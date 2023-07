Le indiscrezioni suggeriscono da tempo che il colosso di Cupertino sta lavorando su una nuova generazione di Apple Watch Ultra che utilizza un display con tecnologia microLED.

Ad aprile l’analista specializzato in ambito display Ross Young ha suggerito che un Apple Watch Ultra con display microLED sarebbe stato lanciato non prima della seconda metà del 2025, piuttosto che alla fine del 2024 come da precedenti indiscrezioni, mentre ora sembra che questo dispositivo indossabile abbia subito un altro ritardo.

Apple Watch Ultra con display microLED verrebbe lanciato nel 2026

Secondo la società di ricerche di mercato Trendforce, l’Apple Watch Ultra di nuova generazione sarebbe stato nuovamente rinviato e quindi sarebbe improbabile che venisse lanciato prima del primo trimestre del 2026 a causa di problemi relativi agli elevati costi di produzione.

Secondo quanto riferito, negli ultimi dieci anni Apple avrebbe investito più di un miliardo di dollari nello sviluppo interno della tecnologia microLED nel tentativo di ridurre la sua dipendenza da Samsung Display, tuttavia Apple non avrebbe ancora risolto i problemi relativi agli elevati costi di produzione, il che impedirebbe alla società di procedere alla fase di produzione di massa.

L’attuale ‌Apple Watch Ultra‌ utilizza la tecnologia OLED standard, mentre MicroLED offre molti dei vantaggi di OLED insieme ad alcuni miglioramenti.

Rispetto alla tecnologia a LED, microLED è molto più efficiente dal punto di vista energetico e probabilmente aumenterebbe notevolmente la durata della batteria su ‌Apple Watch Ultra‌ e altri dispositivi che adotteranno la tecnologia in futuro.

Inoltre la tecnologia microLED ha un rischio minore di burn-in dello schermo ed è potenzialmente più longeva, in più migliora il contrasto e i tempi di risposta e anche i colori sono più fedeli e vividi.

Si vocifera che Apple abbia in programma di portare la tecnologia microLED anche su iPhone e altri suoi dispositivi in ​​futuro, ma la strada potrebbe essere ancora lunga e piena di insidie per l’azienda.

