova a scegliere se acquistare il nuovo modello o Apple Watch Series 8, versione con un anno sul groppone che risulta fin troppo simile al 9 e destinata a costare meno.

C’è tuttavia da considerare l’alternativa abbordabile, Apple Watch SE (2022), orologio coetaneo del Series 8, che tuttavia si distingue molto da entrambi anche esteticamente perché appartiene alla generazione precedente, in quanto eredita design e display di Apple Watch Series 6.

Design, varianti e materiali

Versioni da 41 e 45 mm per Apple Watch Series 9 e Series 8, modelli da 40 e 44 mm per Apple Watch SE (2022). È questa la prima differenza che distingue i tre modelli in esame, i primi due disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, mentre solo in alluminio l’SE. Ne consegue che Apple Watch Series 9 e Series 8 sono disponibili in molte più varianti e colorazioni a differenza di Apple Watch SE (2022), fattore che potrebbe incidere nella scelta. Ecco tutte le opzioni e colorazioni disponibili dei tre dispositivi:

Apple Watch Series 9 GPS e GPS + Cellular in alluminio: rosa, mezzanotte, galassia, argento, (PRODUCT)RED GPS + Cellular in acciaio inossidabile: grafite, argento, oro Hermés in acciaio inossidabile: argento e nero siderale

Apple Watch Series 8 GPS e GPS + Cellular in alluminio: mezzanotte, galassia, argento, (PRODUCT)RED GPS + Cellular in acciaio inossidabile: grafite, argento e oro Hermés in acciaio inossidabile: argento e nero siderale

Apple Watch SE (2022) GPS e GPS + Celullar: mezzanotte, galassia e argento



In tutti e tre i casi gli orologi sono resistenti alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri, ma solo i Series 9 e 8 sono anche certificati IP6X per la resistenza alla polvere.

Oltre al ventaglio di opzioni di cinturini, cambiano anche le dimensioni e il peso dei tre dispositivi:

Apple Watch Series 9 41 mm : 41 x 45 x 10,7 mm; 31,9 g il GPS in alluminio, 32,1 g il GPS + Cellular in alluminio e 42,3 g il GPS + Cellular in acciaio inossidabile 45 mm : 45 x 48 x 10,7 mm; 38,7 g il GPS in in alluminio, 39 g il GPS + Cellular in alluminio e 51,5 g il GPS + Cellular in acciaio inossidabile

Apple Watch Series 8 41 mm : 41 x 38 x 10,7 mm; 31,9 g il GPS in alluminio, 32,2 g il GPS + Cellular in alluminio, 42,3 g il GPS + Cellular in acciaio inossidabile 45 mm : 45 x 38 x 10,7 mm; 38,8 g il GPS in alluminio, 39,1 g il GPS + Cellular in alluminio, 51,5 g il GPS + Cellular in acciaio inossidabile

Apple Watch SE (2022) 40 mm : 40 x 34 x 10,7 mm; 26,4 g il GPS, 27,8 g il GPS + Cellular 44 mm : 44 x 38 x 10,7 mm; 32,9 g il GPS, 33 il GPS + Cellular



Per il resto, è necessario segnalare la differenza presente nei materiali del retro, in composito a base di nylon e cristallo di zaffiro per Apple Watch SE (2022) e in ceramica e cristallo di zaffiro per Apple Watch Series 9 e 8, modello, quest’ultimo, che non è tuttavia disponibile in abbinamenti a impatto neutro alla stregua degli altri due, che vantano inoltre delle casse in alluminio 100% riciclato. Molto diverse, infine, le cornici dei display, molto più spesse sul più economico Apple Watch SE (2022), considerando che riprende per l’appunto i tratti estetici di modelli più datati (Apple Watch Series 6).

Display: fra dimensioni, always-on e luminosità

Parliamo allora di display, probabilmente l’elemento principale che distingue i tre modelli. Apple Watch Series 9 e Series 8 condividono lo stesso pannello: un OLED LTPO che nelle versioni da 45 mm è da circa 1,77″ con risoluzione di 396 x 484 pixel, nei modelli da 41 mm misura circa 1,4″ con risoluzione di 352 x 430 pixel. La differenza fra i due sta nella luminosità massima, di 2000 nit per il nuovo e di 1000 nit per il modello precedente.

Stesso valore di picco per Apple Watch SE (2022), che tuttavia monta un display OLED LTPO privo della funzione always-on (schermo sempre attivo) e dalle dimensioni inferiori: nella versione da 44 mm è da 1,51″ con risoluzione 368 x 448 pixel, mentre nella 40 mm è da 1,17″ con risoluzione 324 x 394 pixel.

Cosa cambia dentro? Chip, sensori e funzioni

Fra le poche novità che distinguono Apple Watch Series 9 dai dispositivi presentati l’anno precedente c’è anche il SiP S9. Si tratta di un chip di nuova generazione che, rispetto all’S8 presente su Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE (2022), promette prestazioni superiori e consumi inferiori.

