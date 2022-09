L’Amazon Prime Day 2022 si è tenuto il 12 e il 13 luglio scorsi con tantissime offerte per tutti i gusti, sulla tecnologia e non solo, e sappiamo già che il Black Friday e il Cyber Monday di quest’anno saranno rispettivamente venerdì 25 novembre e lunedì 28 novembre. A quanto sembra non dovremo attendere così a lungo per altre giornate di grandi offerte su Amazon, perché spuntano sempre maggiori conferme della volontà da parte del colosso di lanciare un secondo Prime Day, questa volta durante il periodo autunnale.

Dovrebbe essere in arrivo un altro Amazon Prime Day: vediamo quando

Le prime indicazioni su un Amazon Prime Day autunnale sono arrivate ancora prima dell’apertura dell’evento estivo, che si è tenuto a metà luglio e che ha tenuto “impegnati” tutti con 48 ore (e più) di offerte su tantissimi prodotti. Come sicuramente ricorderete, durante il 2021 l’evento è stato proposto durante il mese di giugno, mentre nell’anomalo (sotto tanti punti di vista) 2020 abbiamo visto un Prime Day posticipato al 13 e 14 ottobre a causa della pandemia.

Proprio queste date potrebbero essere vicine a quelle del secondo Amazon Prime Day di quest’anno, che potrebbe tenersi in autunno (anche se in questo caso in modo non “esclusivo”, visto il precedente appuntamento estivo). In base a quanto sappiamo, l’evento potrebbe essere stato fissato per il 12 e 13 ottobre 2022, anche se vi invitiamo a prendere le date precise con un po’ di cautela. Mancherebbe dunque meno di un mese al Prime Day autunnale, e ci aspettiamo un annuncio ufficiale da parte di Amazon nei prossimi giorni: solitamente il colosso dell’e-commerce rivela la data solo qualche settimana prima dell’evento.

Se l’indiscrezione si rivelasse corretta, avremo quindi un vero autunno di fuoco per quanto riguarda le offerte su Amazon: avremmo una settimana centrale di ottobre ricchissima di sconti su migliaia di prodotti con il nuovo Prime Day, e a poco più di un mese di distanza Black Friday e Cyber Monday a precedere le Offerte di Natale, che partono solitamente a inizio dicembre. Ci sarà sicuramente l’occasione giusta per fare o farsi un regalo, anche in previsione del periodo natalizio.

Vi ricordiamo che, contrariamente alle proposte del Black Friday, del Cyber Monday e delle Offerte di Natale, gli sconti dell’Amazon Prime Day sono sempre riservati agli abbonati Prime. A partire proprio da oggi, 15 settembre 2022, l’abbonamento è aumentato di prezzo in vari Paesi, Italia compresa: si passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, o da 36 a 49,99 euro all’anno; anche il piano dedicato agli studenti aumenta e passa da 1,99 a 2,49 euro al mese oppure da 18 a 24,95 euro all’anno. Oltre a permettere l’accesso alle offerte dei Prime Day, l’abbonamento include consegne gratuite, consegne in 1 ora (in alcune città), i contenuti in streaming di Amazon Prime Video (come la nuova e attesissima serie TV de Il Signore degli Anelli) e Amazon Music (con 2 milioni di brani), Twitch Prime, spazio illimitato per le foto su Amazon Photos e altri vantaggi.

Continuate a seguirci per ulteriori indicazioni su questo probabile secondo Amazon Prime Day dell’anno: nell’attesa, se volete approfittarne per portarvi avanti e abbonarvi ad Amazon Prime potete seguire questo link.

