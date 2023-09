Quali sono le novità da vedere a settembre 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Tár

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2023 con Tár, film diretto da Todd Field ambientato nel mondo della musica classica e incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi. La pellicola esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno, e mostra una Lydia all’apice della carriera, impegnata nella presentazione di un libro e in un’attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler. Nel corso delle settimane che seguono, la sua vita inizia a disfarsi di fronte alle problematiche attuali. Il risultato è uno scottante esame del potere, del suo impatto e della sua solidità nella società odierna. Disponibile dal 3 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tár.

Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Cambiamo completamente genere e passiamo a qualcosa di adatto ai più piccoli e al divertimento per tutta la famiglia. Da non perdere questo mese Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, film d’animazione con le voci (in lingua originale) di Salma Hayek, Antonio Banderas, Florence Pugh e Olivia Colman. Il coraggioso gatto si ritrova coinvolto in una nuova avventura che lo porta in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera, con lo scopo di riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, è costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. L’improbabile duo sarà aiutato da un malconcio, loquace e gioioso randagio di nome Perro. Insieme, il trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da “Big” Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo. Riusciranno a farcela? Potete scoprirlo dal 4 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio.

Scream VI

Una delle novità NOW e Sky più attese di settembre è senza dubbio Scream VI, l’ultimo (per ora) capitolo della popolare saga horror. Il film vede il ritorno delle sorelle Sam (Melissa Barrera) e Tara Carpenter (Jenna Ortega) insieme ai gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown). I quattro, sopravvissuti agli omicidi compiuti da Ghostface, provano a lasciarsi alle spalle quanto accaduto a Woodsboro per iniziare un nuovo capitolo della loro vita trasferendosi a New York. Anche nella grande mela si ritroveranno ad avere a che fare con un nuovo Ghostface. Chi si nasconde dietro la maschera? Nel cast anche Courtney Cox e Hayden Panettiere. Disponibile dal 9 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scream VI.

Assassin Club

Restiamo sul tema “assassini” con Assassin Club, thriller action diretto da Camille Delamarre con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill e Noomi Rapace. Ambientato nel mondo delle spie internazionali e dei sicari, racconta la storia di Morgan Gaines, uno dei migliori sulla piazza. Nonostante i suoi successi, Morgan ha deciso di ritirarsi. Deve però onorare un ultimo ingaggio: assassinare sei persone in diversi angoli del pianeta. Quello che sembrava un lavoro alla sua portata si complica all’improvviso e si rivela potenzialmente letale anche per lui. Dietro alla sua missione si nasconde in realtà un diabolico piano ordito da una mente misteriosa, dato che anche le altre sei persone designate come obiettivi sono in realtà altrettanti sicari, incaricati, all’insaputa degli altri, di uccidersi l’un l’altro. Inizia così una corsa per la sopravvivenza. Disponibile dall’11 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Assassin Club.

Brian e Charles

Cambiamo ancora genere con Brian e Charles, pellicola firmata Jim Archer con David Earl e Chris Hayward. Racconta la storia di Brian, un inventore che vive da solo nella campagna gallese. A causa di un inverno molto lungo, trascorso in solitudine e senza nessuno a cui rivolgere una parola, entra in depressione. Quando trova la testa di un manichino tra i rottami, per sopperire a questa situazione, decide di costruire un robot da compagnia, dando vita a Charles. Inizialmente Charles è desideroso di scoprire cose nuove e tutto ciò che lo circonda nel piccolo paesino dove vive Brian, ma ben presto esprime la volontà di girare il mondo. Il suo inventore, però, proprio come un padre apprensivo, ha paura che, se la gente scoprisse l’esistenza di Charles, ne sarebbe spaventata e finirebbe col fargli del male. Dopo aver conquistato il Sundance Film Festival, arriva su Sky e NOW dal 13 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brian e Charles.

L’ultima notte di Amore

Da vedere questo mese su NOW e Sky On Demand c’è anche L’ultima notte di Amore, che vede protagonista Pierfrancesco Favino. Franco Amore vive a Milano, è innamorato di sua moglie Viviana e per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell’onestà e l’ha perseguita con integrità. Lui stesso si è sempre autodefinito una persona onesta o che comunque ha sempre ambito a seguire la strada della correttezza, come afferma nel suo discorso di pensionamento. L’ultima notte di servizio metterà in discussione tutto. Il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti, e l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Una notte che metterà in serio pericolo la sua vita e tutto ciò che conta e ha sempre contato per lui. Disponibile dal 18 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima notte di Amore.

Beast

Da guardare anche Beast, thriller con Idris Elba che racconta la storia di Nate Daniels, un dottore che, rimasto vedovo con due figlie adolescenti, decide di partire per il Sudafrica in ricordo proprio della moglie. Dopo aver a lungo programmato il viaggio verso i luoghi dove ha conosciuto quest’ultima, insieme alle ragazze, Meredith e Norah, riesce a raggiungere la riserva di caccia, gestita da un vecchio amico del dottore, Martin Battles (Sharlto Copley), dove alloggeranno nei successivi giorni. Purtroppo, quello che doveva essere un viaggio nel ricordo e di elaborazione del lutto si trasforma presto in un incubo e in una spaventosa lotta per la sopravvivenza: un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani. Disponibile dal 25 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Beast.

