Le novità Infinity+ di settembre 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a settembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a settembre 2023

Film in uscita su Infinity+

Shazam! Furia degli dei (Premiere)

Torna questo mese di settembre Shazam! Furia degli dei, sequel del fortunato film uscito nel 2019 con Zachary Levi. Segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), capace di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam, alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo: con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Il team viene infatti formato da Shazam, Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Tutti devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e i loro alter ego di supereroi, ma non avranno molto tempo per capire come gestire le loro vite parallele: si ritroveranno ad affrontare le Figlie di Atlante, Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler), un trio di antiche divinità arrivate sulla Terra in cerca di vendetta e alla ricerca di quella magia che diverso tempo fa è stata loro rubata e che permette ai ragazzi di trasformarsi in supereroi. Sarà compito di Billy e dei suoi fratelli adottivi combatterle per salvare non solo la loro vita, ma anche tutto il mondo. Riusciranno a mettere in salvo il pianeta? Potete scoprirlo dal 1° al 7 settembre 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shazam! Furia degli dei.

The Bourne Identity, The Bourne Legacy, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

Le novità Infinity+ di settembre 2023 includono quattro film della saga di Jason Bourne (tutti tranne l’ultimo, Jason Bourne), tratta dai libri di Robert Ludlum e che vede protagonista l’ex agente della CIA interpretato da Matt Damon. In arrivo questo mese The Bourne Identity, The Bourne Legacy, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. La saga si apre con il ritrovamento di un uomo apparentemente senza vita. Il pescatore che lo soccorre si accorge che ci sono dei proiettili nella sua schiena e un minuscolo microchip con un numero di conto bancario. Questo è il punto di partenza dal quale l’uomo può cominciare per scoprire la propria identità. Riprese le forze, decide di andare a Zurigo, dove si rende conto di avere delle grandi abilità nelle arti marziali, a seguito di un attacco da parte di due poliziotti che volevano arrestarlo. Scoprirà che legata al numero di conto c’è una cassetta di sicurezza con all’interno diversi passaporti con la sua foto ma nomi differenti, soldi, una pistola e una patente francese, che porta il nominativo di Jason Bourne e un indirizzo parigino. Un buon momento per recuperare la saga se non l’avete mai vista o per fare un rewatch. Disponibili in streaming dal 1° settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bourne Identity.

The Wolf of Wall Street

Non una pellicola di recente uscita, ma comunque decisamente valida. Da non perdere sulla piattaforma The Wolf of Wall Street, film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie e Matthew McConaughey ambientato nel mondo dell’alta finanza. È basato sulla vera storia di Jordan Belfort e parte dal 1987, quando quest’ultimo era apprendista broker a Wall Street. Sotto la guida di Mark Hanna, Jordan impara a vivere all’insegna dell’abuso di droghe e sesso, ma il crollo improvviso della borsa gli costa il licenziamento. Sarà la moglie Teresa (Cristin Milioti) a convincerlo ad accettare il lavoro in un call-center. Così, Jordan torna alla ribalta e si mette in affari con il vicino di casa Donnie Azoff, fondando la Stratton Oakmont. La società si regge sulle truffe e su un manipolo di piccoli spacciatori di quartiere, ma ben presto gli affari crescono a dismisura. Ma l’FBI vuole vederci chiaro e inizia ad indagare sulla Stratton… Il film è disponibile in streaming dal 1° settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Wolf of Wall Street.

Me contro Te: Il film – Missione giungla (Premiere)

Torna tra le novità Infinity+ Me contro Te Il film – Missione Giungla. Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) vorrebbero soltanto riposarsi un po’, ma una nuova minaccia incombe. Una fonte magica nascosta nella giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo, ma potrebbe trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola. Ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato, quindi Luì e Sofì iniziano una lotta contro il tempo insieme all’aiutante di Pongo, la guida Serenino e Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi: dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Però non sanno che tra loro si nasconde un nemico inaspettato. Il film è disponibile dall’8 al 14 settembre 2023 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Missione Giungla.

Parasite

Da vedere tra le novità Infinity+ di settembre 2023 c’è anche Parasite, film firmato Bong Joon-ho che si è aggiudicato l’Oscar per il miglior film nel 2020 e la Palma d’oro al Festival di Cannes 2019. Un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek (Kang-ho Song), un uomo privo di stimoli, la madre Chung-sook (Hye-jin Jang), senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung (So-dam Park) e il minore, Ki-woo (Woo-sik Choi). Vivono in uno squallido appartamento nel seminterrato di un palazzo e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca e una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park, una ricca famiglia che vive in una grande villa. Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella sua famiglia. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un’insegnante d’arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita e nella loro villa. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l’inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come una specie di parassita. Disponibile in streaming dal 14 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Parasite.

