Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di settembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a settembre 2023

Film in uscita su Netflix

Boy Scouts of America: le verità nascoste – documentario (original)

Apriamo le tante novità Netflix di settembre 2023 con Boy Scouts of America: le verità nascoste, un interessante documentario investigativo. Attraverso interviste esclusive con informatori, vittime ed ex dipendenti dell’organizzazione, il documentario rivela come Boy Scouts of America abbia tentato di insabbiare uno dei più orribili scandali di abusi sessuali su minori della storia. Disponibile in streaming dal 6 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Boy Scouts of America: le verità nascoste.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista (original)

Cambiamo subito genere con La probabilità statistica dell’amore a prima vista, una commedia diretta da Vanessa Caswill tratta dall’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley e Oliver si incontrano per caso all’aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d’occhio, ma all’atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita. Nel cast Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips e Dexter Fletcher. Una commedia romantica dai produttori del franchise “Tutte le volte che ho scritto ti amo“. Disponibile in streaming dal 15 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La probabilità statistica dell’amore a prima vista.

El Conde (original)

Da vedere questo mese su Netflix c’è anche il particolare El Conde, un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, viene presentato nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All’età di duecentocinquant’anni, decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria. Disponibile in streaming dal 15 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di El Conde.

La dinastia del baseball – documentario (original)

Torniamo ai documentari con La dinastia del baseball, diretto dal premio Oscar Morgan Neville e Jeff Malmberg (Marwencol), narrato da Jeff Daniels. Mike Veeck è cresciuto nell’ombra del padre traffichino Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Il nome Veeck è diventato leggendario e popolare nel campo del baseball professionistico per aver portato il divertimento negli stadi tramite premi regalo, serate a tema, fuochi artificiali e molto altro. Tutto si è bruscamente interrotto quando Mike ha mandato in frantumi la carriera del padre. Esiliato dal gioco che amava, il giovane Veeck ha trascorso i decenni seguenti cercando di risalire dal baratro, determinato a riscattarsi. Dopo aver ricevuto una notizia dolorosa, ciò che era iniziato come un percorso per riportare lustro al retaggio familiare si è trasformato in un’opportunità per apprezzare ancora di più la famiglia stessa. Un documentario carico di emozioni che scatena risate raccontando una storia di riscossa senza precedenti. Disponibile dal 19 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La dinastia del baseball.

La meravigliosa storia di Henry Sugar (original)

Da non perdere tra le novità Netflix di settembre 2023 c’è senza dubbio La meravigliosa storia di Henry Sugar, cortometraggio di Wes Anderson con Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Sir Ben Kingsley e Richard Ayoade. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl (titolo originale The Wonderful Story of Henry Sugar) ed è stato presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia 2023. Un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo. Disponibile in streaming dal 27 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La meravigliosa storia di Henry Sugar (in arrivo).

Altri film da vedere su Netflix a settembre 2023

Happy Ending – Il segreto della felicità (original) – 1° settembre 2023

(original) – 1° settembre 2023 Un giorno e mezzo (original) – 1° settembre 2023

(original) – 1° settembre 2023 Il fidanzato di mia sorella – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Belle – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Il re di Staten Island – 2 settembre 2023

– 2 settembre 2023 Jackass Forever – 16 settembre 2023

– 16 settembre 2023 Spy Kids: Armageddon (original) – 22 settembre 2023

(original) – 22 settembre 2023 Mai raramente a volte sempre – 26 settembre 2023

– 26 settembre 2023 Vita nella banlieue 2 (original) – 27 settembre 2023

(original) – 27 settembre 2023 Il lato oscuro della Luz del Mundo (documentario original) – 28 settembre 2023

(documentario original) – 28 settembre 2023 Nowhere (original) – 29 settembre 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Disincanto – parte 5 (original)

Le novità Netflix da vedere a settembre lato serie TV partono subito forte con la quinta e ultima parte di Disincanto, popolare serie animata creata da Matt Groening. Siamo alla fine: le disavventure della regina che non conosce mezze misure Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci culminano in un’epica battaglia per Dreamland nel quinto e ultimo capitolo della serie comedy e fantasy. Per salvare Dreamland dalla spietata regina Dagmar, la principessa Bean deve battere sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama. La posta in gioco è alle stelle: i nostri eroi affrontano Satana, un cadavere decapitato, uno scienziato malvagio e la cosa più paurosa di tutte, il loro vero destino. Disponibile in streaming dal 1° settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta parte di Disincanto.

La mia prediletta – miniserie (original)

Proseguiamo con La mia prediletta (“Dear Child“), miniserie in sei parti tratta dall’omonimo romanzo di Romy Hausman. Lena vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d’auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. La serie inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. La vera natura dell’incubo emerge solo con l’arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni. Disponibile in streaming dal 7 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mia prediletta.

Spy Ops: operazioni speciali (docuserie original)

Da non perdere questo mese su Netflix Spy Ops: operazioni speciali, una docuserie che vede agenti dei servizi segreti, dall’MI6 alla CIA, raccontare storie di spionaggio, campagne della guerra fredda e colpi di stato eseguiti sotto copertura. Un’intensa serie true crime da guardare a partire dall’8 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spy Ops: operazioni speciali.

