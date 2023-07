Ulteriori dettagli sulla tanto attesa PlayStation 5 Slim di Sony sono emersi durante il processo in corso che riguarda l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Un documento trapelato indica un prezzo di vendita previsto di 399 dollari, lo stesso della PlayStation 5 Digital Edition già disponibile sul mercato, e una data di uscita prevista per quest’anno. Andiamo a vedere i dettagli del documento trapelato.

Un documento suggerisce l’arrivo della PlayStation 5 Slim entro la fine di quest’anno

Secondo il documento (che trovate più sotto), la PS5 Slim potrebbe non essere dotata di un’unità Blu-ray, ma sarebbe compatibile con un’unità disco rimovibile acquistabile separatamente. Inoltre, Sony starebbe lavorando su un modello PlayStation 5 Pro di fascia più alta, che dovrebbe debuttare nel “prossimo futuro”, con voci che prevedono un lancio nel 2024.

Di recente è emersa la notizia che PlayStation 6 e Xbox di nuova generazione sono previste per il 2028, quindi c’è ancora tempo per le due aziende per lanciare console aggiornate che fanno comunque riferimento all’attuale generazione disponibile sul mercato.

Il documento cita anche i piani di Sony per una console PlayStation portatile (che andrebbe a fare concorrenza a Nintendo Switch e alla nuova Steam Deck), attualmente in fase di sviluppo e conosciuta come “Project Q”.

Le implicazioni della battaglia legale di Microsoft

Queste informazioni sono emerse durante la battaglia legale di Microsoft con la Federal Trade Commission, che ha espresso scetticismo riguardo all’acquisizione di Activision Blizzard da parte dell’azienda. Al momento non è dato sapere se le informazioni contenute nel documento siano basate su informazioni interne o su supposizioni da parte di Microsoft, ma c’è la possibilità che l’azienda abbia ottenuto dettagli effettivi sulla data di uscita e sul prezzo della PS5 Slim.

Se le informazioni trapelate saranno confermate, i fan di PlayStation che stanno aspettando un aggiornamento per questa generazione di console potrebbero voler aspettare fino alla fine dell’anno prima di portare a termine un acquisto. Tuttavia, come sempre con le informazioni trapelate, è consigliabile prendere queste notizie con cautela fino a quando non ci saranno annunci ufficiali da parte di Sony. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli che vadano a confermare quanto trapelato. Appuntamento, quindi, alle prossime novità.

