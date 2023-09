Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia quasi quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di fine estate, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a settembre 2023

Film in uscita su Apple TV+

Flora and Son (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di settembre 2023 con Flora and Son, una commedia originale con Eve Hewson e Orén Kinlan. Flora è una mamma single che fatica a gestire il figlio Max, un adolescente ribelle. Incoraggiata dalla polizia a trovargli un hobby, la donna cerca di tenerlo occupato con una chitarra acustica malandata. Il duo madre-figlio torna a vibrare grazie alla magia della musica e all’aiuto di un musicista (Joseph Gordon-Levitt) di Los Angeles ormai dimenticato. Dalla mente musicale di John Carney, il film esplora il legame tra madre e figlio in un viaggio verso una nuova armonia. Disponibile in streaming dal 29 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flora and Son.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Changeling – Favola di New York (original)

Una delle novità da non perdere questo mese sulla piattaforma della mela è senza dubbio The Changeling – Favola di New York. Si tratta di una fiaba per adulti, una storia dell’orrore, una favola sull’essere genitori e un’odissea in una New York dal volto sconosciuto. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Victor LaValle, e segue il candidato all’Oscar LaKeith Stanfield nei panni di Apollo, un commerciante di libri antichi che viene trascinato in una sconvolgente missione dalla moglie Emma (Clark Backo). Il loro rapporto si è incrinato dopo la nascita del primogenito, e quando Emma scompare dopo aver compiuto un gesto indicibile, l’uomo intraprende una pericolosa odissea attraverso la città per ottenere le risposte che sta cercando. Nel cast anche Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson e Malcolm Barrett. Disponibile in streaming dall’8 settembre 2023 con i primi tre episodi (poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Changeling – Favola di New York.

The Morning Show – stagione 3 (original)

Le novità Apple TV+ di settembre 2023 più attese includono la terza imperdibile stagione di The Morning Show, serie TV con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che esplora lo spietato mondo dei notiziari mattutini e la vita delle persone che ogni giorno “aiutano” gli americani a svegliarsi. Viene raccontata attraverso il punto di vista di due donne difficili, che cercano di barcamenarsi tra le sfide di un lavoro altamente impegnativo nel bel mezzo di una crisi personale e professionale. Nella nuova stagione il futuro della rete viene messo in discussione e la lealtà dei protagonisti viene spinta al limite quando un gigante della tecnologia mostra il suo interesse. Ci saranno alleanze inaspettate e duri confronti, dentro e fuori dalla redazione. Nel cast, tra gli altri, Billy Crudup, Mark Duplass e Jon Hamm. Disponibile in streaming dal 13 settembre 2023 con i primi due episodi (poi uno a settimana per un totale di dieci). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Morning Show.

The Super Models (docuserie original)

Proseguiamo con i contenuti da vedere questo mese con The Super Models, documentario originale in quattro parti realizzato da Imagine Documentaries e One Story Up e diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams e da Larissa Bills. Racconta le incredibili carriere di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Offre uno sguardo senza precedenti sulla vita di queste donne iconiche, portando gli spettatori dietro la macchina da presa e nel dietro le quinte delle sfilate, svelando come le supermodelle dominassero il mondo delle passerelle d’élite e facendo luce su un legame che ha cambiato le dinamiche di potere di un intero settore. Questo documentario riporta agli anni ’80, quando quattro donne provenienti da diverse parti del mondo si ritrovarono a New York e riuscirono a raggiungere un potere mediatico che trascendeva il mondo della moda, diventando importanti tanto quanto gli stilisti che le vestivano. Oggi, le quattro top model sono impegnate sul fronte culturale attraverso l’attivismo, la filantropia e iniziative imprenditoriali. Mentre il settore della moda continua a evolversi, così come il ruolo delle donne che ne fanno parte, il documentario racconta la storia di quattro modelle che insieme sono riuscite a rivendicare potere, aprendo la strada ad altre dopo di loro. Disponibile in streaming dal 20 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Super Models.

Still Up (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da guardare a settembre 2023 con Still Up, una serie TV comedy con Craig Roberts, Antonia Thomas e Black Harrison. Lisa e Danny le hanno provate tutte, ma ogni tentativo di curare e trattare la loro insonnia si è dimostrato vano. Uniti da questo problema, i due parlano fino a notte fonda e si fanno compagnia durante le loro stravaganti imprese notturne, e la loro amicizia diventa sempre più profonda. Non hanno segreti tra loro, se non i sentimenti che provano l’uno per l’altra: riusciranno a rendersene conto, notte in bianco dopo notte in bianco? Potete scoprirlo dal 22 settembre 2023 con i primi tre episodi (poi uno a settimana fino al 27 ottobre). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Still Up.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Invasion (stagione 2, original) – nuovi episodi settimanali

Afterparty (stagione 2, original) – finale di stagione il 6 settembre 2023

Physical (stagione 3, original) – finale serie il 27 settembre 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

