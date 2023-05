Huawei, il gigante cinese delle telecomunicazioni e della tecnologia, pochi giorni fa ha presentato al mondo la serie Huawei Watch 4 (insieme a tanti altri prodotti), la sua ultima innovazione nel settore degli indossabili. A qualche giorno dal lancio, questi nuovi smartwatch promettono di portare il monitoraggio del benessere e della salute a un livello superiore, grazie all’introduzione di una rivoluzionaria funzione di valutazione del rischio di glicemia alta.

In un’epoca in cui l’attenzione alla salute personale è sempre più importante, questa novità rappresenta un passo significativo verso un approccio più olistico e preventivo nella gestione del nostro benessere quotidiano. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere su questa innovazione nel mondo degli indossabili e come potrebbe cambiare il modo in cui monitoriamo e affrontiamo le sfide legate alla glicemia alta.

Huawei Watch 4 è capace di monitorare la glicemia

Huawei ha recentemente annunciato una grande novità per la sua nuova serie di smartwatch, Huawei Watch 4 (presente nell’immagine di copertina). Il CEO di Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong, ha confermato che questi nuovi dispositivi saranno dotati di una tecnologia di valutazione del rischio di iperglicemia, ovvero dell’alto livello di glucosio nel sangue.

L’iperglicemia è un problema di salute molto diffuso, che può derivare dalla carenza di insulina o dall’incapacità dell’organismo di utilizzarla correttamente. La presenza di una funzione di monitoraggio del rischio di iperglicemia negli smartwatch Huawei rappresenta, quindi, un importante passo avanti nel campo delle tecnologie indossabili dedicate alla salute.

Il progetto Huawei Health, attivo dal 2013, ha collaborato con numerose istituzioni mediche per sviluppare questa innovativa funzione. Attraverso l’analisi di oltre 100.000 ore di monitoraggio e più di 800.000 dati sulla glicemia, Huawei è riuscita a creare un algoritmo di analisi dell’iperglicemia, basato su vari parametri, tra cui la frequenza cardiaca e le caratteristiche delle onde del polso.

Il CEO di Huawei ha sottolineato che l’obiettivo dell’azienda è quello di “utilizzare prodotti più intelligenti e una ricerca sanitaria più professionale per aiutare tutti a mantenere la prima linea di difesa della salute”. Tuttavia, a tal proposito è importante ricordare che gli smartwatch non sono dispositivi medici e i dati di misurazione e i risultati ottenuti vanno considerati solo come riferimento e non come base per la diagnosi e il trattamento.

Per utilizzare la funzione di valutazione del rischio di iperglicemia, gli utenti dovranno partecipare alla ricerca sulla salute della glicemia avviata da un istituto medico professionale di terze parti. Questo programma non è consentito a utenti di età inferiore ai 18 anni, a persone affette da diabete di tipo I, diabete gestazionale e altri tipi particolari di diabete.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, al momento non si hanno tanti dettagli. Ciò che è stato reso noto è che l’interfaccia utente degli smartwatch Huawei Watch 4 mostrerà il nome della funzione “valutazione del rischio di iperglicemia” e l’etichetta corrispondente del livello di rischio, ad esempio “rischio medio”. Inoltre, saranno presenti segni del rischio e suggerimenti su cosa evitare per prevenire l’aumento del rischio di iperglicemia, come l’assunzione eccessiva di diete ad alto contenuto di zuccheri, oli e grassi. Come ribadito poco fa, è importante tenere a mente che si tratta di dati non assoluti e, di conseguenza, vanno comunque analizzati con un medico specializzato.

Disponibilità della funzione solo in Cina (per ora)

Con questa funzione, Huawei si pone un passo avanti rispetto ai suoi concorrenti nel mercato degli smartwatch, come Apple, che sta ancora lavorando allo sviluppo di una tecnologia per la misurazione della glicemia, ma non ha ancora rilasciato alcuna novità in merito. I rapporti più recenti suggeriscono che potrebbe volerci ancora diversi anni prima che Apple possa introdurre una funzione simile nei suoi dispositivi.

Per quanto riguarda la disponibilità della nuova serie Huawei Watch 4, l’azienda ha recentemente lanciato i dispositivi per il mercato globale, tuttavia, la funzione di valutazione del rischio di iperglicemia è stata annunciata solo per il mercato cinese al momento. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’azienda è ancora in fase di ricerca e vuole raccogliere feedback dagli utenti per migliorare ulteriormente la funzione di valutazione della glicemia sui suoi dispositivi. È del tutto lecito aspettarsi che, una volta terminata la fase di test iniziale, questa nuova funziona venga estesa in più Paesi, tra cui anche l’Italia.