No Sudden Move

Tra il film da guardare questo mese troviamo No Sudden Move, thriller diretto da Steven Soderbergh con Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm e Ray Liotta. Ambientato nella Detroit degli anni ’50, segue la storia di una banda composta da tre piccoli criminali a cui viene affidato un incarico apparentemente semplice: rubare un documento. Nel momento in cui il piano non va come previsto, mentre il trio si mette sulle tracce della persona che li ha ingaggiati per comprenderne il vero scopo finale, si trova ad affrontare una città in cambiamento per via delle questioni razziali. Disponibile in streaming dal 15 al 21 settembre 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di No Sudden Move.

Una femmina

Proseguiamo con Una femmina, film diretto da Francesco Costabile che racconta la storia di Rosa (Lina Siciliano), una giovane dal carattere ribelle che vive con la nonna e lo zio in un paesino calabrese. Quando un trauma proveniente dal passato irrompe nel suo presente, la ragazza si rende conto quanto esso sia legato alla morte di sua madre. In tutti questi anni ha covato rabbia, data dall’assenza dl genitore, ma soprattutto da quello che sembra un futuro già deciso. Ora che questo trauma è tornato a galla per sconvolgere la sua vita, la sua collera, che inizialmente sfociava nella ribellione, ha bisogno di altro per essere placata: di cercare una personale vendetta di sangue. Vendicarsi, però, significa tradire la propria famiglia: e quando la famiglia appartiene alla ‘Ndrangheta, ogni scelta giudicata “sbagliata” può rivelarsi mortale. Disponibile in streaming dal 17 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una femmina.

The Flash (Premiere)

Chiudiamo le principali novità Infinity+ di settembre 2023 lato film con The Flash, diretto da Andy Muschietti. Barry Allen, ossia Flash (Ezra Miller), è un supereroe dotato di una velocità supersonica che sa usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro. Deciso a cambiare il passato per salvare sua madre, finisce per cambiare di conseguenza il futuro. Barry si ritrova così intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon), tornato per distruggere il pianeta. Capisce subito di aver alterato talmente tanto il tempo e l’universo che non si vedono supereroi all’orizzonte che potrebbero aiutarlo a fermare Zod. Con sua grande sorpresa si imbatte in Batman (Michael Keaton), seppur in una versione completamente diversa da quella che conosce lui. Riuscirà a convincere quest’ultimo a tornare in battaglia per salvare il mondo e ripristinare il vecchio futuro? Potete scoprirlo dal 29 settembre al 5 ottobre 2023 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Flash.

Altri film da vedere su Infinity+ a settembre 2023

A star is born – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Baby boss – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 IT – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Annabelle – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Annabelle 2: Creation – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 La Llorona: le lacrime del male – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 L’evocazione – The Conjuring – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 The Conjuring – Il caso Enfield – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 The Nun: la vocazione del male – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Pets – Vita da animali – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Ready Player One – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Sing – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Una notte da leoni – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Una notte da leoni 2 – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Una notte da leoni 3 – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 300 – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Contagion – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 King Arthur: il potere della spada – 1° settembre 2023

– 1° settembre 2023 Ghost – Fantasma – 2 settembre 2023

– 2 settembre 2023 Ted – 9 settembre 2023

– 9 settembre 2023 Ted 2 – 9 settembre 2023

– 9 settembre 2023 Tonno spiaggiato – 10 settembre 2023

– 10 settembre 2023 Doppio amore – 13 settembre 2023

– 13 settembre 2023 Memorie di un assassino – 14 settembre 2023

– 14 settembre 2023 La mummia – 19 settembre 2023

– 19 settembre 2023 Mortal Kombat – dal 22 al 28 settembre 2023 (Premiere)

– dal 22 al 28 settembre 2023 (Premiere) La famiglia Belier – 23 settembre 2023

– 23 settembre 2023 Il ragazzo che diventerà re – 24 settembre 2023

– 24 settembre 2023 40 sono i nuovi 20 – 27 settembre 2023

– 27 settembre 2023 Vita da giungla: alla riscossa! – Il film – 30 settembre 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono previste novità per quanto riguarda la serie TV, ad eccezione delle nuove puntate settimanali delle serie lanciate i mesi precedenti. In particolare proseguono gli episodi della quarta stagione di Bob Hearts Abishola (fino al 22 settembre 2023), della settima stagione di Riverdale e della quinta stagione di All American. Se non siete interessati a queste ultime potete sempre consolarvi con la grande quantità di film di questo mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a settembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

