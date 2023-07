Da poche ore, Apple ha avviato il rilascio delle nuove beta 4 per sviluppatori (già stasera potrebbero arrivare le beta pubbliche) per tutti i sistemi operativi di nuova generazione, mobili e non, ovvero iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma, watchOS 10 e tvOS 17.

Dall’analisi del codice della beta 4 di iOS 17 e iPadOS 17 è emerso che il team di sviluppo sarebbe al lavoro per implementare la Modalità Gioco, una nuova funzionalità di macOS 14 Sonoma, anche all’interno del sistema operativo per iPhone e iPad, con l’obiettivo finale di migliorare le performance di gioco sui propri dispositivi mobili per recuperare terreno sul rivale di sempre, ovvero Android. Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa è la “Modalità Gioco” di macOS 14 Sonoma

In concomitanza con tutti gli altri sistemi operativi di nuova generazione, durante il keynote di apertura della WWDC23, Apple ha presentato macOS 14 Sonoma, la prossima versione del sistema operativo macOS che attualmente sta vivendo il suo percorso di sviluppo (come anticipato in apertura, siamo alla beta 4).

Tra le novità annunciate in fase di presentazione, è saltata all’occhio la nuova Modalità Gioco, una funzionalità pensata appositamente per i videogiocatori e, più in generale, per aumentare l’appetibilità del sistema operativo anche sotto questo punto di vista.

La modalità offre un’esperienza di gioco ottimizzata con frame rate più fluidi e costanti: quando viene attivata, lato risorse, garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU (diminuisce le risorse destinate alle attività in background); inoltre, riduce notevolmente la latenza audio con gli AirPods e l’input lag con i controller di gioco più diffusi; inoltre, è pensata per funzionare con qualsiasi videogame, inclusi tutti i giochi per Mac recenti e in arrivo.

Sempre in ambito gaming, il team di sviluppo sta proseguendo i lavori legati a Metal 3 per portare sempre più titoli sui computer Mac, semplificando la conversione dei videogame da altre piattaforme; è arrivato anche un nuovo kit per il game porting che riduce il tempo di sviluppo complessivo (a pochi giorni).

Qualora siate interessati, la scorsa settimana abbiamo pubblicato un approfondimento dedicato al nuovo macOS 14 Sonoma, utile per scoprire tutte le novità e come installare la beta pubblica, disponibile da un paio da settimane.

La “Modalità Gioco” potrebbe sbarcare su iOS 17 e iPadOS 17

L’introduzione su cosa fosse la Modalità Gioco di macOS 14 Sonoma era doverosa perché, dal codice sorgente della beta 4 di iOS 17 e iPadOS 17 (via 9to5Mac), è emerso che il team di sviluppo starebbe lavorando per portare anche sul sistema operativo per iPhone e iPad tale funzionalità.

Nello specifico, pare che alcuni framework utilizzati per controllare la funzionalità su macOS siano stati aggiunti al codice sorgente delle ultime versioni in anteprima di iOS 17 e iPadOS 17. Vanno comunque tenuti in considerazione due aspetti: il primo, banale per chi ha familiarità con i sistemi operativi di casa Apple, è che iOS e macOS condividono molte porzioni di codice (per via delle universal apps); il secondo è che la funzionalità non è ancora stata annunciata per iPhone e iPad (e quindi potrebbe essere in fase di test).

L’obiettivo finale del colosso di Cupertino è quello di migliorare le performance di gioco sui suoi iPhone e iPad per recuperare terreno sul rivale di sempre Android, rendendo i propri dispositivi mobile delle vere e proprie console portatili, compatibili con controller di terze parti e con la latenza audio ridotta al minimo quando si utilizzano le AirPods.

In fin dei conti la “base” dei chip che alimentano gli iPhone e iPad più recenti è comune con quella dei chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2 che alimentano i Mac più recenti.

Quando arriverà la funzionalità su iOS 17 e iPadOS 17?

Con le prossime release in anteprima di iOS 17 e iPadOS 17 o, alla peggio, durante i cicli di sviluppo intermedi che seguiranno il primo rilascio in forma stabile dei nuovi sistemi operativi (atteso per settembre), potrebbero emergere nuovi dettagli sui lavori in corso per portare la Modalità Gioco su iOS e iPadOS.

È comunque doveroso sottolineare che, spesso e volentieri, le novità testate (o nascoste) durante i cicli di sviluppo (intermedi e non) potrebbero non arrivare effettivamente sul software stabile, venendo scartate.

Le stringhe di codice suggeriscono che qualcosa si stia muovendo: solo il tempo, però, ci dirà quando (e se) vedremo la Modalità Gioco anche su iPhone e iPad.

