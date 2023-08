Cosa vedere tra le novità Disney+ di settembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese di fine estate accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a settembre 2023

Film in uscita su Disney Plus

La Sirenetta (original)

Apriamo subito col botto le novità Disney+ di settembre 2023 con La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d’animazione diretta da Rob Marshall, tanto chiacchierata in questi ultimi mesi. Racconta la storia di Ariel (Halle Bailey), una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric (Jonah Hauer-King). Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula (Melissa McCarthy), che le dà la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma: la cosa metterà però in pericolo non solo la corona di suo padre, ma anche la vita di Ariel stessa. Disponibile in streaming dal 6 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Sirenetta.

Nessuno ti salverà (v.o.) (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Nessuno ti salverà, pellicola originale scritta e diretta da Brian Duffield con protagonista Kaitlyn Dever. Brynn Adams è una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma sempre speranzosa, trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato. Un thriller psicologico e fantascientifico targato 20th Century Studios. Il film è disponibile in lingua originale con sottotitoli dal 22 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nessuno ti salverà.

Serie TV da vedere su Disney+

Italia’s Got Talent

Una delle novità Disney+ più attese di questo mese di settembre 2023 è senza dubbio la nuova edizione di Italia’s Got Talent, che per la prima volta approda in esclusiva su una piattaforma streaming. Il popolare talent show è condotto da Aurora (che ha debuttato proprio nello show del 2019) e Fru dei The Jackal, che porteranno la loro simpatia e la loro ironia sul palco. Quest’anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancati agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e all’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Nei nuovi episodi, disponibili ogni settimana, si scopriranno cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente, dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Lo show originale è stato creato nel 2006 ed è stato adattato in 72 Paesi: attualmente è in onda in 33 Paesi con ottimi risultati di ascolto. Disponibile in streaming dal 1° settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

I Am Groot – stagione 2 (original)

Da non perdere la seconda stagione di I Am Groot, divertente serie di corti animati che vede protagonista Baby Groot, l’alberello dispettoso che torna a combinare guai. Questa volta, a bordo delle astronavi dei Guardiani, si ritrova a esplorare l’universo e oltre trovandosi faccia a faccia con nuove e colorate creature e ambientazioni. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot nella versione originale in questi cinque nuovissimi cortometraggi. Kirsten Lepore, sceneggiatrice e regista della prima stagione, ritorna nelle stesse vesti per la seconda. Disponibile in streaming dal 6 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di I Am Groot.

Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali

Su Disney+ approda questo mese una nuova serie firmata National Geographic, Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali. Bertie Gregory viaggia in tutto il mondo per mostrare, come mai prima d’ora, la vita quotidiana di animali straordinari. Armato di tecnologie all’avanguardia, insieme al suo team sfida condizioni estreme per raccontare le minacce che questi animali devono affrontare. La serie mostra tutti i momenti che Bertie e la sua squadra devono fronteggiare, adattandosi a una fauna imprevedibile in ambienti remoti dove le riprese raramente vanno come previsto. Disponibile in streaming dal 13 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali.

The Other Black Girl (v.o.)

Da guardare anche The Other Black Girl, serie TV basata sull’omonimo romanzo di Zakiya Dalila Harris del 2021. Nella Rogers, assistente editoriale di 26 anni, è stanca di essere l’unica ragazza di colore della sua azienda, la Wagner Books, quindi è entusiasta quando Hazel viene assunta. Ma non appena quest’ultima inizia ad avere successo, Nella si allontana e scopre che qualcosa di sinistro sta accadendo nell’azienda. Anche questo contenuto viene proposto solo in lingua originale con sottotitoli. Disponibile in streaming dal 13 settembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Other Black Girl.

I Griffin – stagione 20

Da non perdere tra le novità Disney+ la ventesima stagione completa de I Griffin, popolarissima e dissacrante serie animata ideata da Seth MacFarlane. Dopo la chiusura nel 2003 lo show venne recuperato nel 2005, e da allora non si è più fermato. Arrivano le nuove avventure che vedono protagonisti Peter, la moglie Lois, i figli Chris, Meg e Stewie e il cane Brian, alle prese con situazioni esilaranti e umorismo demenziale. Si tratta attualmente della penultima stagione, visto che è già andata in onda la ventunesima. Disponibile in streaming dal 27 settembre 2023.

The Kardashians – stagione 4

Chiudiamo le principali novità Disney+ di settembre 2023 con la quarta stagione di The Kardashians, reality show che racconta le vicende di una delle famiglie più celebri della TV americana. Le telecamere sono tornate e offrono accesso alla vita personale e privata di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Dalle seconde opportunità ai nuovi inizi e alle benedizioni inaspettate, continueranno a rivelare i propri segreti, ricordando che la parte più bella della vita è la famiglia. Disponibile in streaming dal 28 settembre 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di The Kardashians.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Justified: City Primeval – 6 settembre 2023

– 6 settembre 2023 Lang Lang suona Disney (speciale) – 15 settembre 2023

(speciale) – 15 settembre 2023 This Fool (stagione 2, versione originale sottotitolata) – 27 settembre 2023

Durante il mese continueranno ad arrivare nuovi episodi settimanali delle serie TV più amate, come Only Murders in The Building, Bleach: Thousand-Year Blood War e Futurama.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

