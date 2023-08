Ci sono le Plaid di Tesla (soprattutto la Model S per le mere prestazioni) e le prossime versioni Sapphire di Lucid Motors, che a partire da Air diventano delle alternative un po’ più costose e lussuose del modello più veloce prodotto dalla casa automobilistica di Elon Musk.

Nella giornata di oggi Lucid ha annunciato infatti le specifiche e i dettagli completi della versione che arriverà su strada di Air Sapphire, una supercar elettrica da oltre 1.200 cavalli annunciata un anno fa che debutterà sul mercato statunitense a breve. Il costruttore ha annunciato che la produzione effettiva incomincerà a settembre, con le consegne negli USA che seguiranno subito dopo. Per gli altri mercati, compreso il nostro, ancora non ci sono informazioni precise, ma intanto, scopriamo i dettagli di una delle auto elettriche più attese e veloci mai prodotte.

Lucid Air Sapphire nei numeri: prestazioni, autonomia e prezzo

Di Lucid Air Sapphire, la casa costruttrice californiana, condivise buona parte delle caratteristiche tecniche ed estetiche circa un anno fa, con tanto di immagini, prezzi e altre informazioni chiave. Ma già in quell’occasione veniva specificato che la produzione sarebbe partita l’anno seguente, momento che, seppur con un po’ di ritardo, è quasi arrivato.

Con un comunicato stampa pubblicato oggi ad anticipare il debutto su strada previsto per le prossime settimane, Lucid Motors svela così i dettagli che mancavano del suo bolide a batteria, una supercar elettrica di lusso che rientra nel segmento delle sedan (cioè delle berline). Essendo una sportiva, nonostante le porte in più, è tuttavia bassa e larga, molto simile alla citata controparte di casa Tesla, la Model S, ma ben più lussuosa e pregiata come ricorda il prezzo di listino di 249 mila dollari.

Lucid Air Sapphire è un’auto elettrica sportiva capace di coprire con una singola ricarica circa 687 km (autonomia stimata dall’EPA, il test statunitense Environmental Protection Agency), un valore notevole per una macchina ad alte prestazioni mossa da tre motori elettrici sviluppati internamente capaci di produrre complessivamente ben 1.234 cavalli e 1.430 Nm di coppia massima.

Numeri simili, secondo i dati condivisi oggi, le garantiscono di scattare da 0 a 60 mph (circa 96,5 km/h) in appena 1,89 secondi e di percorrere un quarto di miglio in 8,95 secondi con passaggio a 254 km/h; la velocità massima dichiarata è di 205 mph (circa 330 km/h). A titolo informativo, Tesla per Model S Plaid (la versione più potente e più veloce in gamma) dichiara 1,99 secondi per scattare da 0 a 60 mph, 9,23 secondi per coprire un quarto di miglio con velocità di uscita di 249 km/h, un’autonomia di 600 km con una ricarica secondo il ciclo WLTP e una velocità massima di 200 mph (circa 322 km/h).

Comunque, essendo un’auto elettrica pensata espressamente per essere utilizzata anche nella quotidianità, Lucid Air Sapphire può contare su varie modalità di guida per adattarsi alle diverse condizioni, modalità che modificano il comportamento di sospensioni, sterzo, freni, potenza di picco, coppia, controlli termici, oltre al controllo dinamico della trazione (torque vectoring): Smooth, Swift, Sapphire e Track, la più estrema che include altre tre modalità secondarie (Dragstrip, Hot Lap ed Endurance) per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Per il resto, fra le particolarità di Lucid Air Sapphire ricordiamo i freni carboceramici con dischi da 420 e da 390 mm abbinati a pinze a 10 e a 4 pistoncini (per l’asse anteriore e posteriore, rispettivamente), un software esclusivo capace di controllare gli ammortizzatori, la stabilità il servofreno e il servosterzo elettrico EPS, i cerchi Aero Sapphire da 20 pollici all’anteriore e da 21″ al posteriore abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, il sistema di ricarica ultrarapido a 900V+, un cockpit da 34 pollici con interfaccia Lucid UX compatibile con aggiornamenti software OTA e abbinato a un sistema audio dotato di 21 altoparlanti e che supporta l’audio surround Dolby Atmos.

Gli altri dettagli sono reperibili nel comunicato stampa relativo, dove Lucid Motors annuncia che Air Sapphire verrà prodotta in serie a partire da settembre, con consegne che seguiranno subito dopo. Questo per quel che riguarda il mercato statunitense, mentre per quello italiano ed europeo bisognerà pazientare ancora le eventuali informazioni su prezzi e disponibilità.