Integra una CPU dual-core a 64 bit, affiancato da 64 GB di memoria interna (invece di 32 GB come su questi due ultimi modelli) e dal chip Ultra Wideband di seconda generazione, grazie al quale si possono controllare i brani dal polso su HomePod direttamente da Apple Watch nel raggio di 4 metri, o usare “Posizione precisa“ per trovare l’iPhone più facilmente. A parte una maggiore fluidità delle animazioni e dell’interfaccia grafica generale, non ci sono altre differenze tangibili legate al chip, se non sottolineare che Apple Watch Series 8 monta l’UWB di prima generazione, assente su Watch SE (2022).

Apple Watch Series 9 integra inoltre un nuovo Neural Engine a 4 core legato alla nuova gesture doppio tap per controllare lo smartwatch senza mani unendo pollice e indice due volte, o ancora, a Siri on-device, l’assistente vocale di Apple che non necessita più di una rete cellulare o Wi-Fi per interagire con l’utente, a beneficio di velocità d’interazione e di sicurezza.

Per quanto riguarda invece i sensori, Apple Watch Series 9 e Series 8 vantano la medesima dotazione, a differenza di Apple Watch SE (2022) che non ha il sensore di temperatura, il sensore dei livelli di ossigenazione del sangue e il cardiofrequenzimetro è di una generazione precedente (seconda anziché terza) senza la possibilità di effettuare ECG tramite app dedicata. Assente su quest’ultimo modello economico anche la funzione di ricarica rapida. Questione autonomia, non si segnalano invece differenze particolari fra i tre modelli: Apple dichiara per tutti fino a 18 ore di autonomia in modalità standard, il doppio con la modalità risparmio energetico attivo.

E proprio sul discorso funzioni c’è un discorso da fare. Apple Watch Series 9 è l’unico che arriva con watchOS 10 di serie, la versione più recente del sistema operativo per smartwatch di Apple. Anche Series 8 e SE (2022) ne saranno provvisti a giorni, ma di serie arrivano con watchOS 9, fatto che, teoricamente, dovrebbe garantire un anno in meno di supporto software.

Prezzi e considerazioni finali

Buona parte del confronto si gioca proprio qui. La questione prezzi è il nodo, soprattutto perché Apple quest’hanno, come anticipato, ha abbassato i prezzi di listino. Ciò vuol dire che i nuovi Apple Watch Series 9 costano meno dei Series 8, di listino, poiché guardando agli street prices il discorso cambia e, soprattutto, cambierà nelle prossime settimane/mesi.

A seguire i listini a confronto:

Apple Watch Series 9 GPS in alluminio parte da 459 euro (41 mm) e da 489 euro (45 mm) GPS + Cellular in alluminio parte da 579 euro (41 mm) e da 609 euro (45 mm) GPS + Cellular in acciaio inossidabile parte da 809 euro (41 mm) e da 859 euro (45 mm)

Apple Watch Series 8 GPS in alluminio partiva da 509 euro (41 mm) e da 549 euro (45 mm) GPS + Cellular in alluminio partiva da 629 euro (41 mm) e da 669 euro (45 mm) GPS + Cellular in acciaio inossidabile partiva da 859 euro (41 mm) e da 909 euro (45 mm)

Apple Watch SE (2022) GPS parte da 289 euro (40 mm) e da 319 euro (44 mm) GPS + Cellular parte da 339 euro (40 mm) e da 369 euro (44 mm)



Se di Apple Watch Series 9 i prezzi rimarranno quelli per un bel po’, o al massimo si abbasseranno di qualche decina di euro nelle prossime settimane/mesi, i prezzi degli altri due modelli continueranno a scendere ancora, soprattutto quelli di Watch Series 8, modello che esce dalla gamma di Apple per fare spazio proprio al Series 9.

Già oggi non è raro trovare Apple Watch Series 8 nella versione base ben sotto i 400 euro in caso di offerte, prezzo che con buona probabilità scenderà ancora a breve. Si trova a oltre 100 euro in meno di quest’ultimo Watch SE (2022), dispositivo che, pur rimanendo in gamma, subisce la naturale svalutazione legata al tempo, benché difficilmente presumiamo si troverà sotto i 200 euro anche in caso di offerte particolarmente rilevanti.

Quindi, alla luce delle differenze e di tutto quanto scritto finora quale Apple Watch comprare? Per questo c’è già una nostra guida all’acquisto, ma fra i tre protagonisti del nostro confronto, chi desidera risparmiare non dovrebbe avere dubbi nell’optare per Apple Watch SE 2, considerando che le differenze rispetto agli altri due modelli sono abbastanza trascurabili, schermo e varietà di versioni/colorazioni a parte.

Fra Apple Watch Series 8 e Series 9 il discorso si complica un po’, soprattutto perché dipenderà dal deprezzamento di entrambi, che ad oggi, per via dei prezzi di listino più bassi del nuovo modello, sono collocati fondamentalmente su un livello simile. A parità di prezzo, o entro i 50 euro di differenza, potrebbe valere la pena optare per il nuovo modello per via del chip più avanzato e dello schermo più luminoso, altrimenti, è più logico scegliere Apple Watch Series 8.

E putacaso dovessero servire, ecco i link ad Amazon per comprarli in tutte le versioni disponibili:

