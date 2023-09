Logitech G, branchia di Logitech specializzata nella produzione di periferiche per PC destinate al gaming, ha appena annunciato due importanti aggiornamenti del proprio catalogo che sicuramente non passeranno inosservati ai gamer più esigenti. Parliamo del mouse Logitech G PRO X Superlight 2, erede del tanto amato G PRO X Superlight, e della tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed, due periferiche ad altissime prestazioni pensate per chi fa del gaming la propria professione e non vuole scendere a compromessi quando si tratta di reattività, precisione ed ergonomia. Si tratta di un annuncio molto importante per l’azienda, soprattutto se pensiamo al successo che hanno avuto i modelli precedenti; la stessa Logitech, attraverso il responsabile della divisione eSports, Brent Barry, dichiara in merito:

La nuova offerta della serie PRO rappresenta una collezione di prodotti puri e senza compromessi, progettati per le massime prestazioni dei professionisti di eSport d’élite e dei giocatori più competitivi che giocano al massimo del potenziale. Questi prodotti esemplificano il nostro impegno a superare i limiti di prestazioni, velocità e affidabilità, cosa resa possibile solo attraverso il nostro processo di progettazione collaborativo pluriennale con atleti professionisti di eSport. I partner ci aiutano a progettare, sviluppare e testare i nostri prodotti, garantendo che offrano il massimo livello di prestazioni, qualità e innovazione all’avanguardia.

Logitech G PRO X Superlight 2 e G PRO X TKL Lightspeed sono il top per chi gioca da PC

Come avvenuto per i prodotti di precedente generazione, le soluzioni Logitech G nascono dalla diretta collaborazione con i giocatori professionisti, quelli che per intenderci riescono a percepire la minima esitazione in una periferica di input; in questi casi pochi millisecondi possono fare la differenza tra vincere e perdere, quindi l’ottimizzazione deve essere perfetta, in tutte le sue componenti. Partiamo dal mouse wireless Logitech G PRO X Superlight 2, una vera scheggia che porta il gaming su un altro livello; a bordo troviamo i nuovi switch ibridi LightForce (ottico/meccanici) che cercano di combinare al meglio la velocità di uno switch ottico con la precisione di uno meccanico.

Il cuore di questo mouse è il sensore Hero 2 che vanta un sistema dual-array ad altissima precisione con una risoluzione che arriva a 32.000 DPI, il polling-rate invece è di 2.000 Hz; la periferica pesa appena 60 grammi e monta piedini in PTFE, mentre non manca la classica porta USB-C per la ricarica con un’autonomia dichiarata da Logitech in 95 ore.

Caratteristiche tecniche Logitech G PRO X Superlight 2

Dimensioni 125 x 63,5 x 40 mm

Peso 60 g

Tecnologia wireless LIGHTSPEED

Switch ibridi LIGHTFORCE

Memoria integrata

Piedini in PTFE senza additivi

5 pulsanti

Sensore HERO 25K

Risoluzione 100 – 32.000DPI

Massima accelerazione >40 G (Testato su Logitech G240 Gaming Mouse Pad)

Massima velocità > 500 IPS (Testato su Logitech G240 Gaming Mouse Pad)

Polling-rate 2000 Hz (0,5 ms)

Microprocessore ARM a 32 bit

Autonomia 95 ore

Movimento costante: 95 ore

Colorazioni nero, bianco, rosa

Passiamo poi alla tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed che, al pari del fratello PRO X Superlight 2 visto sopra, punta ai giocatori più esigenti in fatto di prestazioni e precisione. Come ci evince dalla sigla, si tratta di una tastiera dal design compatto, tenkeyless per essere precisi, ovviamente programmabile e gestibile nelle sue varie funzionalità col software proprietario Logitech. Oltre ai tasti programmabili, questa tastiera può montare tre tipologie di switch a scelta: Tactile Switches (GX Brown), Linear Switches (GX Red) o Clicky Switches (GX Blue).

A bordo non manca la tecnologia wireless Lightspeed e l’illuminazione RGB con LightSync, controlli multimediali dedicati e rotella del volume; la connessione al PC avviene tramite Bluetooth o via cavo (adattatore USB-C a USB-A incluso), senza dimenticare i copritasti PBT dual-shot.

Caratteristiche tecniche Logitech G PRO X Superlight 2

Dimensioni 34 x 352 x 150 mm

Design senza tastierino numerico

Illuminazione LIGHTSYNC RGB

Profili di illuminazione integrati

Cavo per ricarica e trasferimento dati staccabile

Frequenza di aggiornamento di 1 ms

Durata della batteria (ricaricabile) fino a 50 ore

Raggio d’azione wireless fino a 10 metri

Colorazioni nero, bianco, rosa

Disponibilità e prezzi

Il mouse Logitech G PRO X Superlight 2 è già disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 179 euro, in preordine anche su Amazon a 169 euro (vedi link offerta); la tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed invece costa 239,99 euro e al pari del mouse si può preordinare anche Amazon (vedi offerta).