Le vele scarlatte

Chiudiamo le principali novità lato film di NOW e Sky On Demand con Le vele scarlatte, un dramma diretto da Pietro Marcello ambientato nel periodo tra le due Guerre Mondiali. Racconta come si è evoluta l’emancipazione femminile durante questo ventennio, caratterizzato da grandi innovazioni e cambiamenti. Nel nord della Francia, Juliette (Juliette Jouan), giovane orfana di madre, vive con il padre Raphaël (Raphaël Thiéry), un soldato sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale. Appassionata di musica e di canto, la ragazza ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. La profezia si avvererà? Potete scoprirlo dal 29 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le vele scarlatte.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2023

Sniper – Missione non autorizzata – 6 settembre 2023

– 6 settembre 2023 Quando – 7 settembre 2023

– 7 settembre 2023 Organ Trail – 17 settembre 2023

– 17 settembre 2023 Stranizza d’amuri – 22 settembre 2023

– 22 settembre 2023 Il talento di Mr. Crocodile – 24 settembre 2023

– 24 settembre 2023 A spasso col panda – Missione bebè – 30 settembre 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Shrek (dal 4 all’8 settembre 2023), Harry Potter (dal 9 al 24 settembre 2023) e Batman (dal 25 al 30 settembre 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Domina – stagione 2 (original)

Uno dei pezzi forti tra le novità NOW e Sky di questo mese di settembre è la seconda stagione di Domina, serie TV originale che ci porta nell’antica Roma attraverso una prospettiva diversa dal solito. La protagonista è Livia Drusilla (Kasia Smutniak), passata alla storia come una delle prime donne capaci di difendere i propri diritti in un mondo dominato dagli uomini. Da fanciulla ingenua che ha visto cadere tutte le sue certezze con l’assassinio di Giulio Cesare, a potente moglie di Augusto e artefice degli intrighi che hanno portato il figlio Tiberio al trono, con la spinta del desidero di vendicare il padre. Nella prima stagione, Livia Drusilla era tornata a Roma dopo anni di esilio, determinata a riconquistare tutto quello che le era stato rubato. La seconda stagione riprende il racconto con l’erede della famiglia dei Claudii a capo ormai di un impero frammentato, che deve lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio ed è sempre più determinata a fare in modo che sia uno dei suoi figli a sedersi sul trono. Sarà costretta a combattere ancora più duramente del solito per adempiere al giuramento fatto al padre: ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Disponibile dall’8 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Domina.

Drift – Partners in crime (original)

Una nuova serie Sky Original è in arrivo su NOW e Sky On Demand a settembre: stiamo parlando di Drift – Partners in crime, una serie action tedesca che racconta la storia di due fratelli entrambi nelle forze dell’ordine. Ali e Leo non si sono parlati per diversi anni in seguito a una grave lite familiare, ma improvvisamente si ritrovano coinvolti in una pericolosa cospirazione internazionale: saranno costretti a collaborare per provare a uscirne indenni, ma riusciranno a seppellire e mettere da parte le vecchie ruggini? Potete scoprirlo dal 13 settembre 2023. In Germania è già uscita la seconda stagione. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Drift – Partners in crime (v.o.).

The Equalizer – stagione 3

Da non perdere questo mese l’attesa terza stagione di The Equalizer, serie TV con protagonista il personaggio che abbiamo conosciuto con la serie cult degli anni ’80 (Un giustiziere a New York) e nei recenti film (interpretato rispettivamente da Edward Woodward e Denzel Washington). Nella serie reboot, il personaggio di McCall è interpretato da Queen Latifah, nei panni di una donna enigmatica con un passato misterioso che prova ad aiutare il prossimo sfruttando le proprie capacità e al contempo a crescere una figlia adolescente. Lei è il Giustiziere, un angelo custode e difensore degli oppressi impegnato alla ricerca di redenzione. Già confermata anche una quarta stagione. La terza è disponibile dal 17 settembre 2023. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della terza stagione di The Equalizer.

Tom Jones – miniserie

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di settembre 2023 con Tom Jones, miniserie basata sul romanzo The History of Tom Jones di Henry Fielding. Si tratta del racconto del tentativo di un giovane di trovare il proprio posto nel mondo nell’Inghilterra del XVIII secolo: segue Tom, un trovatello di origini incerte che si innamora di un’ereditiera. Nel cast della serie troviamo, tra gli altri, Solly McLeod, Sophie Wilde, Pearl Mackie e Hannah Waddingham. Una commedia tra risate e romanticismo. Disponibile dal 30 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tom Jones.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Scott & Bailey ( stagione 4 ) – 7 settembre 2023

( ) – 7 settembre 2023 Awkwafina è Nora del Queens ( stagione 3 ) – 8 settembre 2023

( ) – 8 settembre 2023 NCIS ( stagione 19 ) – 18 settembre 2023

( ) – 18 settembre 2023 S.W.A.T. ( stagione 5 ) – 21 settembre 2023

( ) – 21 settembre 2023 Morgane Detective geniale (stagione 2) – 22 settembre 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2023.

