Una settimana ricca di novità per Logitech che, dopo l’annuncio di ieri relativo alle nuove periferiche gaming Logitech G, presenta anche un aggiornamento per due periferiche molto note e amate, parliamo della linea Pebble che si arricchisce con la una nuova tastiera Pebble Keys 2 K380s e il Pebble Mouse 2 K350s. La linea Pebble del produttore è caratterizzata da linee semplici e piacevoli; si tratta di periferiche rivolte a chi non ha particolari esigenze in termini di prestazioni, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla qualità e all’affidabilità tipica dei prodotti Logitech, in questo caso ancora più “ecologiche” vista l’alta percentuale di plastiche riciclate adoperate nella fase di produzione.

Le periferiche Logitech Pebble 2 puntano tutto sulla sostenibilità

Il punto forte delle nuove periferiche Logitech Pebble Keys 2 K380s e Pebble Mouse 2 K350s è rappresentato proprio dalla particolare attenzione all’ecosostenibilità. Il produttore assicura che la tastiera Pebble Keys 2 K380 è realizzata con non meno del 49% di plastica riciclata, percentuale che sale addirittura al 58% quando parliamo del mouse K350s. Tra le novità introdotte da Logitech su questa combo spicca poi il pulsante centrale del mouse, personalizzabile a nostro piacimento con app o emoji che possono essere anche duplicate sulla tastiera; Logitech Pebble Keys K380s da parte sua offre una digitazione molto silenziosa e insieme al mouse può essere utilizzata sia su Windows che su Mac.

Logitech offre i nuovi prodotti in combo, ma è possibile anche acquistare la tastiera singolarmente, il tutto in cinque colorazioni diverse: bianco, blu, rosa, grafite e sabbia; a seguire vi proponiamo le caratteristiche tecniche di rilievo del kit.

Logitech Pebble 2 Combo Tastiera/Mouse – Caratteristiche

Dimensioni Mouse 106,7×58,7×26,8 millimetri

Peso Mouse 76 grammi

Dimensioni tastiera 279 x 124 x 16 mm

Peso tastiera 415 grammi

Realizzati in plastica riciclata almeno al 49-58%

Multi-device pairing

Mouse a sensore ottico da 400-4000 DPI

Mouse a tre pulsanti con pulsante centrale personalizzabile via Logi Options+

Tecnologia Silent Touch Technology per la riduzione del rumore dei click

Tastira con tasti speciali (cerca, emoji, desktop, screenshot ecc)

Tasti personalizzabili con Logi Options+

Connettività Bluetooth o con Logi Bolt USB receiver (incluso)

Portata wireless 10 metri

2 Batterie AAA per la tastiera K380s (durata 36 mesi)

1 Batteria AA per il mouse K350s (durata 24 mesi)

Pulsanti On/Off e indicatori di stato

Garanzia 1 anno

Riguardo i prezzi infine, la combo Logitech Pebble 2 si può già acquistare su Amazon a 89,99 euro (vedi offerta), se vi interessa solo la tastiera invece il costo scende a 58,99 euro (link Amazon).

