Nelle scorse ore Tesla ha abbassato di nuovo i prezzi delle sue auto. Per la terza volta il listino delle auto dell’azienda di Elon Musk subisce un’importante revisione al ribasso, dopo i tagli di gennaio e quelli effettuati a inizio marzo. Stavolta le vetture a beneficiare dei nuovi sconti sono soprattutto i modelli più costosi; la versione di base del modello più economico di Tesla, la Model 3, non ha subito ulteriori ribassi. Si sfiorano gli 11 mila euro, ma ecco tutti i dettagli.

I nuovi prezzi delle Tesla in Italia

Partiamo proprio dalla Tesla Model 3, auto che a breve sarà rinnovata con un modello restyling di cui sono emersi alcuni dettagli proprio nelle scorse ore. Nella fattispecie CochesSpias, leaker di automobili, ha condiviso una foto che mostrerebbe proprio la nuova Model 3 2024 in versione aggiornata, con un frontale dotato di nuovi gruppi ottici e un paraurti ridisegnato, benché privo di loghi.

Chiusa questa parentesi, torniamo ai ribassi dei prezzi delle Tesla. La Model 3, pur lasciando invariato il prezzo della versione Standard, che le permette tuttavia di rientrare negli incentivi italiani, subisce i seguenti deprezzamenti:

la trazione posteriore costa ancora 41.490 euro (57.490 euro prima dei ribassi di gennaio 2023)

(57.490 euro prima dei ribassi di gennaio 2023) la Long Range ora costa 48.990 euro invece di 52.990 (4.000 euro in meno; a gennaio costava 64.490 euro);

invece di 52.990 (4.000 euro in meno; a gennaio costava 64.490 euro); la Performance ora costa 53.990 euro invece di 59.990 euro (6.000 euro in meno; a gennaio costava 67.490 euro).

Scendono i prezzi delle tre versioni di Tesla Model Y, specialmente il modello più costoso e potente. Ecco il nuovo listino:

la trazione posteriore costa 46.990 euro invece di 47.970 euro (980 euro in meno; 49.990 euro a gennaio);

invece di 47.970 euro (980 euro in meno; 49.990 euro a gennaio); la Long Range costa 53.990 euro invece di 54.970 (980 euro in meno; 65.990 euro a gennaio);

invece di 54.970 (980 euro in meno; 65.990 euro a gennaio); la Performance ora costa 59.990 euro invece di 63.990 (4.000 euro in meno, a gennaio costava 71.990 euro).

Ribassi anche per le più costose Tesla Model S e Model X, auto che godono degli sconti più importanti. Sia le versioni Palladium che le Plaid scendono di ben 10.980 euro, per un listino italiano così composto:

Model S Palladium costa 105.990 euro invece di 116.970;

invece di 116.970; Model S Plaid costa 130.990 euro invece di 141.970;

invece di 141.970; Model X Palladium costa 114.990 euro invece di 125.970;

invece di 125.970; Model X Plaid costa 134.990 euro invece di 145.970.

Dunque, una politica molto aggressiva da parte di Tesla che si ripete per la terza volta in pochi mesi. Ad oggi ancora non c’è stata una risposta simile da parte degli altri costruttori di auto, in un mercato che anno dopo anno diventa sempre più competitivo alla luce dei grandi cambiamenti attesi nei prossimi anni. Maggiori informazioni le trovate nel sito web di Tesla, che già riporta il listino italiano aggiornato.