Wrestlers (docuserie, original)

Un’altra docuserie in arrivo questo mese di settembre sulla piattaforma, in questo caso perfetta per gli amanti del wrestling (ma non solo): Wrestlers. La Ohio Valley di Louisville in Kentucky è una palestra di wrestling in cui si sono allenati in passato grandi atleti come Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista e Randy Orton. I tempi di gloria sembrano essere finiti, e la palestra si trova ora in cattive acque. L’acclamato wrestler Al Snow segue una vecchia filosofia del wrestling che pone grande enfasi sulla narrazione, ma nonostante l’affetto di pochi fan appassionati, la palestra fatica a restare abbastanza attuale da tenere le porte aperte. La tragica situazione finanziaria spinge Al a vendere una quota maggioritaria a un gruppo di imprenditori locali che include Matt Jones, il più famoso conduttore radiofonico del Kentucky. Nonostante Matt e il nuovo gruppo di proprietari abbiano fornito fondi indispensabili, la palestra opera ancora in grande perdita e i nuovi proprietari concedono ad Al il periodo estivo per ribaltare la situazione. La docuserie ripercorre gli sforzi compiuti da Al e dalla sua banda di aspiranti lottatori per salvare questa storica palestra, mentre combattono con ambizioni personali e con loro stessi. Disponibile dal 13 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wrestlers.

Sex Education – stagione 4, finale (original)

Una delle novità Netflix più attese di settembre 2023 è sicuramente la quarta e ultima stagione di Sex Education, popolare serie TV che vede protagonista l’adolescente Otis Milburn, che con le sue abilità terapeutiche diventa “terapista sessuale” della sua scuola. Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric affrontano il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale, che pensavano di essere progressisti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere sorprendentemente gentili. Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Intanto Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti. Disponibile in streaming dal 21 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Sex Education.

Encounters: l’industria degli UFO (docuserie original)

Proseguiamo con le numerose docuserie del mese da non perdere con Encounters: l’industria degli UFO. In quattro parti, attraversa tutto il mondo per raccontare straordinarie storie di incontri con entità ultraterrene. Ogni episodio in stile cinematografico racconta una storia unica: strane luci nel cielo di una cittadina del Texas, navicelle spaziali sommergibili che infestano le acque di un villaggio costiero in Galles, un incontro ravvicinato con alcuni bambini in Zimbabwe e l’apparente interferenza di un’intelligenza aliena presso una centrale nucleare in Giappone. Raccontata in prima persona direttamente nei luoghi dove sono avvenuti gli avvistamenti, con la partecipazione di scienziati all’avanguardia e personale militare, la serie va oltre la teoria per evidenziare il profondo impatto umano di questi incontri sulle vite delle persone, sulle famiglie e sulle comunità. Una sequenza di incredibili analogie e una sorprendente verità: gli incontri ravvicinati sono un fenomeno globale mozzafiato e un’esperienza decisamente fuori dal comune. Disponibile dal 27 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Encounters: l’industria degli UFO (in arrivo).

Vasco Rossi: Il supervissuto (docuserie original)

Concludiamo le principali novità Netflix di settembre 2023 con Vasco Rossi: Il supervissuto, una docuserie che i fan di Vasco non possono assolutamente lasciarsi sfuggire. Girata in gran parte durante i due anni di pandemia, racconta un momento di inaspettata pausa dai soliti innumerevoli impegni della rockstar, che offre un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni. Disponibile da settembre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Vasco Rossi: Il supervissuto.

Altre serie TV da vedere su Netflix

DC’s Legends of Tomorrow ( stagione 7 ) – 1° settembre 2023

( ) – 1° settembre 2023 The Wolf – Non farti ingannare da lei (reality show original) – 3 settembre 2023

(reality show original) – 3 settembre 2023 Tahir’s House (original) – 6 settembre 2023

(original) – 6 settembre 2023 Infamy (original) – 6 settembre 2023

(original) – 6 settembre 2023 Polícia carioca (original) – 6 settembre 2023

(original) – 6 settembre 2023 Top Boy ( stagione 3 , original) – 7 settembre 2023

( , original) – 7 settembre 2023 Virgin River ( stagione 5 , parte 1 , original) – 7 settembre 2023

( , , original) – 7 settembre 2023 GAMERA -Rebirth- (original) – 7 settembre 2023

(original) – 7 settembre 2023 In fiamme (original) – 8 settembre 2023

(original) – 8 settembre 2023 Il tempo per noi (original) – 8 settembre 2023

(original) – 8 settembre 2023 Selling The OC ( stagione 2 , reality show original) – 8 settembre 2023

( , reality show original) – 8 settembre 2023 Le mille vite di Bernard Tapie (original) – 13 settembre 2023

(original) – 13 settembre 2023 DI4RI ( stagione 2 , original) – 14 settembre 2023

( , original) – 14 settembre 2023 Surviving Summer – Un’estate travolgente ( stagione 2 , original) – 15 settembre 2023

( , original) – 15 settembre 2023 KENGAN ASHURA ( stagione 2 , original) – 21 settembre 2023

( , original) – 21 settembre 2023 L’amore è cieco ( stagione 5 , reality show original) – 22 settembre 2023

( , reality show original) – 22 settembre 2023 Jill Dando: un mistero irrisolto (docuserie original) – 26 settembre 2023

(docuserie original) – 26 settembre 2023 Castlevania: Nocturne (original) – 28 settembre 2023

(original) – 28 settembre 2023 Preacher (stagioni 1-4) – 30 settembre 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: Cosa ci aspetta su Netflix in autunno: i film in arrivo a settembre, ottobre e novembre